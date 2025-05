Do kawy dodaj tę korzenną przyprawę. Ta mała czarna podkręca metabolizm i pomaga spalić tłuszcz

Kawa to dla wielu osób sposób na rozpoczęcie dnia. Dodaje energii i poprawia koncentrację. Można ją pić nawet na diecie, ponieważ ma odchudzające właściwości. Aby mała czarna mogła jeszcze lepiej walczyć z nadwagą, warto dodać do niej popularną przyprawę korzenną. Zobaczcie, co dodać do kawy, aby zamieniła się w naturalny spalacz tłuszczu.

Pyszna, aromatyczna i idealna w czasie diety. Kawa z tą korzenną przyprawą świetnie podkręca metabolizm.

Jaką kawę pić, żeby schudnąć?

Pozytywne właściwości kawy znane są od lat, dlatego jest tak popularnym na całym świecie gorącym napojem. Oprócz działania pobudzającego, mała czarna może wspomagać odchudzanie. Kawa jest bogata w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki i działają przeciwzapalnie. Kofeina, czyli główny składnik kawy, pozytywnie wpływa na metabolizm i przyspiesza spalanie tłuszczu.

Najlepsza podczas diety odchudzającej jest czarna kawa bez dodatków, takich jak mleko, śmietanka czy cukier. Aby filiżanka gorącego czarnego napoju zamieniła się w naturalny suplement diety wspomagający odchudzanie, warto dodać do niej aromatyczną przyprawę korzenną, którą można kupić w prawie każdym sklepie. Takiej mocy dodają kawie goździki. Przyspieszają przemianę materii, korzystnie wpływają na pracę układu trawiennego i regulują poziom cukru we krwi. To naturalny lek w walce z przykrymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego jak nudności i wzdęcia.

Jakie właściwości ma kawa z goździkami?

Kawa z dodatkiem goździków, czyli suszonych kwiatów czapetki pachnącej, jest nie tylko pyszna. To połączenie, które łączy w sobie pobudzające działanie kawy z aromatycznymi i prozdrowotnymi właściwościami goździków. Jakie więc właściwości ma czarna kawa, której smak podkręcają goździki?

Energia – kawa z goździkami dodaje energii, zwiększa koncentrację i redukuje uczucie zmęczenia.

– kawa z goździkami dodaje energii, zwiększa koncentrację i redukuje uczucie zmęczenia. Nastrój – filiżanka małej czarnej wpływa na poprawę humor, ponieważ zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia, czyli dopaminy i serotoniny.

– filiżanka małej czarnej wpływa na poprawę humor, ponieważ zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia, czyli dopaminy i serotoniny. Metabolizm – kawa z dodatkiem goździków przyspiesza metabolizm i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego warto ją pić podczas diety odchudzającej.

– kawa z dodatkiem goździków przyspiesza metabolizm i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego warto ją pić podczas diety odchudzającej. Antyoksydanty – czarny napój zawiera antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

Jak zrobić kawę z goździkami?

Przepis na spalającą tłuszcz kawę z dodatkiem goździków nie jest trudny i nie wymaga ani skomplikowanych czynności, ani długiego czasu. Wystarczy zaparzyć espresso i dodać do niego dwa suszone goździki. Kawę można zaparzyć w ekspresie ciśnieniowym lub przelewowym, zaparzyć w kawiarce lub po prostu w filiżance. Małą czarną z goździkami trzeba przykryć i odstawić na dwie, trzy minuty, aby nabrała smaku, aromatu i odchudzającej mocy.

