Do ciasta na naleśniki nie dodaję mąki. Zamiast niej idealnie sprawdza się ten produkt

Naleśniki to jedna z najpopularniejszych potraw w naszym kraju. Są uniwersalne, smakują ze słodkimi i wytrawnymi dodatkami, a ich przygotowanie nie jest skomplikowane. Jednak zamiast tradycyjnej receptury warto sprawdzić ten prosty przepis, w którym nie używa się mąki pszennej. Idealnym zamiennikiem jest budyń. Zobaczcie, jak zrobić pyszne naleśniki z budyniem bez grama mąki.

Autor: Shutterstock Naleśniki zrób z tym składnikiem. Są pyszne, delikatne i o wiele lepsze niż klasyczne.

Czy można zrobić naleśniki z budyniem?

Według klasycznych przepisów naleśniki przygotowuje się na bazie mąki pszennej z dodatkiem mleka i jajek. Mało kto wie, że można zrobić pyszne domowe naleśniki, w których na próżno szukać mąki pszennej. Zamiast niej świetnie sprawdza się proszek budyniowy. Naleśniki z budyniem są wyjątkowo smaczne i mają delikatną konsystencję. To świetne rozwiązanie dla osób, które unikają produktów z glutenem lub ograniczają jego spożycie. Sprawdzą się też podczas diety ubogiej w węglowodany.

Co daje budyń w naleśnikach?

Proszek budyniowy to bardzo dobry zamiennik mąki pszennej. Jest łatwo dostępny i niedrogi. Można dodać go zamiast mąki do ciasta na naleśniki. Ten prosty trik kulinarny sprawi, że naleśniki wyjdą wyjątkowo delikatne i zyskają aksamitną teksturę. Do naleśników przygotowanych według tego przepisu można dodać budyń o smaku waniliowym lub śmietankowym. Jeżeli lubicie eksperymentować, możecie wykorzystać proszek budyniowy o innym, bardziej egzotycznym smaku.

Jak zrobić naleśniki z budyniem zamiast mąki?

Przepis na pełne smaku i niezwykle delikatne naleśniki z dodatkiem proszku budyniowego nie jest trudny. Należy jednak postępować według kolejnych kroków, a naleśniki wyjdą już za pierwszym razem. Najpierw należy przygotować budyń, a kiedy ostygnie wymieszać go z pozostałymi składnikami. Masę budyniową nakłada się na rozgrzaną patelnię i smaży naleśniki. To pyszne danie świetnie komponuje się z takimi dodatkami, jak świeże sezonowe owoce, dżemy, masło orzechowe, jogurt naturalny, miód lub syrop klonowy.

Naleśniki z budyniem zamiast mąki – przepis krok po kroku

Składniki:

250 ml mleka

2 jajka

1 opakowanie budyniu waniliowego lub śmietankowego

1 łyżka oleju lub roztopionego masła

szczypta soli

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Do rondelka wlać 200 ml mleka i zagotować.

2. Do pozostałego mleka wsypać proszek budyniowy i wymieszać. Wlać do gotującego się mleka i energicznie mieszać, aż budyń stanie się gęsty. Odstawić do ostygnięcia.

3. Do budyniu wbić jajka, wlać olej lub masło oraz wsypać szczyptę soli. Dokładnie wymieszać, aż składniki połączą się w jednolitą masę. Odstawić na 15 minut.

4. Na patelni rozgrzać olej. Za pomocą łyżki wazowej nakładać porcje ciasta i smażyć naleśniki z obu stron, aż nabiorą złotego koloru.

5. Podawać na ciepło z owocami, miodem lub syropem klonowym, dżemem, jogurtem czy serkiem homogenizowanym.

