Kurki w roli głównej. 5 łatwych i szybkich przepisów na dania z kurkami
Sezon na kurki właśnie trwa. Te pyszne grzyby to doskonały składnik wielu różnych dań. Polędwiczki z kurkami, zupa czy makaron z dodatkiem pieprznika jadalnego to tylko niektóre przykłady przysmaków z tych popularnych grzybów. Poznajcie pięć sprawdzonych przepisów na dania z kurkami, które zachwycą łatwością przygotowania i obłędnym efektem smakowym.
Spis treści
- Co można zrobić z kurkami?
- Przepisy na obiad z kurkami
- Kiedy podawać dania z kurkami?
- Sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą – przepis krok po krok po kroku
- Zupa z kurek – przepis krok po krok po kroku
- Polędwiczki z kurkami – przepis krok po krok po kroku
- Makaron z kurkami – przepis krok po krok po kroku
- Pierogi z kurkami – przepis krok po krok po kroku
Co można zrobić z kurkami?
Kurki to jedne z najpopularniejszych grzybów w Polsce. Są łatwo dostępne w sklepach i na bazarach. Można też zbierać je samodzielnie w lesie. Kurki są pysznym dodatkiem do rożnych potraw na ciepło i na zimno. Można je gotować, smażyć, dusić i marynować. Sprawdzą się w daniach głównych mięsnych, sałatkach czy zupach. Pysznie smakują z makaronem. To smakowity składnik farszu do pierogów.
Poniżej znajdziecie pięć łatwych i szybkich przepisów na kurki. Poznajcie je i przekonajcie się sami, jak bardzo te proste dania mogą zawrócić w kubkach smakowych. Oto przepisy na pyszne dania z kurkami:
- sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą
- zupa z kurek
- polędwiczki z kurkami
- makaron z kurkami
- pierogi z kurkami
Przepisy na obiad z kurkami
Dania z kurkami nie są trudne i czasochłonne. Robi się je w kilku prostych krokach. Składniki nie są wyszukane i można je kupić w mniejszych i większych sklepach spożywczych. Pamiętajcie, aby dokładnie oczyścić kurki przed połączeniem ich z innymi składnikami.
Kiedy podawać dania z kurkami?
Wszystkie potrawy z kurkami są pyszne, aromatyczne i uniwersalne. Można je serwować w trakcie zwykłego tygodnia lub na rodzinną uroczystość. Potrawy prezentują się efektownie i zachwycają smakiem. Dodatkową zaletą dań z tymi popularnymi grzybami jest to, że można je robić przez cały rok. Poza sezonem na świeżego pieprznika jadalnego można sięgnąć po mrożone kurki.
Sałatka z marynowanymi kurkami i mozzarellą – przepis krok po krok po kroku
Składniki:
- 250 g makaronu kokardki
- 250 g marynowanych kurek
- 150 g mini mozzarelli
- 100 g zielonych lub czarnych oliwek
- 1 czerwona papryka
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1/2 łyżeczki oregano
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i odstawić, a następnie przełożyć do miski.
2. Dodać odsączone z zalewy kurki, kulki mozzarelli, oliwki i pokrojoną w kostkę paprykę. Wymieszać.
3. Wlać oliwę z oliwek. Doprawić solą, pieprzem i oregano.
4. Podawać do razu z ulubionym pieczywem.
Zupa z kurek – przepis krok po krok po kroku
Składniki:
- 4 szklanki gorącego bulionu grzybowego lub warzywnego
- 400 g kurek
- 100 ml śmietany 12 proc.
- 2 łyżki oleju
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. W garnku rozgrzać olej i smażyć na nim oczyszczone i osuszone kurki, często mieszając.
2. Wlać gorący bulion, wymieszać i gotować około 20 minut.
3. Do garnka delikatnie wlać śmietanę i wsypać natkę pietruszki. Wymieszać.
4. Zupę doprawić solą i pieprzem.
5. Podawać z grzankami lub drobnym makaronem.
Polędwiczki z kurkami – przepis krok po krok po kroku
Składniki:
- 350 g polędwiczki wieprzowej
- 300 g kurek
- 170 ml śmietanki kremówki 30 proc.
- 50 ml białego wytrawnego wina
- 1/2 cebuli
- 2 łyżki masła
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżka posiekanego koperku
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. Na dużej i głębokiej patelni roztopić masło i smażyć na nim pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać oczyszczone i osuszone kurki. Smażyć na dużym ogniu około 3 minut, cały czas mieszając.
2. Wlać wino i smażyć, aż alkohol odparuje.
3. Na patelnię stopniowo wlewać śmietanę kremówkę i mieszać do połączenia składników. Wsypać koperek i doprawić solą i pieprzem. Zagotować, a następnie zestawić patelnię z ognia.
4. Polędwiczki pokroić na plastry o grubości około 1,5 cm i doprawić solą oraz pieprzem z każdej strony. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej polędwiczki z obu stron, aż zaczną się rumienić.
5. Usmażone polędwiczki przełożyć na patelnię z sosem kurkowym, delikatnie wymieszać i podgrzewać kilka minut.
6. Podawać od razu z ziemniakami i surówką.
Makaron z kurkami – przepis krok po krok po kroku
Składniki:
- 400 g kurek
- 250 g makaronu
- 200 ml śmietanki kremówki 30%
- 50 g tartego parmezanu
- 4 łyżki posiekanych orzechów włoskich
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1 ząbek czosnku
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i odstawić.
2. Na głębokiej patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej oczyszczone i osuszone kurki. Dodać posiekany czosnek i smażyć minutę.
3. Wlać śmietankę i doprawić solą oraz pieprzem. Wsypać natkę pietruszki i orzechy włoskie. Wymieszać i zagotować.
4. Dodać ugotowany makaron i dokładnie wymieszać. Podgrzewać kilka minut.
5. Podawać posypane startym parmezanem.
Pierogi z kurkami – przepis krok po krok po kroku
Składniki:
ciasto:
- 350 g mąki pszennej
- 200 ml ciepłej wody
- 1 jajko
- szczypta soli
farsz:
- 100 g kurek
- 1 cebula
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. Do przesianej mąki z solą wbić jajko i wymieszać. Stopniowo wlewać wodę i wyrabiać jednolite i elastyczne ciasto. Uformować kulę i odstawić.
2. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać oczyszczone, osuszone i drobno posiekane kurki. Smażyć, aż woda odparuje. Pod koniec smażenia wsypać natkę pietruszki i doprawić solą oraz pieprzem.
3. Ciasto rozwałkować na cienki placek. Za pomocą szklanki lub okrągłej foremki wykrajać kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i dokładnie zlepić brzegi, zwilżając je wodą.
4. W dużym garnku zagotować wodę z solą. Pierogi gotować partiami około 3 minut od wypłynięcia. Wyjmować za pomocą łyżki cedzakowej.
5. Podawać od razu z podsmażoną cebulą lub skwarkami.
Zobacz galerię i poznaj inne sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne dania z kurkami w roli głównej.