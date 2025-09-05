Egzotyczna figa kaktusowa, czyli opuncja jadalna – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Figa kaktusowa, czyli owoc opuncji jadalnej, to prawdziwa egzotyczna perełka, którą coraz częściej można spotkać także w polskich sklepach i na straganach. Choć zachwyca barwą i kusi słodyczą, zanim trafi na talerz, trzeba ją odpowiednio przygotować. Jak bezpiecznie obrać i jeść figę kaktusową, by w pełni cieszyć się jej smakiem i wyjątkowymi właściwościami?

Autor: Shutterstock Opuncja figowa ma soczyste owoce w różnych kolorach

Opuncja figowa, opuncja jadalna, figa kaktusowa - co to jest?

Jagody opuncji figowej wyrastają rzędami, jak czerwonawe pękate pałeczki na krawędziach owalnych, spłaszczonych, kolczastych pędów rośliny macierzystej. Opuncja figowa dorasta do 5 metrów wysokości. Pień i konary tego gatunku opuncji są częściowo zdrewniałe. Ciernie, których skupienia w równych odstępach pokrywają powierzchnię pędów i owoców, sprawiając, że jest jakby nakrapiana bronią przeciw wszelkim roślinożercom. Jagoda figi kaktusowej, wyglądająca jak nieco bardziej pękaty, kolorowy pęd, może więc być wewnątrz biała, żółta, różowa, pomarańczowa lub czerwona niczym kwiat, z którego powstała. Ale zawsze jest słodka, z lekko kwaśnym posmakiem.

Opuncja figowa - właściwości odżywcze

Nieustająco prowadzi się badania nad wpływem związków zawartych w owocach opuncji figowej na dolegliwości związane z przedawkowaniem alkoholu. Przeprowadzone eksperymenty wskazują na korzystne działanie ekstraktu z opuncji wypitego parę godzin przed właściwym piciem. Stwierdzono, że opuncja zmniejsza o połowę ryzyko ciężkiego zatrucia alkoholem. Jagody opuncji kaktusowej, mimo że pękate, wysmuklają. Zawierają związki przyspieszające spalanie tłuszczu, dlatego wyciągi z tych owoców są składnikiem diet odchudzających.

Jak jeść owoce opuncji?

Nie chcąc przypłacić bólem apetytu na egzotyczny smak kaktusowej figi, nie można chwytać jej gołą ręką. Ciernie, z racji wyjątkowej łamliwości, zwykle odpadają z powierzchni owoców w trakcie transportu, ale zawsze można pechowo trafić na jeden z nich. Ciernie opuncji, wyjątkowo łatwo odłamujące się od rośliny i bez przeszkód wchodzące w skórę, najłatwiej usunąć zębami. Tylko wrażliwe komórki czuciowe języka mogą zlokalizować wystającą szczecinkę intruza, niewidocznego gołym okiem i niewyczuwalnego pod palcami, za to bolesnego, bo zawierającego substancję wywołującą stan zapalny. Tyle tytułem zniechęcenia do spróbowania owoców opuncji. Czas je rozebrać i ukazać ich ukryte pod skórką walory.

Po odcięciu obu końców owocu opuncji, skórka ściągana pionowo schodzi z niej jak skarpetka. Wewnątrz kryje się miąższ mający taki sam kolor jak kwiaty danej odmiany, zawsze zresztą duże i efektowne.

Pochodzenie opuncji

Podobno, choć nie ma na to niezbitych dowodów, figę kaktusową, po raz pierwszy udomowioną w środkowym Meksyku, przywiózł do Europy Krzysztof Kolumb. W 1769 roku franciszkanie zabrali ją ze sobą do Kalifornii, gdzie dzisiaj uprawia się ją w ogródkach przydomowych, uważając jednocześnie, by się zanadto nie rozrosła. Gdyby nie powstrzymywać wegetatywnych zapędów opuncji, ich pędy, rozmnażające się w postępie geometrycznym, zagłuszyłyby wszystkie inne rośliny. Najwięcej opuncji figowej uprawia się w Meksyku, gdzie rocznie jej uprawy dostarczają 3 milionów ton owoców. Tradycyjnie zjada się je na surowo lub lekko rozgotowane, a po wysuszeniu kawałeczki jagód opuncji dodaje się do herbat. Na każdej roślinie dojrzewa 100-200 owoców.

Dostępne w Polsce owoce pochodzą z upraw sycylijskich, gdzie dla uzyskania wyjątkowo smacznych i dorodnych owoców zmusza się opuncje do wysiłku wydania w jednym sezonie dwóch rzutów kwiatów. Owoce powstające z pierwszych, majowych kwiatów opuncji figowej mają bardzo dużo nasion, są niewielkie i niezbyt słodkie. Dlatego pierwsze kwiaty są przez plantatorów bezlitośnie usuwane. Drugie, rozkwitające w końcu lipca, przynoszą owoce długo dojrzewające w jesiennym słońcu, mające konsystencję dojrzałej gruszki. Są bardzo słodkie, duże i o wiele bardziej soczyste od wczesnoletnich. Figi kaktusowe można kupić w Polsce głównie późną jesienią i zimą, a w niektórych dużych delikatesach dostępne są przez cały rok.