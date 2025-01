Zimowe gotowanie z szefem kuchni. Rozgrzewające przepisy na każdą okazję

Otulające aromaty przypraw, ciepło bijące z kuchni i chwile spędzone przy wspólnym stole… To wszystko sprawia, że zimowe dni nabierają magii, prawda? A gdy za oknem mróz, pora na pysznie rozgrzewające dania – aromatyczne gulasze, apetyczne zapiekanki czy gęste zupy.

Naucz się przyrządzać zimowe comfort food: otulające ciepłem i wywołujące uczucie błogiego spokoju. Poznaj przepisy szefa kuchni i ambasadora marki Kohersen – Dariusza Barygi!

Co jeść zimą? Pomysły na odżywcze, pyszne i rozgrzewające dania

Zimowa dieta rządzi się swoimi prawami: musi być nie tylko odżywczo i pysznie, lecz także rozgrzewająco. To czas ciepłych dań, które dostarczają energii i wzmacniają odporność. Włącz do swojego jadłospisu treściwe i sycące propozycje, takie jak:

zupy, w tym kremy,

gulasze, potrawki,

curry, leczo,

zapiekanki,

bigosy,

makarony,

risotta, kaszotta,

pulpeciki, kotlety, placki,

tarty, kisze.

Wszystkie te dania przyrządzisz zarówno w wersji mięsnej, jak i wege – w zależności od preferencji. Możliwości są właściwie nieskończone!

Składniki w Twojej zimowej kuchni…

Jeśli zależy Ci, by jeść sezonowo – zimą postaw przede wszystkim na warzywa: korzeniowe (np. marchew, buraki, pietruszka, seler), kapustne (np. kapusta, brukselka, kalafior, brokuł) oraz cebulowe (np. cebula, por, czosnek), a także ziemniaki i bataty. Dodatkowo uzupełnij dietę klasycznymi „zimowymi owocami”, czyli jabłkami, gruszkami i cytrusami. Dla smaku i wzmocnienia odporności dołóż też kiszonki (w tym sezonie wypróbuj nie tylko standardy, kisić można niemal wszystkie warzywa i wiele owoców).

Pamiętaj również o białku, które zwiększy uczucie sytości (mięso, ryby, nabiał, warzywa strączkowe, tofu) oraz dodających energii węglowodanach (np. makarony, kasze, ryże).

Aby dodać swoim potrawom głębi smaku, skup się na dodatkach. Sprawdzą się orzechy, suszone owoce oraz przyprawy: korzenne (np. cynamon, goździki), pikantne (np. chilli, pieprz), dymne (np. wędzona papryka), słodkie (np. wanilia) oraz ziemiste (np. kminek, kumin).

Te dania rozgrzeją Ciebie i Twoich gości zimą. 6 zimowych przepisów Dariusza Barygi

Masz ochotę na coś przepysznego, sycącego i efektownego – co rozgrzeje Ciebie i Twoich bliskich, np. po zimowym spacerze? Oto proste przepisy na zimę, którymi zaskoczysz gości. Gotuj jak zawodowiec!

1. Zupa krem z marchwi, ziemniaków i pora

Rozgrzewająca, gęsta i niebiańsko kremowa zupa z warzyw sezonowych.

Składniki dla 4 osób:

mleko (100 ml)

oliwa z oliwek (35 ml)

marchew (450 g)

ziemniaki (350 g)

por (300 g)

bulion warzywny (850 ml)

sól, pieprz

Obierz i pokrój w kostkę marchew oraz ziemniaki, a pora grubo posiekaj. W dużym garnku chwilę podsmażaj pora, marchew i ziemniaki na oliwie. Wlej bulion. Gotuj na małym ogniu, aż warzywa będą miękkie. Dodaj mleko. Dokładnie zblenduj, w razie potrzeby przetrzyj przez sitko. Podawaj z ulubionymi dodatkami, np. grzankami z chleba żytniego lub makaronem.

2. Curry z ciecierzycy i szpinaku

Orientalne, słodko-pikantne curry o głębokim aromacie.

Składniki dla 4 osób:

ciecierzyca gotowana (2 puszki)

świeży szpinak (200 g)

cebula (2 małe sztuki, ok. 100–140 g)

czosnek (4 ząbki)

mleko kokosowe (2 puszki)

pasta curry (4 łyżeczki)

olej kokosowy (30 g)

Pokrój czosnek i cebulę w drobną kostkę, a później podsmaż je na rozgrzanym oleju kokosowym. Dodaj ulubioną pastę curry, a następnie mleko kokosowe i odsączoną ciecierzycę. Gotuj przez 10 minut. Na koniec dodaj szpinak i gotuj przez 2–3 minuty. Podawaj z ryżem, np. jaśminowym.

