Quiz. Co wiesz o Halloween? Odpowiedz na 11 przerażających pytań

18:24

Już 31 października domy i ulice wielu miast na całym świecie opanują wiedźmy, demony i zombie. Halloween to święto, które przywędrowało do nas z USA, gdzie jest wyjątkowo hucznie obchodzone. Sprawdź, co wiesz o Halloween i odpowiedz na 11 strasznych pytań. Uważaj, bo niektóre pytania są naprawdę przerażające.

Autor: Shutterstock Co wiesz o Halloween? Straszne pytania już czekają!

Skąd pochodzi Halloween?

Prawdopodobnie nazwa tego święta jest skrótem od „All Hallows' Eve” lub „All Hallows' E'en”, co można przetłumaczyć jako wigilię Wszystkich Świętych. Halloween pochodzi z Irlandii. Setki lat temu 31 października Celtowie obchodzili Samhain. Do tej pory jest to dzień, w którym granica między światem żywych i umarłych zaciera się. Duchy wracają do świata żywych i wprowadzają chaos. Według celtyckich wierzeń, aby zapobiec wszechobecnemu pandemonium, należało przebrać się i założyć maski.

Halloween jest zaraz po Bożym Narodzeniu najpopularniejszym świętem w USA. Obchodzi się je od XIX wieku. Do Ameryki sprowadzili je irlandzcy imigranci. Z czasem powędrowało do innych krajów na całym świecie. Obchodzone jest także w Polsce.

Jakie są tradycje Halloween?

Święto duchów, czyli Halloween, kojarzy się ze słodyczami i dyniami. Hasłem tego dnia jest „Cukierek albo psikus”. Dzieci chodzą po domach i zbierają słodkości. Tradycją jest Jack-o’-lantern, czyli halloweenowa lampa, którą robi się z wydrążonej dyni, a dawno temu wykorzystywano rzepę. W tym dniu jest to obowiązkowy element wystroju każdego domu, którego zadaniem jest odstraszenie złych duchów.

Jeżeli lubicie Halloween, sprawdźcie swoją wiedzę o tym święcie, które w naszym kraju ma całkiem spore grono fanów. Pytanie wcale nie są takie łatwe, a niektóre mogą nieźle wystraszyć. Powodzenia!

Poniżej znajdziecie galerię z przepisami na pyszne i przerażające jedzenie na Halloween.

Quiz. Co wiesz o Halloween? Odpowiedz na 11 przerażających pytań Pytanie 1 z 11 Kiedy obchodzi się Halloween? 31 października. Przez cały listopad. 24 grudnia. Dalej

Halloweenowe ciasteczka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konik na kiju Katarzyna Ziółkowska-Dąbek, Michał Poklękowski Polska na ucho || Katarzyna Ziółkowska-Dąbek, Michał Poklękowski To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video