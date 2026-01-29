Jak przechowywać ziemniaki, żeby długo były świeże – bez kiełkowania, gnicia i wysychania

Anna Śmiałek
Anna Śmiałek
2026-01-29 16:09

Ziemniaki to podstawa wielu domowych posiłków, ale źle przechowywane szybko tracą świeżość – kiełkują, gniją lub wysychają. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby, które pozwolą cieszyć się nimi przez wiele tygodni, niezależnie od tego, czy masz chłodną piwnicę, ciepłą spiżarkę, czy mieszkasz w bloku bez piwnicy. W naszym poradniku znajdziesz praktyczne wskazówki, dzięki którym ziemniaki będą długo świeże, smaczne i gotowe do przygotowania każdego dania.

Autor: Shine.graphics/ Shutterstock Gdy masz w domu większą ilość ziemniaków, zadbaj o ich prawidłowe przechowywanie

Temperatura i ciemność – klucz do długiego przechowywania ziemniaków

Ziemniaki najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze 4–10 °C. Zbyt niska temperatura (np. w lodówce) sprawia, że skrobia w ziemniakach zamienia się w cukry, zmieniając smak i konsystencję po ugotowaniu. Zbyt wysoka natomiast przyspiesza kiełkowanie i psucie.

Równie istotne jest przechowywanie w ciemności. Światło powoduje, że ziemniaki zielenieją i produkują solaninę – substancję gorzką i toksyczną w dużych ilościach. Dlatego wybierz ciemną spiżarnię, piwnicę lub szafkę z dala od okien.

Wilgotność i przewiew - jakie są właściwe dla ziemniaków

Ziemniaki potrzebują umiarkowanej wilgotności powietrza (ok. 90–95%). Zbyt wilgotne otoczenie sprzyja gniciu, a zbyt suche – wysychaniu i marszczeniu bulw.

Najlepiej przechowywać je w pojemnikach zapewniających przepływ powietrza, takich jak:

  • worki jutowe – naturalne włókno pozwala ziemniakom „oddychać” i chroni przed światłem, utrzymując idealną równowagę wilgoci.
  • wiklinowe kosze i drewniane skrzynki – również przepuszczają powietrze, ograniczają skraplanie się wilgoci i sprawdzają się zarówno w piwnicy, jak i w mieszkaniu. Ważne, aby miały szpary lub otwory wentylacyjne i były ułożone w jednej warstwie.

Nie używaj szczelnych worków foliowych ani plastikowych pojemników, które zatrzymują wilgoć i przyspieszają gnicie.

Ziemniaki nie lubią towarzystwa - oddziel je od innych warzyw i owoców

Ziemniaki nie lubią „towarzystwa” produktów wydzielających gaz etylenowy, który przyspiesza kiełkowanie i psucie. Trzymaj je z dala od:

  • cebuli,
  • jabłek,
  • bananów,
  • pomidorów.

Dzięki temu ziemniaki pozostaną świeże dłużej.

Nie myj ziemniaków przed przechowywaniem

Choć kusi, by pozbyć się resztek ziemi, nie myj ziemniaków przed schowaniem. Wilgoć sprzyja pleśni i gniciu. Lepiej delikatnie usunąć luźną ziemię szczotką, a jeśli ziemniaki są mokre, pozwolić im wyschnąć przed odłożeniem do przechowywania.

Regularnie sprawdzaj zapasy ziemniaków

Nawet przy idealnych warunkach ziemniaki nie będą przechowywać się w nieskończoność. Przynajmniej raz na kilka tygodni sprawdzaj bulwy i usuń te, które zaczynają kiełkować, zielenieć lub gniją – w przeciwnym razie mogą przyspieszyć psucie reszty zapasu.

Przechowywanie w piwnicy i w mieszkaniu

Piwnica chłodna

  • Temperatura: 4–10 °C
  • Wysoka wilgotność powietrza
  • Dobre pojemniki: worki jutowe, skrzynki drewniane, kosze wiklinowe

Piwnica ciepła lub mieszkanie bez piwnicy

  • Znajdź najchłodniejsze miejsce: spiżarka, ciemna szafka, chłodny korytarz
  • Unikaj kaloryferów i bezpośredniego światła słonecznego
  • Używaj wentylowanych pojemników lub worków jutowych
