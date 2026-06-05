Wystarczy odrobina do porannej kawy. Twój metabolizm wystrzeli, a waga spadnie

Anna Wojnowska
2026-06-05 21:16

Szukasz prostego sposobu na podkręcenie metabolizmu bez katorżniczych diet? Okazuje się, że klucz do sukcesu tkwi w Twoim porannym rytuale. Wystarczy dodać do filiżanki jeden niepozorny składnik, który błyskawicznie zmieni zwykły napar w prawdziwy eliksir zdrowia.

Poranna kawa. Naukowcy od.jpg

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Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biała ceramiczna filiżanka z brązowym płynem w środku stoi na jasnej powierzchni, zajmując lewą stronę kadru. Z jej wnętrza unosi się delikatny, biały obłok pary. Światło pada z lewej strony, tworząc ostry cień filiżanki i rączki na powierzchni blatu. Tło po prawej stronie jest ciemne i rozmazane, z delikatnym jaśniejszym smugą u góry.

Dlaczego akurat kawa z kurkumą to hit?

Kawa dla wielu z nas jest nieodłącznym elementem poranka – daje energię i poprawia koncentrację. Co się jednak stanie, gdy połączysz ją z przyprawą określaną jako "złoto Indii"? Kawa z kurkumą to napój, który szturmem zdobywa serca osób dbających o zdrowie i sylwetkę.

Kluczem do jego działania jest kurkumina – silny przeciwutleniacz o właściwościach przeciwzapalnych. Regularne picie tego naparu wspiera pracę serca, pomaga w walce z wolnymi rodnikami oraz reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi.

Niezwykła synergia, czyli sekret tkwi w czarnym pieprzu

Sama kurkuma to jednak za mało, ponieważ kurkumina słabo przyswaja się w organizmie. Na szczęście istnieje prosty trik: wystarczy dodać szczyptę czarnego pieprzu.

Zawarta w nim piperyna zwiększa wchłanianie kurkuminy aż o 2000 procent! To połączenie sprawia, że napój działa jak turbospalacz tłuszczu. Piperyna przyspiesza metabolizm i termogenezę, ułatwiając odchudzanie. Z kolei kurkuma hamuje odkładanie tłuszczu i zmniejsza poziom leptyny, hormonu odpowiedzialnego za głód, co skutecznie zapobiega podjadaniu.,

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Jak przygotować ten napar w domu?

Przygotowanie tej wyjątkowej kawy zajmie Ci zaledwie chwilę. Wystarczy połączyć kilka prostych składników, aby stworzyć pyszny i aromatyczny napój.

Składniki:

  • 2 shoty espresso (lub kubek mocnej kawy),
  • 1/2 łyżeczki kurkumy,
  • 1 łyżeczka prawdziwego kakao,
  • szczypta czarnego pieprzu,
  • 1 łyżeczka miodu,
  • ciepłe mleko lub napój roślinny.

Przygotowanie krok po kroku:

  1. Zaparz kawę i odstaw ją na chwilę – enzymy w przyprawach niszczą się w temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza.
  2. Na dno kubka wsyp kurkumę, kakao i pieprz.
  3. Wlej ciepłą kawę, dodaj miód i dokładnie wymieszaj.
  4. Dolej ciepłe mleko (zawarty w nim tłuszcz ułatwi wchłanianie kurkuminy).

Kto powinien zachować ostrożność?

Choć napój ten ma mnóstwo zalet, nie każdy powinien go pić. Ze względu na działanie żółciopędne, kawy z kurkumą powinny unikać osoby zmagające się z kamicą nerkową (kurkuma zawiera szczawiany) oraz chorobami pęcherzyka żółciowego. Ostrożność zaleca się też przy niedoborach żelaza, gdyż przyprawa ta może ograniczać jego wchłanianie.

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