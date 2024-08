To najzdrowsze owoce na świecie. Książka „Aronia. Uzdrawiająca moc” od dziś w księgarniach

Jest skarbnicą witamin i minerałów. Pozytywnie wpływa na zdrowie całego organizmu i opóźnia procesy starzenia. Aronia, bo to o niej właśnie mowa, została główną bohaterką nowej książki dietetyczki Agaty Lewandowskiej. „Aronia. Uzdrawiająca moc” to kompendium wiedzy o tych niedocenianych owocach, które warto wprowadzić do diety.

Autor: Shutterstock, Wydawnictwo RM Aronia to skarbnica zdrowia. Poznaj jej moc!

Aronia – źródło zdrowia

Naukowcy są zgodni. To nie egzotyczne jagody pochodzące z Ameryki Południowej są najzdrowsze. Od lat eksperci, lekarze i dietetycy wskazują aronię. Mało kto wie, że te łatwo dostępne w Polsce czarne owoce to doskonałe źródło niezbędnych witamin i minerałów. Aronia jest skarbnicą polifenoli, czyli związków organicznych, które wykazują działanie antyoksydacyjne. Zwalczają odpowiedzialne za wiele chorób wolne rodniki, chronią serce i układ krążenia, a także wspomagają odporność. Właśnie ze względu na swoje prozdrowotne właściwości Agata Lewandowska poświęciła aronii swoją najnowszą książkę.

„Aronia. Uzdrawiająca moc” – książka, którą warto przeczytać

Książka „Aronia. Uzdrawiająca moc” to nowość wśród kulinarnych poradników. Autorka wyjaśnia, jakie dokładnie właściwości mają te owoce i kiedy najlepiej je jeść. Z książki można się także dowiedzieć, jak wykorzystać potencjał leczniczy aronii i jakie są przeciwwskazania do jej spożywania. Agata Lewandowska przedstawia również wiele pomysłów na wykorzystanie aronii w przepisach kulinarnych.

„Aronia. Uzdrawiająca moc” to najnowszy poradnik Agaty Lewandowska. Autorka jest dyplomowaną dietetyczką, która od lat zachęca do zdrowego odżywiania i chętnie dzieli się swoją wiedzą. Pisze książki, a także prowadzi szkolenia i warsztaty.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne domowe dżemy owocowe. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny, w którym można sprawdzić swoją wiedzę o fioletowych owocach i warzywach.

