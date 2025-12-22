Gdzie wyrzucić puszki? Wielu Polaków ma z tym problem

Puszki po napojach, karmie i konserwach to jedne z najczęstszych odpadów jakie tworzymy w naszych domach. I nic w tym dziwnego, puszki są powszechnie używane i mogą być bardzo pomocne w szybkim szykowaniu posiłków. Nie każdy jednak wie, jak poprawnie powinno się je segregować.

Gdzie wyrzucić puszki? Odpowiedź jest prosta

Gdzie więc powinno się wyrzucać puszki? Powinny one trafić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wcześniej jednak powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, z jakiego materiału są one wykonane, ponieważ może to wiele zmienić w przygotowaniu.

W większości przypadków puszki szykowane są z aluminium bądź stali. To dla nas dobra wiadomość, ponieważ są to materiały, które łatwo poddają się recyklingowi. Trzeba zaznaczyć, że segregacja tych właśnie puszek jest bardzo istotna. Dlaczego? Otóż aluminium może być przetwarzane wielokrotnie, a wciąż nie traci na jakości.

Pamiętajmy, że puszki muszą zostać całkowicie opróżnione przed wyrzuceniem. Nie oznacza jednak, że mamy je myć, wystarczy, że pozbędziemy się wszystkiego ze środka. Dobrym pomysłem będzie również zgniecenie puszek, by nie zabierały za dużo miejsca.

Nie tylko do pojemnika. Puszki można też oddawać

Przypominamy również, że puszki metalowe są częścią systemu kaucyjnego w Polsce. Za puszkę metalową do 1 litra otrzymujemy 50 groszy za kaucję. W tym jednak przypadku opakowania muszą mieć czytelny kod kreskowy oraz nie mogą być zgniecione.

Tego typu opakowania możemy oddawać do "butelkomatów" lub punktów zbiórki manualnej. Znajdziemy je w większości sklepów, dzięki czemu łatwo je oddamy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu kaucyjnego w Polsce, przeczytaj nasz artykuł.

Dlaczego warto dobrze wyrzucać puszki?

Segregacja puszek, jak i oddawanie ich w ramach systemu kaucyjnego to prosty sposób, by pomóc naszemu środowisku. W prosty sposób wyślemy odpad w odpowiednie miejsce, dzięki czemu przyczynimy się do ochrony naszej planety. Jeden mały ruch potrafi wiele zmienić