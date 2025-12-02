Ile gotować mrożone pierogi? Kluczowy jest jeden moment

Jak przygotować pierogi do mrożenia?

Pierogi to tradycyjne danie na wigilię i święta Bożego Narodzenia. Zanim pyszne domowe pierogi wylądują w zamrażarce, należy je właściwie przygotować. Zblanszowane pierogi układa się na desce jeden obok drugiego i odstawia do całkowitego ostygnięcia. Następnie powinno się ułożyć je obok siebie na tacce, przykryć folią spożywczą i schować do zamrażarki. W ten sposób pierogi nie będą posklejane. Ten trik zapobiegnie również pęknięciom w czasie gotowania mrożonych pierogów. A jak ugotować zamrożone pierogi?

Jak gotować mrożone pierogi?

W dużym garnku należy zagotować wodę. Lekką ją posolić i wlać łyżkę oleju. Dzięki temu pierogi będą swobodnie i równomiernie się gotować.

Najlepiej gotować zamrożone pierogi na małym ogniu. Zbyt duży płomień może spowodować, że zaczną się rozklejać, zanim się ugotują, a farsz nie będzie dość ciepły.

Najlepiej gotować mrożone pierogi pod częściowym przykryciem. Wytworzona w trakcie gotowania temperatura skutecznie je rozmrozi.

Czy rozmrażać pierogi przed gotowaniem? Nie trzeba tego robić, ponieważ wcześniejsze rozmrożenie może spowodować, że pierogi się posklejają, ciasto popęka, a farsz wypłynie w czasie gotowania.

Ile gotować pierogi?

Wiemy już, jak ugotować mrożone pierogi na wigilię i Boże Narodzenie. A jak długo gotować mrożone pierogi? Czas gotowania liczy się od momentu, kiedy pierogi wypłyną na powierzchnię. Zajmuje to około 5 minut bez względu na to, z jakim są farszem. Ugotowane mrożone pierogi należy wyjmować delikatnie i po kolei, aby nie naruszyć ciasta. Najlepiej zrobić to za pomocą łyżki cedzakowej.

Jak odgrzać mrożone pierogi?

Jest kilka sposobów, jak podgrzać mrożone pierogi:

gotowanie w wodzie – zamrożone pierogi wkłada się do osolonego wrzątku i gotuje 5 minut od wypłynięcia;

– zamrożone pierogi wkłada się do osolonego wrzątku i gotuje 5 minut od wypłynięcia; gotowanie na parze – zamrożone pierogi wkłada się do parowaru i gotuje 10 minut;

– zamrożone pierogi wkłada się do parowaru i gotuje 10 minut; smażenie na patelni – zamrożone pierogi należy wcześniej rozmrozić, podsmażyć na oleju, wlać trochę wody, przykryć i dusić, aż ciasto będzie odpowiednio miękkie.

Ugotowane mrożone pierogi, które zostaną po wigilijnej kolacji, można następnego dnia podgrzać:

w wodzie – pierogi należy włożyć do wrzątku na 2-3 minuty;

– pierogi należy włożyć do wrzątku na 2-3 minuty; na patelni – pierogi podsmaża się na niewielkiej ilości oleju, co sprawia, że ciasto staje się chrupiące;

– pierogi podsmaża się na niewielkiej ilości oleju, co sprawia, że ciasto staje się chrupiące; w kuchence mikrofalowej – pierogi należy posmarować masłem, aby nie stały się suche i twarde.

