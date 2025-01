Już nie smażę ryby w panierce. Mam prosty patent, aby nie przywierała do patelni

Coraz więcej ekspertów od zdrowego odżywiania, lekarzy i dietetyków apeluje, aby mięso zastąpić rybami i jeść je częściej niż tylko w piątek. Ryby są pyszne i zdrowe. Można je przyrządzić na wiele różnych sposobów, ale najpopularniejszą metodą jest smażenie. Jak więc usmażyć rybę, aby nie przywierała do patelni? Oto prosty patent za grosze, dzięki któremu ryba smażona smakuje znakomicie.

Autor: Shutterstock Zanim wrzucisz rybę na patelnię, dodaj szczyptę tej przyprawy. Filety nie przywierają i się nie rozpadają.

Czy można usmażyć rybę bez panierki?

Smażenie ryby na obiad nie jest trudne, ale może przysporzyć sporo nieprzyjemności. Właśnie ze względu na złe doświadczenia ze smażeniem, wiele osób rezygnuje z ryb. Zupełnie niesłusznie.

Ryby smażone na patelni to najłatwiejszy i najszybszy sposób na ich przyrządzenie. Zwykle panieruje się je w mące, jajku i bułce tartej. Panierka sprawia, że smażenie ryby jest łatwe, a filety nie rozpadają się. Jednak panierka zdecydowanie podwyższa wartość kaloryczną i nie jest wskazana na diecie odchudzającej i nie tylko.

Filety rybne można usmażyć bez panierki, czyli saute. W takiej wersji smakują wybornie i są o wiele zdrowsze, ale istnieje ryzyko, że podczas smażenia ryba przylgnie do patelni, spali się z zewnątrz, a w środku pozostanie surowa. Co zrobić, kiedy ryba przywiera do patelni i się rozpada?

Wystarczy zastosować się do kilku prostych rad i wykorzystać jeden patent za grosze, a smażona ryba wyjdzie pierwsza klasa. Dzięki nim nie rozpadnie się na patelni i będzie smakować wyśmienicie.

Jak usmażyć rybę bez panierki?

Najlepszą rybę smażoną bez panierki można zrobić łatwo i szybko. Po pierwsze ryba powinna być jak najświeższa. Najlepiej kupować ją w sprawdzonych sklepach. Najlepsze to te, które posiadają certyfikaty MSC i AMS. Oznacza to, że pochodzą ze zrównoważonych hodowli. Ryby mrożone należy wcześniej wyjąć z zamrażarki, przełożyć do lodówki i poczekać, aż całkowicie się rozmrożą. Filety rybne należy umyć i dokładnie osuszyć. Tak przygotowaną rybę warto doprawić ulubionymi przyprawami lub suszonymi ziołami. Dzięki temu zyska pyszny smak i aromat.

Rybę można smażyć na oleju rzepakowym, maśle klarowanym lub oliwie z oliwek. Tłuszcz powinien pokrywać całą powierzchnię patelni i należy go dobrze rozgrzać. W przeciwnym razie ryba może przywrzeć do powierzchni patelni, a przy próbie przewrócenia jej na drugą stronę, rozpadnie się i stanie się niesmaczna. Może spalić się z zewnątrz, a środek pozostanie surowy.

Co zrobić, aby ryba nie przywarła do patelni?

Zanim jednak ryba trafi na patelnię, warto zastosować pewien prosty patent. Dzięki niemu filety usmażą się perfekcyjnie, nie rozpadną się i nie będą przywierać do patelni. Do rozgrzanego tłuszczu wystarczy dodać szczyptę przyprawy, którą każdy ma w domu. Na patelnię należy wsypać sporą szczyptę soli. Dzięki niej ryba nie będzie przywierać do patelni i nie rozpadnie się w czasie przekładania filetów na drugą stronę. Ten patent jest skuteczny i warto na stałe wprowadzić go w życie.

