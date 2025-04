Najlepsze przepisy na pyszne posiłki dla przyszłych mam. „Dieta w ciąży” od dziś w księgarniach

9:38

Odpowiednia dieta to klucz do dobrego samopoczucia i zdrowia mamy i maleństwa. Właśnie z myślą o przyszłych mamach powstała książka z najlepszymi przepisami na pyszne dania, które z łatwością można przygotować samodzielnie w domu. „Dieta w ciąży” od dziś dostępna jest w księgarniach w całej Polsce.

Autor: Shutterstock, Wydawnictwo RM "Dieta w ciąży" to kompednium wiedzy i zbiór pysznych przepisów dla przyszłych mam.

„Dieta w ciąży” – pyszne przepisy i porady dla przyszłych mam

„Dieta w ciąży” to zbiór przepisów i porad opracowanych przez cztery autorki – Magdalenę Jarzynkę-Jendrzejewską, Ewę Sypnik-Pogorzelską, Monikę Stromkie-Złomaniec i Magdalenę Czyryndę-Koledę. Specjalistki do spraw żywienia na co dzień pracują z pacjentami w warszawskich poradniach dietetycznych. Ich wspólna książka „Dieta w ciąży” to zbiór kulinarnych inspiracji przygotowanych przez profesjonalne dietetyczki, aby dziewięć miesięcy ciąży upłynęło smacznie i zdrowo.

Ciąża to czas, kiedy kobietom towarzyszą nie tylko takie emocje jak radość, ale i pojawia także niepokój o zdrowia dziecka. Jak odżywiać się w tym szczególnym czasie, żeby czuć się dobrze i zapewnić maleństwu jak najlepszy rozwój? Z pomocą przychodzi nowość na rynku poradników dla przyszłych mam. „Dieta w ciąży” to ponad 150 przepisów na pełne smaku i zdrowia posiłki na śniadanie, obiad, kolację czy przegryzki. Przepisy zostały podzielone i dostosowane do poszczególnych trymestrów. Przy przepisach pojawiają się informacje dotyczące żywienia w ciąży i praktyczne wskazówki. Każda potrawa zawiera liczbę kalorii i wartości odżywcze.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne koktajle, które można pić w czasie ciąży. Bogate w witaminy i minerały stanowią doskonałe uzupełnienie diety przyszłych mam.

Ciąża a dieta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.