3. Zapiekanka z ziemniakami i mięsem mielonym

Pożywne i mocno sycące danie dla miłośników tradycyjnych smaków.

Składniki dla 4 osób:

mielona wołowina (400 g)

ziemniaki (600 g)

cebula (2 średnie sztuki, ok. 220–260 g)

wywar wołowy (75 ml)

mleko (80 ml)

miękkie masło (40 g)

sos Worcestershire (30 ml)

koncentrat pomidorowy (40 g)

przyprawy (tymianek, sól, pieprz)

Obierz i pokrój ziemniaki oraz cebulę. Ziemniaki ugotuj, a następnie zrób z nich kremowe purée (dodaj szczyptę soli i pieprzu, mleko i masło, a później zblenduj lub użyj tłuczka). Mięso i cebulę umieść w garnku z pokrywką, dodaj wywar, sos Worcestershire oraz koncentrat pomidorowy i duś na małym ogniu do miękkości. Na koniec dorzuć przyprawy (sól, pieprz, tymianek) i duś jeszcze chwilę. Przełóż mięso na dół naczynia żaroodpornego. Na górę wyłóż purée z ziemniaków. Piecz w piekarniku w temperaturze 200℃ przez ok. 10–12 minut.

4. Gulasz drobiowy z jabłkami

Lekki, delikatnie słodki gulasz z kurczaka.

Składniki dla 4 osób:

pierś z kurczaka (550 g)

cebula (2 małe sztuki, ok. 100–140 g)

jabłka (1,5 sztuki, ok. 250–280 g)

oliwa z oliwek (50 ml)

bulion drobiowy lub warzywny (550 ml)

cydr jabłkowy (70 ml)

przyprawy (sól, pieprz)

Pierś z kurczaka, cebulę i jabłka pokrój w kostkę. W garnku z pokrywką rozgrzej oliwę, a następnie podsmaż mięso. Po kilku minutach dodaj cebulę i smaż dalej. Wlej bulion i cydr, dodaj przyprawy. Duś pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie. Na koniec dodaj jabłka i gotuj jeszcze kilka minut. Podawaj z ulubioną kaszą, np. pęczak.

5. Mac n’ cheese

Kremowy amerykański klasyk, który pokochają nie tylko dzieci.

Składniki dla 4 osób:

makaron macaroni – kolanka (300 g)

tarty ser cheddar (150 g)

tarty ser mozzarella (150 g)

mleko (600 ml)

masło (45 ml)

przyprawy (sól, pieprz)

Ugotuj makaron. Na głębokiej patelni roztop masło. Później stopniowo dodawaj mleko, a następnie sery. Cały czas delikatnie mieszaj. Gdy sos będzie gładki, wrzuć ugotowany makaron i wymieszaj. Jeśli masz ochotę, przełóż całość do naczynia żaroodpornego i zapiekaj w 180°C przez 10 minut.

6. Zupa z białej kapusty

Mocno warzywa, a jednocześnie niezwykle sycąca zupa.

Składniki dla 4 osób:

biała kapusta (500 g, ok. pół główki)

marchew (200 g)

ziemniaki (300 g)

cebula (2 małe sztuki, ok. 100–140 g)

czosnek (2 ząbki)

olej (30 ml)

bulion warzywny lub drobiowy (1,5 l)

przyprawy (sól, pieprz, słodka papryka)

natka pietruszki (10 g)

Poszatkuj białą kapustę, a ziemniaki, marchew, cebulę i czosnek pokrój w kostkę. W garnku, na rozgrzanym oleju, podsmaż cebulę. Później dodaj czosnek i jeszcze chwilę smaż, a następnie dorzuć marchew, ziemniaki i kapustę. Chwilę smaż, dokładnie mieszając. Wlej bulion i dodaj przyprawy. Gotuj przez ok. 25–30 minut pod przykryciem. Na koniec wrzuć pokrojoną natkę pietruszki.

Zimowe gotowanie. O co jeszcze zadbać?

Skoro ma być prosto, pysznie i zdrowo, zadbaj nie tylko o wysokiej jakości składniki. Istotne są też dobre naczynia i noże, dzięki którym gotowanie będzie jeszcze łatwiejsze, przyjemniejsze i bezpieczniejsze. Do zimowych dań przydadzą Ci się:

