Volvariella volvacea, czyli pochwiak pochwiasty. Te grzyby lepiej znane są jednak jako grzyby słomkowe czy grzyby słomiane. To popularny składnik kuchni azjatyckiej ze względu na swój bogaty smak i wartości odżywcze. Warto lepiej poznać te grzyby, bo są lepsze nawet od pieczarek.

W Polsce wciąż są mało znane, a Azjaci za nimi szaleją. Te grzyby są lepsze od pieczarek

Pochwiak pochwiasty czy też grzyb słomkowy lub het fang (jak mówi się na niego w Tajlandii) jest gatunkiem jadalnym, który wywodzi się z południowo-wschodniej Azji. Zazwyczaj uprawia się go na słomie ryżowej, co odpowiada na pytanie skąd wzięła się jego nazwa "grzyb słomkowy". Rośnie on niezwykle szybko, bo już w niecałe 5 dni.

Grzyby słomkowe. Gdzie kupić?

W Polsce zazwyczaj można je dostać w postaci grzybów suszonych lub konserwowych, jednak w Azji często spotkać można świeże grzyby, które świetnie pasują do wielu dań. Czasami grzyby słomiane mogą pojawić się w ofercie supermarketów, jednak najłatwiej dostać je w internecie. Za jedną puszkę grzybów konserwowych zapłacimy około 11 złotych. Dostaniemy je również w dobrze zaopatrzonych sklepach z żywnością azjatycką.

Jak jeść grzyby słomkowe? Do tych dań sprawdzą się idealnie

Jeśli chodzi o ich smak, to są one delikatne o miękkiej, wręcz jedwabistej strukturze o lekko słodkawym i orzechowym posmaku. Sprawdzą się więc one idealnie zarówno do dań stir-fry, jak i do wielu azjatyckich zup. Świetnie sprawdzą się również jako dodatek do pierogów.

W Polsce niestety nie są zbytnio popularne. Na świecie jednak zyskują coraz większą popularność. Dlaczego jednak warto włączyć je do diety?

Grzyby het fang. Dlaczego warto włączyć je do diety?

Grzyby słomkowe warto włączyć do diety, ponieważ są one prawdziwą skarbnicą wartości odżywczych. Szczególnie weganie i wegetarianie powinni zwrócić na nie uwagę, ponieważ zawierają dużą ilość białka. Nie da się również ukryć, że mają one całkiem sporą ilość błonnika, który nie tylko wspomaga trawienie, ale również sprawia, że przez długi czas czujemy się syci.

Te grzyby będą również dobrym wyborem dla osób będących na diecie. W 100 gramach tych grzybów znajdziemy zaledwie 30 kcal. Są więc idealnym składnikiem, kiedy jesteśmy na diecie redukcyjnej. Co więcej, mają one niski poziom zarówno tłuszczów, jak i cukrów.

Nie da się również zapomnieć, że zawierają one witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na układ nerwowy oraz minerały takie jak potas, magnez i wapń, które mogą wspomagać pracę naszych mięśni, w tym mięśnia sercowego.

Grzyby słomkowe są również dobrym źródłem aminokwasów egzogennych, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bariery immunologicznej, co oznacza, że po prostu poprawiają naszą odporność.

