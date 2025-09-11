Zadbaj o estetykę i niższe rachunki. Dysze w kuchence gazowej wyczyścisz w ten sposób

2025-09-11 12:01

Kuchenka gazowa - niegdyś jeden z najpopularniejszych sposobów gotowania jedzenia, dziś ustępuje miejsca płytom indukcyjnym. Jednak wciąż znajdziemy ją w wielu domach. Wśród posiadaczy jednak wciąż kręci się pytanie - jak wyczyścić dysze w kuchence gazowej? My znamy odpowiedź!

Kuchenka gazowa to obok płyty indukcyjnej jeden z najpopularniejszych urządzeń do gotowania jedzenia. Jednak w przeciwieństwie do płyty indukcyjnej - sprzątanie kuchenki gazowej może stanowić nie lada problem do wielu osób. 

Duża ilość części, estetyka i kontakt z gazem i ogniem - nie każdy wie, jak ugryźć ten orzech. Jeśli jednak zapomnimy o porządnym wyczyszczeniu kuchenki możemy się spotkać z takimi problemami jak nierówny ogień, trudność z zapaleniem palnika, a nawet wyższe rachunki. Na szczęście łatwo można ominąć te trudności. Wystarczy dokładnie wyczyścić dysze kuchenki gazowej. A zrobimy to w prosty, domowy sposób.

Namoczenie w occie lub roztworze sody

Najprostszym sposobem na pozbycie się resztek jedzenia czy tłuszczu - czyli powodów zapychających się dysz - jest po prostu namoczenie ich w occie lub roztworze sody. Wystarczy:

  • wykręcić dysze
  • włożyć je do miseczki z gorącą wodą i octem (1:1) albo wodą z łyżeczką sody oczyszczonej
  • odstawić na około pół godziny
  • spłukać czystą wodą
  • wysuszyć

Przepchanie/przedmuchanie

Innym sposobem może być przedmuchanie ich lub przepchanie za pomocą cienkiej igły, drucika lub metalowej wykałaczki (nie polecamy używania drewnianej, gdyż drewno może się złamać i zostawić kawałki w dyszach). Dla jeszcze lepszego efektu możemy również użyć na przykład sprężonego powietrza.

Płyn do naczyń

Dysze możemy również umyć w płynie do naczyń. Wystarczy namoczyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu. Następnie za pomocą np. starej szczoteczki do zębów, delikatnie szorujemy dysze. Następnie całość dokładnie spłukujemy i osuszamy.

Zanim zaczniesz czyszczenie

Przed rozpoczęciem sprzątania warto pamiętać o tym, by odłączyć dopływ gazu. Jest to bardzo ważna część sprzątania, która pozwoli zachować nam bezpieczeństwo. Do wykręcenia dysz zazwyczaj wystarczy nam mały klucz płaski - wcale nie trzeba być specjalistą, by się za ro zabrać.

Jak już zauważaliśmy, po każdym sposobie ważnym punktem jest upewnienie się, że części są dokładnie wysuszone przed wkręceniem. Wilgoć w dyszy, a co za tym idzie w przepływie gazu, może być niebezpieczna i prowadzić do nieprawidłowego działania palnika, a nawet do zanieczyszczenia instalacji.

Pamiętajmy również, że podczas czyszczenia nie używamy twardych narzędzi. Nie chcemy bowiem rozwiercić otworków i spowodować, że zmieni się nasz przepływ gazu, co mogłoby być niezwykle niebezpieczne.

