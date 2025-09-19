Kurki w roli głównej. 5 łatwych i szybkich przepisów na dania z kurkami

Sezon na kurki właśnie trwa. Te pyszne grzyby to doskonały składnik wielu różnych dań. Polędwiczki z kurkami, zupa czy makaron z dodatkiem pieprznika jadalnego to tylko niektóre przykłady przysmaków z tych popularnych grzybów. Poznajcie pięć sprawdzonych przepisów na dania z kurkami, które zachwycą łatwością przygotowania i obłędnym efektem smakowym.

Autor: Shutterstock Oto 5 sprawdzony przepisów na potrawy z kurkami.

Co można zrobić z kurkami?

Kurki to jedne z najpopularniejszych grzybów w Polsce. Są łatwo dostępne w sklepach i na bazarach. Można też zbierać je samodzielnie w lesie. Kurki są pysznym dodatkiem do rożnych potraw na ciepło i na zimno. Można je gotować, smażyć, dusić i marynować. Sprawdzą się w daniach głównych mięsnych, sałatkach czy zupach. Pysznie smakują z makaronem. To smakowity składnik farszu do pierogów.

Poniżej znajdziecie pięć łatwych i szybkich przepisów na kurki. Poznajcie je i przekonajcie się sami, jak bardzo te proste dania mogą zawrócić w kubkach smakowych. Oto przepisy na pyszne dania z kurkami:

sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą

zupa z kurek

polędwiczki z kurkami

makaron z kurkami

pierogi z kurkami

Przepisy na obiad z kurkami

Dania z kurkami nie są trudne i czasochłonne. Robi się je w kilku prostych krokach. Składniki nie są wyszukane i można je kupić w mniejszych i większych sklepach spożywczych. Pamiętajcie, aby dokładnie oczyścić kurki przed połączeniem ich z innymi składnikami.

Kiedy podawać dania z kurkami?

Wszystkie potrawy z kurkami są pyszne, aromatyczne i uniwersalne. Można je serwować w trakcie zwykłego tygodnia lub na rodzinną uroczystość. Potrawy prezentują się efektownie i zachwycają smakiem. Dodatkową zaletą dań z tymi popularnymi grzybami jest to, że można je robić przez cały rok. Poza sezonem na świeżego pieprznika jadalnego można sięgnąć po mrożone kurki.

Sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

250 g makaronu kokardki

250 g marynowanych kurek

150 g mini mozzarelli

100 g zielonych lub czarnych oliwek

1 czerwona papryka

2 łyżki oliwy z oliwek

1/2 łyżeczki oregano

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i odstawić, a następnie przełożyć do miski.

2. Dodać odsączone z zalewy kurki, kulki mozzarelli, oliwki i pokrojoną w kostkę paprykę. Wymieszać.

3. Wlać oliwę z oliwek. Doprawić solą, pieprzem i oregano.

4. Podawać do razu z ulubionym pieczywem.

Zupa z kurek – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

4 szklanki gorącego bulionu grzybowego lub warzywnego

400 g kurek

100 ml śmietany 12 proc.

2 łyżki oleju

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. W garnku rozgrzać olej i smażyć na nim oczyszczone i osuszone kurki, często mieszając.

2. Wlać gorący bulion, wymieszać i gotować około 20 minut.

3. Do garnka delikatnie wlać śmietanę i wsypać natkę pietruszki. Wymieszać.

4. Zupę doprawić solą i pieprzem.

5. Podawać z grzankami lub drobnym makaronem.

Polędwiczki z kurkami – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

350 g polędwiczki wieprzowej

300 g kurek

170 ml śmietanki kremówki 30 proc.

50 ml białego wytrawnego wina

1/2 cebuli

2 łyżki masła

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka posiekanego koperku

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Na dużej i głębokiej patelni roztopić masło i smażyć na nim pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać oczyszczone i osuszone kurki. Smażyć na dużym ogniu około 3 minut, cały czas mieszając.

2. Wlać wino i smażyć, aż alkohol odparuje.

3. Na patelnię stopniowo wlewać śmietanę kremówkę i mieszać do połączenia składników. Wsypać koperek i doprawić solą i pieprzem. Zagotować, a następnie zestawić patelnię z ognia.

4. Polędwiczki pokroić na plastry o grubości około 1,5 cm i doprawić solą oraz pieprzem z każdej strony. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej polędwiczki z obu stron, aż zaczną się rumienić.

5. Usmażone polędwiczki przełożyć na patelnię z sosem kurkowym, delikatnie wymieszać i podgrzewać kilka minut.

6. Podawać od razu z ziemniakami i surówką.

Makaron z kurkami – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

400 g kurek

250 g makaronu

200 ml śmietanki kremówki 30%

50 g tartego parmezanu

4 łyżki posiekanych orzechów włoskich

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

2 łyżki oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i odstawić.

2. Na głębokiej patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej oczyszczone i osuszone kurki. Dodać posiekany czosnek i smażyć minutę.

3. Wlać śmietankę i doprawić solą oraz pieprzem. Wsypać natkę pietruszki i orzechy włoskie. Wymieszać i zagotować.

4. Dodać ugotowany makaron i dokładnie wymieszać. Podgrzewać kilka minut.

5. Podawać posypane startym parmezanem.

Pierogi z kurkami – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

ciasto:

350 g mąki pszennej

200 ml ciepłej wody

1 jajko

szczypta soli

farsz:

100 g kurek

1 cebula

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

2 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Do przesianej mąki z solą wbić jajko i wymieszać. Stopniowo wlewać wodę i wyrabiać jednolite i elastyczne ciasto. Uformować kulę i odstawić.

2. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać oczyszczone, osuszone i drobno posiekane kurki. Smażyć, aż woda odparuje. Pod koniec smażenia wsypać natkę pietruszki i doprawić solą oraz pieprzem.

3. Ciasto rozwałkować na cienki placek. Za pomocą szklanki lub okrągłej foremki wykrajać kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i dokładnie zlepić brzegi, zwilżając je wodą.

4. W dużym garnku zagotować wodę z solą. Pierogi gotować partiami około 3 minut od wypłynięcia. Wyjmować za pomocą łyżki cedzakowej.

5. Podawać od razu z podsmażoną cebulą lub skwarkami.

Zobacz galerię i poznaj inne sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne dania z kurkami w roli głównej.

