Pyłek pszczeli – jak używać pyłku kwiatowego, by wzmocnić odporność i dodać sobie energii?

13:04

Zamiast sięgać po kolejną garść syntetycznych suplementów z apteki, daj szansę naturze – a konkretnie pszczołom. Pyłek pszczeli, czyli drobne bursztynowe kuleczki zbierane przez pracowite owady, to prawdziwa bomba odżywcza i naturalny eliksir zdrowia. Pełen witamin, enzymów i mikroelementów, wspiera odporność, poprawia kondycję i dodaje energii. Chcesz wiedzieć, jak działa pyłek kwiatowy i jak go stosować, by wyciągnąć z niego maksimum korzyści?

Autor: Shutterstock Pyłek pszczeli to skarbnica zdrowia. Dowiedzcie się, jak stosować kwiatowy pyłek.

Spis treści

Co to jest pyłek pszczeli?

Pyłek pszczeli, zwany też pyłkiem kwiatowym to męskie komórki rozrodcze produkowane przez kwiaty. Powstaje dzięki ciężkiej pracy pszczół zbieraczek, które zbierają pyłek z kwiatów, a następnie mieszają go z nektarem i własną śliną. Z powstałej masy lepią małe kuleczki. Owady wykorzystują je jako pokarm i robią z nich zapasy.

Właściwości pyłku pszczelego

Właściwości prozdrowotne pyłku pszczelego znane są od setek lat. Niegdyś nazywano go nawet fontanną młodości lub ambrozją bogów. To niezwykle bogaty w różne składniki odżywcze naturalny produkt zapewniający zdrowie całego organizmu.

Pyłek pszczeli jest bogaty w białko, aminokwasy, kwasy tłuszczowe oraz węglowodany. To doskonałe źródło witamin z grupy B oraz A, E, C, P, D i H. Znajdują się w nim minerały jak potas, magnez, żelazo, cynk, selen, bor i srebro. W małych kuleczkach jest też sporo kwasu foliowego, flawonoidów, enzymów i koenzymów.

Regularne stosowanie pyłku pszczelego korzystnie wpływa na układ pokarmowy. Pobudza apetyt, pomaga wyregulować przemianę materii i wspomaga leczenie wrzodów żołądka. Ma pozytywny wpływ na florę bakteryjną. Żółte kuleczki wspomagają pracę wątroby i działają detoksykacyjnie. Wykazują działanie antybakteryjne i antygrzybiczne.

Stosowanie pyłku kwiatowego zwiększa wydzielanie insuliny i obniża poziom cukru. Zażywać go więc mogą osoby zmagające się z cukrzycą.

Małe kuleczki zwiększają poziom żelaza i czerwonych krwinek. Wzmacniają naczynia krwionośne, poprawiają krążenie, są pomocne w obniżeniu poziomu lipidów, w leczeniu nadciśnienia, zaburzeń krążenia i stanów pozawałowych.

Pszczeli pyłek podnosi odporność organizmu. Warto go więc stosować na jesieni i w zimie, kiedy zwiększa się liczba zachorowań na grypę i łatwiej się przeziębić. Jest naturalnym lekiem, który może przyspieszyć i złagodzić przebieg infekcji.

Pyłek zbierany przez pszczoły ma także dobry wpływ na układ nerwowy i samopoczucie. Niweluje negatywne skutki stresu i przepracowania oraz poprawia koncentrację. Zmniejsza nerwowość i rozdrażnienie, a także jest pomocny w leczeniu depresji. Stosuje się go w leczeniu alkoholizmu, ponieważ łagodzi objawy głodu alkoholowego.

Jak stosować pyłek pszczeli?

Według zaleceń pyłek kwiatowy należy przyjmować trzy razy dziennie na pół godziny przed jedzeniem. Dawkę należy wymieszać wodą, mlekiem lub miodem. Ważne jest, aby kuleczki dokładnie przeżuć przed połknięciem. Dzięki temu wszystkie substancje odżywcze lepiej się wchłoną.

Dawkowanie pyłku pszczelego

dorośli – 4 łyżeczki (20 g pyłku)

dorośli – leczniczo 2 łyżki stołowe (30-40 g)

dzieci od 3 do 5 lat – 2 łyżeczki (10 g pyłku)

dzieci od 6 do 12 lat – 3 łyżeczki (15 g pyłku)

dzieci powyżej 12 lat – 4 łyżeczki(20 g pyłku)

Zastosowanie pyłku pszczelego w kuchni

Dzięki dużej zawartości białka pyłek kwiatowy jest doskonałym dodatkiem do potraw kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Żółte kuleczki sprawdzą się jako składnik smoothie i koktajli z owoców i warzyw. Można dosypać je do domowych batoników zbożowych, kulek mocy, ciast czekoladowych czy wegańskich słodkich przysmaków. Jest pysznym i zdrowym dodatkiem do owsianki, jaglanki czy domowej granoli.

