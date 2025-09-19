Kurki w roli głównej. 5 łatwych i szybkich przepisów na dania z kurkami

2025-09-19 13:07

Sezon na kurki właśnie trwa. Te pyszne grzyby to doskonały składnik wielu różnych dań. Polędwiczki z kurkami, zupa czy makaron z dodatkiem pieprznika jadalnego to tylko niektóre przykłady przysmaków z tych popularnych grzybów. Poznajcie pięć sprawdzonych przepisów na dania z kurkami, które zachwycą łatwością przygotowania i obłędnym efektem smakowym.

5 przepisów na dania z kurkami
Autor: Shutterstock Oto 5 sprawdzony przepisów na potrawy z kurkami.

Co można zrobić z kurkami?

Kurki to jedne z najpopularniejszych grzybów w Polsce. Są łatwo dostępne w sklepach i na bazarach. Można też zbierać je samodzielnie w lesie. Kurki są pysznym dodatkiem do rożnych potraw na ciepło i na zimno. Można je gotować, smażyć, dusić i marynować. Sprawdzą się w daniach głównych mięsnych, sałatkach czy zupach. Pysznie smakują z makaronem. To smakowity składnik farszu do pierogów.

Poniżej znajdziecie pięć łatwych i szybkich przepisów na kurki. Poznajcie je i przekonajcie się sami, jak bardzo te proste dania mogą zawrócić w kubkach smakowych. Oto przepisy na pyszne dania z kurkami:

  • sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą
  • zupa z kurek
  • polędwiczki z kurkami
  • makaron z kurkami
  • pierogi z kurkami

Przepisy na obiad z kurkami

Dania z kurkami nie są trudne i czasochłonne. Robi się je w kilku prostych krokach. Składniki nie są wyszukane i można je kupić w mniejszych i większych sklepach spożywczych. Pamiętajcie, aby dokładnie oczyścić kurki przed połączeniem ich z innymi składnikami.

Kiedy podawać dania z kurkami?

Wszystkie potrawy z kurkami są pyszne, aromatyczne i uniwersalne. Można je serwować w trakcie zwykłego tygodnia lub na rodzinną uroczystość. Potrawy prezentują się efektownie i zachwycają smakiem. Dodatkową zaletą dań z tymi popularnymi grzybami jest to, że można je robić przez cały rok. Poza sezonem na świeżego pieprznika jadalnego można sięgnąć po mrożone kurki.

Sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

  • 250 g makaronu kokardki
  • 250 g marynowanych kurek
  • 150 g mini mozzarelli
  • 100 g zielonych lub czarnych oliwek
  • 1 czerwona papryka
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • 1/2 łyżeczki oregano
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i odstawić, a następnie przełożyć do miski.

2. Dodać odsączone z zalewy kurki, kulki mozzarelli, oliwki i pokrojoną w kostkę paprykę. Wymieszać.

3. Wlać oliwę z oliwek. Doprawić solą, pieprzem i oregano.

4. Podawać do razu z ulubionym pieczywem.

Zupa z kurek – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

  • 4 szklanki gorącego bulionu grzybowego lub warzywnego
  • 400 g kurek
  • 100 ml śmietany 12 proc.
  • 2 łyżki oleju
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

1. W garnku rozgrzać olej i smażyć na nim oczyszczone i osuszone kurki, często mieszając.

2. Wlać gorący bulion, wymieszać i gotować około 20 minut.

3. Do garnka delikatnie wlać śmietanę i wsypać natkę pietruszki. Wymieszać.

4. Zupę doprawić solą i pieprzem.

5. Podawać z grzankami lub drobnym makaronem.

Polędwiczki z kurkami – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

  • 350 g polędwiczki wieprzowej
  • 300 g kurek
  • 170 ml śmietanki kremówki 30 proc.
  • 50 ml białego wytrawnego wina
  • 1/2 cebuli
  • 2 łyżki masła
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • 1 łyżka posiekanego koperku
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Na dużej i głębokiej patelni roztopić masło i smażyć na nim pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać oczyszczone i osuszone kurki. Smażyć na dużym ogniu około 3 minut, cały czas mieszając.

2. Wlać wino i smażyć, aż alkohol odparuje.

3. Na patelnię stopniowo wlewać śmietanę kremówkę i mieszać do połączenia składników. Wsypać koperek i doprawić solą i pieprzem. Zagotować, a następnie zestawić patelnię z ognia.

4. Polędwiczki pokroić na plastry o grubości około 1,5 cm i doprawić solą oraz pieprzem z każdej strony. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej polędwiczki z obu stron, aż zaczną się rumienić.

5. Usmażone polędwiczki przełożyć na patelnię z sosem kurkowym, delikatnie wymieszać i podgrzewać kilka minut.

6. Podawać od razu z ziemniakami i surówką.

Makaron z kurkami – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

  • 400 g kurek
  • 250 g makaronu
  • 200 ml śmietanki kremówki 30%
  • 50 g tartego parmezanu
  • 4 łyżki posiekanych orzechów włoskich
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • 1 ząbek czosnku
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i odstawić.

2. Na głębokiej patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej oczyszczone i osuszone kurki. Dodać posiekany czosnek i smażyć minutę.

3. Wlać śmietankę i doprawić solą oraz pieprzem. Wsypać natkę pietruszki i orzechy włoskie. Wymieszać i zagotować.

4. Dodać ugotowany makaron i dokładnie wymieszać. Podgrzewać kilka minut.

5. Podawać posypane startym parmezanem.

Pierogi z kurkami – przepis krok po krok po kroku

Składniki:

ciasto:

  • 350 g mąki pszennej
  • 200 ml ciepłej wody
  • 1 jajko
  • szczypta soli

farsz:

  • 100 g kurek
  • 1 cebula
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Do przesianej mąki z solą wbić jajko i wymieszać. Stopniowo wlewać wodę i wyrabiać jednolite i elastyczne ciasto. Uformować kulę i odstawić.

2. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać oczyszczone, osuszone i drobno posiekane kurki. Smażyć, aż woda odparuje. Pod koniec smażenia wsypać natkę pietruszki i doprawić solą oraz pieprzem.

3. Ciasto rozwałkować na cienki placek. Za pomocą szklanki lub okrągłej foremki wykrajać kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i dokładnie zlepić brzegi, zwilżając je wodą.

4. W dużym garnku zagotować wodę z solą. Pierogi gotować partiami około 3 minut od wypłynięcia. Wyjmować za pomocą łyżki cedzakowej.

5. Podawać od razu z podsmażoną cebulą lub skwarkami.

Zobacz galerię i poznaj inne sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne dania z kurkami w roli głównej.

Czy warto jeść grzyby?
Jak przyrządzić kurki?
Zobacz galerię 10 zdjęć
Quiz. Znasz się na grzybach? Mocno się zdziwisz. Odpowiedz chociaż na 4 pytania.
Pytanie 1 z 10
Czym są grzyby?
Beszamel SE Google News
Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

To Cię Zainteresuje

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?