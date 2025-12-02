Ile gotować mrożone pierogi? Kluczowy jest jeden moment

2025-12-02 16:01

Pierogi z kapustą i grzybami to klasyczne danie kuchni polskiej, które pojawia się na wigilijnym stole w prawie wszystkich domach. Zamiast czekać na ostatnią chwilę, pierogi można przygotować kilka tygodni wcześniej i je zamrozić. Trzeba się jednak do tego odpowiednio przygotować. Dowiedź się wszystkiego o gotowaniu zamrożonych pierogów i poznaj sprawdzone triki kulinarne.

Ile gotować mrożone pierogi

Autor: Shutterstock

Jak przygotować pierogi do mrożenia?

Pierogi to tradycyjne danie na wigilię i święta Bożego Narodzenia. Zanim pyszne domowe pierogi wylądują w zamrażarce, należy je właściwie przygotować. Zblanszowane pierogi układa się na desce jeden obok drugiego i odstawia do całkowitego ostygnięcia. Następnie powinno się ułożyć je obok siebie na tacce, przykryć folią spożywczą i schować do zamrażarki. W ten sposób pierogi nie będą posklejane. Ten trik zapobiegnie również pęknięciom w czasie gotowania mrożonych pierogów. A jak ugotować zamrożone pierogi? 

Jak gotować mrożone pierogi?

  • W dużym garnku należy zagotować wodę. Lekką ją posolić i wlać łyżkę oleju. Dzięki temu pierogi będą swobodnie i równomiernie się gotować.
  • Najlepiej gotować zamrożone pierogi na małym ogniu. Zbyt duży płomień może spowodować, że zaczną się rozklejać, zanim się ugotują, a farsz nie będzie dość ciepły.
  • Najlepiej gotować mrożone pierogi pod częściowym przykryciem. Wytworzona w trakcie gotowania temperatura skutecznie je rozmrozi.  
  • Czy rozmrażać pierogi przed gotowaniem? Nie trzeba tego robić, ponieważ wcześniejsze rozmrożenie może spowodować, że pierogi się posklejają, ciasto popęka, a farsz wypłynie w czasie gotowania.

Ile gotować pierogi?

Wiemy już, jak ugotować mrożone pierogi na wigilię i Boże Narodzenie. A jak długo gotować mrożone pierogi? Czas gotowania liczy się od momentu, kiedy pierogi wypłyną na powierzchnię. Zajmuje to około 5 minut bez względu na to, z jakim są farszem. Ugotowane mrożone pierogi należy wyjmować delikatnie i po kolei, aby nie naruszyć ciasta. Najlepiej zrobić to za pomocą łyżki cedzakowej.

Jak odgrzać mrożone pierogi?

Jest kilka sposobów, jak podgrzać mrożone pierogi:

  • gotowanie w wodzie – zamrożone pierogi wkłada się do osolonego wrzątku i gotuje 5 minut od wypłynięcia;
  • gotowanie na parze – zamrożone pierogi wkłada się do parowaru i gotuje 10 minut;
  • smażenie na patelni – zamrożone pierogi należy wcześniej rozmrozić, podsmażyć na oleju, wlać trochę wody, przykryć i dusić, aż ciasto będzie odpowiednio miękkie.

Ugotowane mrożone pierogi, które zostaną po wigilijnej kolacji, można następnego dnia podgrzać:

  • w wodzie – pierogi należy włożyć do wrzątku na 2-3 minuty;
  • na patelni – pierogi podsmaża się na niewielkiej ilości oleju, co sprawia, że ciasto staje się chrupiące;
  • w kuchence mikrofalowej – pierogi należy posmarować masłem, aby nie stały się suche i twarde.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne domowe pierogi, które można przygotować na wigilijną kolację i święta Bożego Narodzenia. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o świątecznych potrawach. 

