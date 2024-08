Jak zakonserwować czosnek? Cztery sprawdzone sposoby

Czosnek jest doskonałą przyprawą i naturalnym lekarstwem. Najbardziej intensywny aromat mają świeże ząbki, jednak w sezonie warto zaopatrzyć się w zapasy, przygotowując różne przetwory. Oto kilka propozycji na konserwowanie czosnku.

Autor: Shutterstock Gdy obrodził nam czosnek albo udało się go kupić w atrakcyjnej cenie, warto jego nadmiar zakonserwować

Aromat czosnku jest tak silny, że przechowa się nawet wtedy, gdy przerobimy go na pastę czy zamarynujemy w occie. Zakonserwowany czosnek lub olej czosnkowy ma jeszcze jedną zaletę: stanowi gotową przyprawę, którą można dodać do sosu czy sałatki, oszczędzając sobie procesu obierania i siekania.

Czosnek smażony

Do posypywania grzanek, do sałatek i zup.

Ząbki czosnku obierz z łupinek, pokrój w plastry, delikatnie usmaż na oleju, uważając, by się nie zbrązowił (wtedy staje się gorzki). Osącz z tłuszczu na papierze kuchennym, przełóż do słoiczków twist-off. W chłodnym miejscu smażony czosnek można przechowywać do kilku tygodni.

Pasta z czosnku

Do przyprawiania twarożku, hummusu, winegretu, sosów.

Cztery całe główki ułóż na blasze, piecz 30-35 minut w temperaturze 200 st. C. Ostudź, wyciśnij miąższ, zmiksuj z 100 ml oliwy i przypraw do smaku solą. Pastę przełóż do zakręcanych słoiczków. Przechowuj w chłodnym miejscu do 6 miesięcy.

Ocet czosnkowy

Do przyprawiania sałatek; ząbki także można dodawać do sałatek jako jeden ze składników.

Dużą główkę czosnku podziel na ząbki, obierz je, włóż do butelki., dodaj 5 łodyżek tymianku, gałązkę rozmarynu, 2 strączki chili i 2 listki laurowe. Zalej ½ l dobrego białego octu winnego. Zamknij szczelnie butelkę i odstaw w chłodne, ciemne miejsce. Ocet można przechowywać nawet przez cały rok.

Olej czosnkowy

Do sałatek, do smażenia mięs, jako podstawa domowego majonezu.

Dużą główkę czosnku podziel na ząbki, obierz je z łupinek, włóż do butelki. Wlej tyle oliwy, by przykryła czosnek, butelkę szczelnie zamknij. Gdy olej nabierze aromatu, usuń ząbki czosnku, a olej przechowuj w lodówce.

