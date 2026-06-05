Wystarczy odrobina do porannej kawy. Twój metabolizm wystrzeli, a waga spadnie

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Dlaczego akurat kawa z kurkumą to hit?
Kawa dla wielu z nas jest nieodłącznym elementem poranka – daje energię i poprawia koncentrację. Co się jednak stanie, gdy połączysz ją z przyprawą określaną jako "złoto Indii"? Kawa z kurkumą to napój, który szturmem zdobywa serca osób dbających o zdrowie i sylwetkę.
Kluczem do jego działania jest kurkumina – silny przeciwutleniacz o właściwościach przeciwzapalnych. Regularne picie tego naparu wspiera pracę serca, pomaga w walce z wolnymi rodnikami oraz reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi.
Niezwykła synergia, czyli sekret tkwi w czarnym pieprzu
Sama kurkuma to jednak za mało, ponieważ kurkumina słabo przyswaja się w organizmie. Na szczęście istnieje prosty trik: wystarczy dodać szczyptę czarnego pieprzu.
Zawarta w nim piperyna zwiększa wchłanianie kurkuminy aż o 2000 procent! To połączenie sprawia, że napój działa jak turbospalacz tłuszczu. Piperyna przyspiesza metabolizm i termogenezę, ułatwiając odchudzanie. Z kolei kurkuma hamuje odkładanie tłuszczu i zmniejsza poziom leptyny, hormonu odpowiedzialnego za głód, co skutecznie zapobiega podjadaniu.,
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Jak przygotować ten napar w domu?
Przygotowanie tej wyjątkowej kawy zajmie Ci zaledwie chwilę. Wystarczy połączyć kilka prostych składników, aby stworzyć pyszny i aromatyczny napój.
Składniki:
- 2 shoty espresso (lub kubek mocnej kawy),
- 1/2 łyżeczki kurkumy,
- 1 łyżeczka prawdziwego kakao,
- szczypta czarnego pieprzu,
- 1 łyżeczka miodu,
- ciepłe mleko lub napój roślinny.
Przygotowanie krok po kroku:
- Zaparz kawę i odstaw ją na chwilę – enzymy w przyprawach niszczą się w temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza.
- Na dno kubka wsyp kurkumę, kakao i pieprz.
- Wlej ciepłą kawę, dodaj miód i dokładnie wymieszaj.
- Dolej ciepłe mleko (zawarty w nim tłuszcz ułatwi wchłanianie kurkuminy).
Kto powinien zachować ostrożność?
Choć napój ten ma mnóstwo zalet, nie każdy powinien go pić. Ze względu na działanie żółciopędne, kawy z kurkumą powinny unikać osoby zmagające się z kamicą nerkową (kurkuma zawiera szczawiany) oraz chorobami pęcherzyka żółciowego. Ostrożność zaleca się też przy niedoborach żelaza, gdyż przyprawa ta może ograniczać jego wchłanianie.
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