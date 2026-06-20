Masz dość słodkich dżemów? Ten dodatek sprawi, że będą zdrowsze i szybkie!

Cukier żelujący to nic innego jak cukier z dodatkiem substancji zagęszczającej (zazwyczaj pektyny lub żelatyny). Producenci twierdzą, że nie zawiera on żadnych konserwantów i jest w pełni naturalny. Wykorzystujemy go do przygotowywania domowych przetworów - sprawia, że krócej się gotują i zachowują ładny kolor. To wszystko dzięki pektynie (lub rzadziej żelatynie), która ma właściości żelujące. Możemy więc pominąć proces wielogodzinnego gotowania i szybciej przygotować galaretkę lub dżem. Długie gotowanie owoców pozbawia ich cennych wartości, skrócenie czasu przygotowania przetworów nie jest więc jedynie opcją dla leniwych!

Czym żelfix różni się od cukru żelującego?

Przede wszystkim tym, że nie zawiera cukru. Jeśli więc zależy nam na tym, by dżemy czy konfitury były dietetyczne i niezbyt słodkie, lepiej zastosować żelfix. Jest on częściej wykorzystywany do dżemów - jeśli spojrzymy na przepisy, jakie poleca producent żelfixu, zobaczymy, że często pojawia się w ich składzie. Żelfix sprawia, że dżemy (ale też inne przetwory) nie psują się tak szybko, robi się je łatwiej i co ważne - krócej.

Jeśli wolisz przygotować przetwory domowym sposobem, możesz zastąpić cukier żelujący lub żelfix naturalną pektyną. Jak ją uzyskać? Ugotuj owoce, które zawierają dużo pektyn (np. jabłka, jagody, porzeczki czy borówki). Odparuj wodę lub dodaj część owoców do dżemu czy konfitur z owoców, które mają ich mało (np. truskawek).