Pasteryzacja w air fryerze brzmi jak genialny trik. Jest tylko jeden problem: to nie jest bezpieczna metoda dla przetworów

Anna Śmiałek
Anna Śmiałek
2026-08-05 15:55

Pasteryzacja przetworów w air fryerze kusi, bo urządzenie szybko się nagrzewa, zajmuje mało miejsca i nie wymaga dużego garnka z wodą. Problem w tym, że gorące powietrze nie działa tak jak wrząca woda ani para pod ciśnieniem. Przy domowych przetworach nie wystarczy, że słoik „złapie” wieczko. Wnętrze musi osiągnąć odpowiednią temperaturę przez określony czas. Dla air fryera nie ma bezpiecznych, przebadanych tabel pasteryzacji słoików, dlatego nie warto traktować go jak zamiennika garnka.

Pasteryzacja w air fryerze brzmi jak genialny trik. Jest tylko jeden problem: to nie jest bezpieczna metoda dla przetworów
Autor: Wygenerowane przez AI Odradzamy pasteryzację w air fryerze, bezpieczniejszą metodą jest tradycyjne gotowanie słoików

Czy można pasteryzować przetwory w air fryerze?

Do właściwej pasteryzacji przetworów — nie. Air fryer ogrzewa suchym, krążącym powietrzem. Woda w garnku otacza słoiki równomiernie i przewodzi ciepło inaczej niż powietrze. To ważne, bo w pasteryzacji nie chodzi o rozgrzanie szkła z zewnątrz, tylko o ogrzanie całej zawartości słoika. Eksperckie źródła dotyczące domowego przetwórstwa ostrzegają przed „pasteryzacją” w piekarniku i innymi metodami suchego ogrzewania, bo suchy żar nie przenika do słoików tak jak wrzątek lub para, a sam proces może skończyć się niedogrzaniem produktu.

Air fryer jest w praktyce małym piekarnikiem z mocnym obiegiem powietrza. Jeśli piekarnik nie jest uznawany za bezpieczną metodę domowego wekowania, tym bardziej nie ma powodu zakładać, że mniejsza komora air fryera rozwiązuje problem. Dodatkowe ryzyko to szkło: słoiki nie są projektowane do pracy w suchym, intensywnym nadmuchu i mogą pękać, zwłaszcza przy nagłej zmianie temperatury.

Dlaczego samo „zassanie” wieczka nie wystarczy?

Wieczko może się wklęsnąć, bo w słoiku powstało podciśnienie podczas stygnięcia. To nie jest dowód, że przetwór został bezpiecznie utrwalony. Bezpieczeństwo zależy od kwasowości produktu, temperatury w środku słoika, czasu obróbki i wielkości słoika. Inaczej traktuje się dżem, inaczej ogórki w occie, inaczej warzywa o niskiej kwasowości.

Najbezpieczniejsza zasada jest prosta: kwaśne przetwory, dżemy, konfitury, owoce i marynaty octowe pasteryzuje się metodą kąpieli wodnej według sprawdzonego przepisu. Warzywa niekwaśne, mięso, ryby i dania obiadowe w słoikach wymagają pasteryzacji ciśnieniowej, a nie garnka z wodą, piekarnika ani air fryera. USDA wskazuje, że dla mięsa, drobiu, ryb i warzyw jedyną zalecaną metodą jest przetwarzanie ciśnieniowe.

Co można zrobić w air fryerze, a czego nie?

Air fryer można potraktować co najwyżej pomocniczo: do podgrzania pustych, czystych słoików tuż przed napełnieniem, jeśli producent słoików i urządzenia tego nie zabrania. Nie dotyczy to zakrętek z uszczelką, których nie powinno się przegrzewać suchym żarem. Takie podgrzanie nie zastępuje pasteryzacji gotowego przetworu.

Nie powinno się pasteryzować w air fryerze dżemów, musów, ogórków, soków, przecierów, leczo, sosów ani gotowych dań. Nie ma też uczciwej odpowiedzi typu: „120°C przez 15 minut” albo „160°C przez 10 minut”. To liczby z internetu, nie bezpieczny proces. Różne modele grzeją inaczej, słoiki mają różną pojemność, a gęsty mus nagrzewa się inaczej niż zalewa octowa.

Jak pasteryzować bezpiecznie zamiast tego?

Najpewniejsza domowa metoda dla kwaśnych przetworów to garnek z wodą. Słoiki ustawia się na ściereczce albo kratce, zalewa wodą do około 2–3 cm poniżej zakrętek lub zgodnie z przepisem, podgrzewa i liczy czas od zagotowania wody. Małe słoiki z dżemem zwykle pasteryzuje się krócej niż duże słoje z owocami w syropie, dlatego czas zawsze trzeba dopasować do przepisu, pojemności i rodzaju produktu.

Po pasteryzacji słoiki wyjmuje się ostrożnie, odstawia bez dokręcania na siłę i zostawia do pełnego wystudzenia. Dopiero potem sprawdza się wieczka. Jeśli któreś nie jest wklęsłe, taki słoik trafia do lodówki i trzeba go zużyć w pierwszej kolejności.

Najważniejsze: nie każdy przetwór jest taki sam

Dżem z owoców, konfitura z nektarynek, mus z jabłek czy ogórki w occie mają zupełnie inne ryzyko niż fasolka, cukinia bez octu, sos warzywny z małą ilością kwasu albo mięso. Air fryer nie rozwiązuje tych różnic. Może dawać wrażenie nowoczesnego skrótu, ale przy przetworach skróty bywają najgorsze.

Jeśli tekst ma być naprawdę uczciwy, odpowiedź brzmi: nie pasteryzujemy przetworów w air fryerze. Można go użyć do wielu rzeczy w kuchni, ale nie jako zamiennika sprawdzonej kąpieli wodnej albo pasteryzacji ciśnieniowej. Tu nie chodzi o tradycję dla tradycji, tylko o to, żeby słoik otwarty zimą był nie tylko ładnie zamknięty, ale bezpieczny.

Metody pasteryzacji przetworów
Dżem z czereśni - jak zrobić? Podajemy prosty przepis
Galeria zdjęć 10
Air Fryer