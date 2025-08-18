Magda Gessler kontra Robert Makłowicz – sprawdziliśmy, jaki majonez króluje w ich kuchniach

12:32

Majonez to król każdej sałatki jarzynowej i powód niejednej rodzinnej kłótni przy świątecznym stole. Jedni bez wahania wybierają Winiary, inni wierni są Kieleckiemu, a coraz więcej osób stawia na wersję domową albo nawet wegańską. A jakiego majonezu używają w swojej kuchni Magda Gessler i Robert Makłowicz – kulinarne autorytety, których wybory często stają się wyrocznią dla tysięcy Polaków?

Autor: AKPA Robert Makłowicz, Magda Gessler

Jaki majonez do sałatki wybiera Robert Makłowicz?

Robert Makłowicz zapytany wprost, czy woli majonez "Winiary", czy "Kielecki", wyraźnie odciął się od ogólnonarodowych preferencji smakowych. Mistrz opowieści kulinarnej wyznał szczerze, że z wszystkich majonezów preferuje ten domowy. Kulinarny eryduta uważa, że przygotowanie majonezu jest tak proste, że nie ma co polegać na przemysłowych wyrobach. W każdej wchwili mistrz może ukręcić majonez sam. Coraz częściej Robert Makłowicz wybiera majonez wegański, który również bardzo mu smakuje.

Jaki majonez do sałatki według Magdy Gessler?

Magda Gessler, uwielbiana przez wszystkich restauratorka i ekspertka kulinarna, wielokrotnie wypowiadała się na temat majonezu. Zapewne nie będziecie zdziwieni, że niekoronowana królowa polskiej gastronomii, preferuje majonez domowej roboty. Jej genialny przepis na majonez w 10 sekund zdobył uznanie wiernych widzów "Kuchennych Rewolucji". Rzeczywiście przygotowanie takiego majonezu jest dziecinnie proste.

