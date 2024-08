Quiz. Tak się gotowało w PRL-u. Zero szans, jeżeli masz mniej niż 40 lat!

Gotowanie za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej było trudnym wyzwaniem. W sklepach brakowało produktów, a jak coś się pojawiało, ustawiały się długie kolejki. Jednak nie przeszkodziło to w tym, aby gotować smacznie i zdrowo. Weźcie udział w naszej zabawie i sprawdźcie się w quizie o gotowaniu w PRL-u. Powodzenia!

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Tak się gotowało w PRL-u. Rozwiąż quiz i sprawdź się!

Jak się gotowało w PRL-u?

Za komuny przyrządzanie potraw wymagało nie lada kreatywności. Chociaż sklepowe półki świeciły pustkami, Polacy wymyślili w tamtym czasie mnóstwo przepisów, które przetrwały do dziś. Nic dziwnego, ponieważ większość dań, które narodziły się w tamtej szarej epoce, są proste, szybkie i pyszne.

W związku z brakiem mięsa ówczesne władze wprowadziły bezmięsne poniedziałki i zachęcały do gotowania przede wszystkim potraw mącznych. Jedzenie gotowano na kuchence gazowej Ewa. Był to standardowy sprzęt na wyposażeniu kuchni w blokach z wielkiej płyty. Potrawy przyrządzano w emaliowanych garnkach, które dziś wracają do łask. W PRL-u nic nie mogło się zmarnować, więc słoiki po musztardzie jeszcze długo służyły jako szklanki.

Pamiętacie szarą rzeczywistość PRL-u? Jeżeli tak, bez trudu rozwiążecie ten szybki quiz o tym, jak się gotowało za komuny. Młodzież powinna się jednak dobrze zastanowić. W zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi pomocne będą także opowieści dziadków i rodziców.

Poniżej znajdziecie także galerię z najlepszymi przepisami z PRL-u.

Quiz. Tak się gotowało w PRL-u. Nie masz szans, jeżeli masz mniej niż 40 lat! Pytanie 1 z 10 Który dzień tygodnia w PRL-u był dniem bezmięsnym? Poniedziałek Piątek Niedziela Dalej