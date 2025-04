3 przepisy na ciasta idealne na majówkę i piknik. Pyszne, proste i szybkie

11:09

Podczas majówki i na imprezach pod gołym niebem nie może zabraknąć słodkich wypieków. Na tego typu okazje najlepiej sprawdzą się ciasta, które się nie pokruszą, nie zmiękną i nawet lekko wstrząśnięte czy pogniecione będą smakowały wyśmienicie. Oto trzy sprawdzone przepisy na pyszne domowe ciasta idealne ciasta na majówkę i piknik.

Autor: Shutterstock Zobacz, jakie ciasta są najlepsze na majówkę i piknik. Poznaj proste i szybkie przepisy.

Spis treści

Szarlotka sypana – przepis na majówkę

Szarlotka sypana to pyszne i aromatyczne ciasto, które przygotowanie jest bardzo łatwe i nie wymaga długiego czasu w kuchni. Wystarczy wsypać składniki odpowiedniej kolejności do tortownicy i upiec.

Składniki:

1 kg jabłek (najlepiej kruchych)

1 szklanka mąki

1 szklanka cukru

1 szklanka kaszy manny

200 g masła

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka cynamonu

2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią

Przygotowanie:

Składniki sypkie (bez cynamonu) mieszamy. Powstałą mieszankę dzielimy na trzy porcje. Jabłka trzemy na szerokich oczkach i dzielimy na dwie równe porcje. Dodajemy do nich cynamon. Tortownicę smarujemy tłuszczem i wysypujemy pierwszą porcję suchych produktów. Na to wykładamy jabłka i znowu sypiemy suchą mieszankę. Ponownie kładziemy porcję jabłek i ponownie suche składniki. Na koniec wykładamy plastry zimnego masła. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C około 45 minut.

Ciasto piaskowe z cytryną – przepis na majówkę

Domowe ciasto piaskowe z dodatkiem orzeźwiającej cytryny to propozycja na deser na piknik i majówkę. Łatwe i szybkie przygotowanie oraz wyborny smak to nie wszystkie jego zalety.

Składniki:

200 g masła lub margaryny

1 i 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej

1 szklanka cukru do wypieków

5 jajek

1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka cukru wanilinowego

olejek cytrynowy lub sok z jednej cytryny i otarta skórka cytryny

Przygotowanie:

Całe jajka ubijamy na jasną puszystą masę. Stopniowo dodajemy cukier, cały czas miksując. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i przesiewamy do jaj z cukrem. Dodajemy olejek, sok i skórkę z cytryny. Masło roztapiamy i gdy zacznie wrzeć, wlewamy do pozostałych składników. Formę smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą lub kaszą manną. Ciasto przelewamy do formy (małej keksówki). Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 165 stopni C około 50 minut. Po ostygnięciu wyjmujemy z formy i posypujemy cukrem pudrem, dekorujemy lukrem lub inną ulubioną polewą.

Ciasto drożdżowe – przepis na majówkę

Ciasto drożdżowe to klasyka wśród słodkich wypieków kuchni polskiej. Pyszne i puszyste ciasto rozpływa się w ustach. Idealnie sprawdza się w podróży, więc można je przygotować na majówkę lub piknik.

Składniki

500 g mąki pszennej

250 ml ciepłego mleka

40 g drożdży

100 g cukru

100 g roztopionego masła

2 żółtka

szczypta soli

Kruszonka:

125 g masła

3/4 szklanki mąki

1/2 szklanki cukru

Przygotowanie:

Drożdże rozcieramy z łyżką cukru, łyżką mąki i ciepłym mlekiem. Odstawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. W tym czasie żółtka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Do rozczynu dodajemy masę z żółtek oraz mąkę, resztę mleka i szczyptę soli. Wyrabiamy starannie, aż produkty się połączą. Całość musi być elastyczna i łatwo odchodzić od ręki. Gdy ciasto jest gładkie, lśniące i na powierzchni utworzą się pęcherzyki powietrza, wlewamy masło. Ciasto wyrabiamy ręcznie około 15 minut. Tak przygotowane ciasto drożdżowe odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

W międzyczasie robimy kruszonkę. Masło, mąkę i cukier wykładamy na duży talerz lub blacie i siekamy nożem, aż składniki będą miały konsystencję piasku. Wyrośnięte ciasto drożdżowe przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i posypujemy kruszonką. Ciasto drożdżowe wstawiamy do nienagrzanego piekarnika na godzinę. Ustawiamy nawiew od dołu a temperaturę stopniowo zwiększamy począwszy od 100 stopni do 175 stopni, pieczemy około 50 minut.

Zobacz galerię i poznaj inne sprawdzone przepisy na pyszne i łatwe ciasta drożdżowe, które idealnie pasują na imprezy na świeżym powietrzu. Koniecznie wypróbuj je w czasie majówki i upiecz na piknik.

