Pasternak zwyczajny – zdrowotny skarb z dawnych lat. Dlaczego warto włączyć go do diety?

Pasternak zwyczajny to prawdziwy skarb dawnych kuchni, dziś na nowo odkrywany przez miłośników zdrowego odżywiania. Kiedyś gościł na polskich stołach równie często jak marchew, później odszedł w zapomnienie, a teraz wraca do łask – i to zasłużenie. To warzywo nie tylko wzmacnia organizm i dostarcza cennych witamin oraz minerałów, ale też zaskakuje wszechstronnością w kuchni. Z pasternaku można przygotować zarówno pożywne zupy, jak i aromatyczne puree czy dodatki do mięs.

Autor: Shutterstock Choć pasternak przypomina pietruszkę, bliżej spokrewniony jest z marchewką

Jak wygląda pasternak?

Pasternak to białe warzywo korzeniowe z rodziny selerowatych, o wydłużonym kształcie. Korzeń pasternaku z wyglądu przypomina korzeń pietruszki. Różni się od niej rozmiarem - jest zdecydowanie większy. Jest również bardziej miękki, ma mocno zaokrąglone brzegi i wgłębienie w miejscu, z którego wyrastają liście. To liście najłatwiej odróżnić - są większe od pietruszki, ząbkowane.

Pasternak a pietruszka

W smaku są również wyczuwalne różnice. Korzeń pasternaku jest łagodniejszy i mniej aromatyczny niż pietruszka. Słodkawy - jak marchew, zwłaszcza po przemrożeniu w gruncie, z lekko orzechowym posmakiem. Pasternak różni się również od pietruszki korzeniowej właściwościami i wartościami odżywczymi.

Pasternak - wartości odżywcze

Pasternak to głównie, woda, błonnik pokarmowy i białka i nieco tłuszczy. Zawiera niewielką ilość węglowodanów i jest niskokaloryczny. Charakteryzuje go duża zawartość związków mineralnych: wapnia, potasu, manganu, magnezu, fosforu, cynku i żelaza. To również bogate źródło witamin, m.in. kwasu foliowego, kwasu pantotenowego, tiaminy, witaminy B6, C, E i K. Znajdziemy w nich związki antyoksydacyjne oraz bardzo rzadko występujące związki kumarynowe.

Prozdrowotne właściwości pasternaku

Jak dieta bogata w pasternak może może poprawić nasze zdrowie. Oto kilka przykładów:

- dzięki wysokiej zawartości potasu, rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza poziom stresu. Z kolei kwas foliowy obniża poziom homocysteiny we krwi - substancji, która zwiększa ryzyko chorób serca. Zawartość błonnika pomaga zredukować poziom cholesterolu. Wszystko to sprawia, że pasternak może zapobiegać zawałom, miażdżycy i problemom wieńcowym. Wspiera działanie układu trawiennego - duża zawartość rozpuszczalnego błonnika wspomaga trawienne, przyczynia się do zapobiegania otyłości. Obniża także poziom cukru i cholesterolu we krwi.

- duża zawartość rozpuszczalnego błonnika wspomaga trawienne, przyczynia się do zapobiegania otyłości. Obniża także poziom cukru i cholesterolu we krwi. Wspiera rozwój płodu - zawarty w pasternaku kwas foliowy jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju układu nerwowego u płodu. Zalecane jest zwiększenie dawki kwasu foliowego w diecie już na trzy miesiące przed planowanym zajściem w ciążę, i kontynuowanie przez cały pierwszy trymestr.

- zawarty w pasternaku kwas foliowy jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju układu nerwowego u płodu. Zalecane jest zwiększenie dawki kwasu foliowego w diecie już na trzy miesiące przed planowanym zajściem w ciążę, i kontynuowanie przez cały pierwszy trymestr. Wspiera system odpornościowy - związki organiczne, witaminy i minerały zawarte w pasternaku wspierają układ odpornościowy w walce z zagrożeniami, a zawarte w nim antyoksydanty zwalczają wolce rodniki, odpowiedzialne za proces starzenia się organizmu.

- związki organiczne, witaminy i minerały zawarte w pasternaku wspierają układ odpornościowy w walce z zagrożeniami, a zawarte w nim antyoksydanty zwalczają wolce rodniki, odpowiedzialne za proces starzenia się organizmu. Poprawia apetyt - wspomniane wcześniej związki kumarynowe zawarte w pasternaku stymulują apetyt.

Kupowanie i przechowywanie pasternaku

Sezon na pasternak trwa od pierwszych przymrozków do wczesnej wiosny. Kupując pasternak warto wybierać świeże, jędrne i mięsiste korzenie. Najlepsze są te o średniej wielkości. Zbyt dojrzałe, duże warzywa są zdrewniałe i niesmaczne, natomiast cienkie i wiotkie korzenie są zazwyczaj być włókniste. Pasternak najlepiej przechowywać w zamkniętym, plastikowym woreczku w szufladzie na warzywa w lodówce. Surowy pasternak nie nadaje się do mrożenia.

Przepisy na dania z pasternakiem

Pasternak: jak zrobić frytki z pasternaku?

Co zrobić z pasternaku? Sałatka z pasternakiem i jabłkiem

Zupa krem z jabłek i pasternaku z musem chrzanowym

Warzywa zapiekane z sosem Mornay