Przesolona zupa to nie koniec świata. Tak sobie z nią poradzisz

13:41

Sezon na zupy już wkrótce się zacznie czego wiele osób wręcz nie może się doczekać. Zdarza się jednak, że podczas chwili nieuwagi sypnie się nam za dużo soli. Nie ma jednak co panikować! Znamy sposoby na "odsolenie" zup.

Autor: Shutterstock

Przesadziłeś z solą w zupie? Zdarza się każdemu. Nie ma jednak co płakać nad rozsypaną solą. Nasze danie wciąż można uratować! I to całkiem prosto. Mamy dla ciebie kilka rad, które świetnie poradzą sobie z tym ciężkim zadaniem, jakim jest "odsolenie" naszej zupy.

1. Rozrzedzenie zupy

Najprostszym sposobem jest dolanie odrobiny niesolonego bulionu lub wody. Trzeba jednak uważać, by nie rozrzedzić za bardzo smaku. Zbyt wodnistą zupę będziemy musieli późnij zagęszczać za pomocą mąki lub zasmażki.

2. Surowy ziemniak

Ten sposób znany jest od lat. Wystarczy obrać ziemniaki i wrzucić go do garnka. Całość gotujemy około 10-15 minut i gotowe. Skrobia z ziemniaka wyciągnie część soli. Następnie ziemniaka można wyjąć i wyrzucić, podać do zupy lub wykorzystać w inny sposób. Ten sposób idealne sprawdzi się w rosołach, krupnikach czy jarzynowych.

3. Ryż i kasza

Możemy również dodać ryż albo ulubioną kaszę. Nie tylko wchłoną one nadmiar soli, ale również pozwolą zagęścić naszą zupę. To prosty sposób na naprawienie słonego niedopatrzenia, a przy okazji upewnienia się, że nasza zupka będzie syta.

4. Chleb lub bułka

Dobrym sposobem może być również dodanie kawałka białego chleba lub bułki bez skórki. Pieczywo działa bowiem podobnie do gąbki i wyciągnie część soli. Ta metoda jest bardzo szybka, wystarczy wrzucić i po kilku minutach wyjąć i wyrzucić. Nie nadaje się jednak do klarownych zup, ponieważ chleb najprawdopodobniej nieco się rozpadnie.

7. Warzywa

Możemy również dorzucić takie warzywa jak marchew, pietruszka seler, dynia czy cukinia. Świetnie neutralizują bowiem smak soli.

8. Śmietana lub jogurt

Możemy również nieco zabielić zupę. Trzeba jednak pamiętać o powolnym dodaniu śmietany, by ta się nie zważyła.

9. Sok z cytryny

Wystarczy kilka kropel soku z cytryny, by przełamać smak soli. By nie zakwasić zupy, wystarczy robić to powoli i stopniowo.