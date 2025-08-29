Czym zastąpić jajko w mielonych? Sprytne zamienniki do kotletów, klopsików i pulpetów
Czym zastąpić jajko w mielonych – to pytanie zadaje sobie wiele osób, które nie mogą lub nie chcą go jeść. Na szczęście istnieje kilka prostych i sprawdzonych zamienników, dzięki którym kotlety, pulpety czy klopsiki będą idealnie zwarte i soczyste, a przy tym pełne smaku. Wystarczy sięgnąć po produkty, które często mamy w kuchni, by przygotować mielone bez jajka, które w niczym nie ustępują tradycyjnym.
Po co jajko w mielonych?
Jajko nadaje masie mięsnej spoistość. Ścinające się podczas smażenia, pieczenia lub gotowania białko jajka kurzego sprawia, że kotlety się nie rozpadają, mimo tego, że powstają z drobno mielonego mięsa. Przygotowanie kotletów, pulpetów czy klopsików z mięsa mielonego bez jajek wydaje się więc trudne, jeśli nie niemożliwe. Ale to nieprawda. Można przygotować pulpety, kotlety i klopsiki bez jajek.
Co zamiast jajka do mielonych?
Czym zastąpić jajko w pulpetach, kotletach mielonych, klopsach i innych tego typu potrawach? Istnieje kilka możliwości.
- Zamiennikiem jajka mogą być zmielone płatki owsiane namoczone w odrobinie wody (jeśli masa jest dość wilgotna, można użyć suchych, mielonych płatków).
- Można również użyć otrąb pszennych, owsianych, żytnich.
- Dobrą alternatywą może być też mielone siemię lniane namoczone w wodzie. Powstały w ten sposób "kisiel" doskonale spaja mięso, jest też zdrowy i chroni śluzówkę żołądka.
- Zamiast jajek można też dodać do mięsa mielonego mąkę ziemniaczaną, w niewielkiej ilości 1-2 łyżek. By zyskać pewność, że kotlety nie rozpadną się, można je dodatkowo opanierować w mące kartoflanej.
- Podobne właściwości ma mąka kukurydziana, której możemy tak samo użyć.
