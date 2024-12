Co na przejedzenie? Prosty przepis na ziołową herbatkę z trzech składników, która przyniesie ulgę!

Wszelkie święta i rodzinne uroczystości to czas, kiedy na stołach królują pyszne potrawy, które trudno odmówić – każdy kęs jest wyjątkowy! Niestety, może to prowadzić do przejedzenia i problemów trawiennych. Na szczęście z pomocą przychodzi ziołowy napar! Wystarczy zalać wrzątkiem trzy proste składniki, a dolegliwości pokarmowe znikną w mgnieniu oka.

Spis treści

Herbatka ziołowa na przejedzenie – składniki

Do przygotowania ziołowego naparu na przejedzenie potrzebne są trzy składniki. To suszone zioła, które bez problemu można kopić w prawie każdym sklepie. Są dostępne w formie gotowych herbat lub suszu.

Na liście składników, z których przyrządza się domowy napar na przejedzenie, znalazły się takie zioła jak:

rumianek – ułatwia trawienie, rozluźnia mięśnie przewody pokarmowego, ma działanie łagodzące i przeciwzapalne

– ułatwia trawienie, rozluźnia mięśnie przewody pokarmowego, ma działanie łagodzące i przeciwzapalne nasiona kopru włoskiego – pobudzają wydzielanie soków trawiennych, wspomagają pracę jelit i przyspieszają trawienie

– pobudzają wydzielanie soków trawiennych, wspomagają pracę jelit i przyspieszają trawienie mięta – łagodzi niestrawności, pobudza działanie układu trawiennego, pozytywnie wpływa na perystaltykę jelit

Jak zrobić herbatkę na przejedzenie?

Przepis na domowy napar dający ulgę w problemach trawiennych jest prosty i nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy przesypać zioła do kubka lub czajniczka, zalać wrzątkiem i odstawić na 10 minut. Po tym czasie można pić ziołową herbatkę, która pomoże pozbyć się uczucia ciężkości po przejedzeniu.

Napar na przejedzenie można posłodzić. Najlepszy będzie do tego miód. Warto jednak pamiętać, aby dodać go do ostudzonej herbatki. Najlepsze efekty daje jednak ciepły i gorzki napój z ziół.

Herbatka na przejedzenie – przepis krok po kroku

Składniki na 1 porcję:

1 łyżeczka rumianku

1 łyżeczka nasion kopru włoskiego

1 łyżeczka suszonej mięty

Przygotowanie:

1. Zioła przesypać do kubka lub czajniczka i zalać wrzątkiem.

2. Odstawić na 10 minut.

2. Przelać do szklanek i wypić od razu.

