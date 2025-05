Z tych suszonych owoców robię zdrową kawę. Smakuje jak karmel i podkręca metabolizm

Jest pyszna i zawiera wiele cennych składników prozdrowotnych. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnej kawy ziarnistej. To hit, który zdobywa coraz więcej wielbicieli na całym świecie. Napój, o którym mowa, to kawa daktylowa. Chociaż nie jest to kawa w dosłownym tego słowa znaczeniu, jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zobaczcie, jakie właściwości ma kawa daktylowa i jak ją zrobić.

Autor: Shutterstock Upiecz, zmiel i zaparz. Kawa z tych suszonych owoców jest pyszna i pełna zdrowia

Czy kawa daktylowa jest zdrowa?

Kawa ze zmielonych suszonych daktyli to zdrowy napój, który zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoje właściwości. Może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią smak kawy, ale z powodów zdrowotnych muszą unikać kofeiny. Jakie zalety ma kawa z daktyli?

Bogata w składniki odżywcze – daktyle są bogate w błonnik, potas, magnez, miedź i mangan. Proces mielenia i parzenia uwalnia składniki odżywcze wprost do napoju.

– daktyle są bogate w błonnik, potas, magnez, miedź i mangan. Proces mielenia i parzenia uwalnia składniki odżywcze wprost do napoju. Źródło antyoksydantów – daktyle zawierają antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

– daktyle zawierają antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Regulacja metabolizmu – błonnik zawarty w daktylach wspomaga przemianę materii i reguluje pracę układu trawiennego.

– błonnik zawarty w daktylach wspomaga przemianę materii i reguluje pracę układu trawiennego. Brak kofeiny – kawa daktylowa jest odpowiednia dla osób wrażliwych na kofeinę, kobiet w ciąży i karmiących.

Czy kawa daktylowa pobudza?

Kawa przygotowana z suszonych daktyli nie pobudza w taki sam sposób jak tradycyjna kawa, ponieważ nie zawiera kofeiny. Daje uczucie "energetycznego kopa" ze względu na zawarte w daktylach naturalne cukry. Nie jest to jednak długotrwały efekt. Właśnie dlatego kawa daktylowa jest dobrym wyborem dla osób, które unikają kofeiny, ale lubią rytuał picia kawy i jej smak.

Jak smakuje kawa daktylowa?

Smak kawy z daktyli jest inny niż tradycyjnej kawy i nawet nie jest do niego zbliżony. Wiele osób twierdzi, że kawa z daktyli w smaku przypomina karmel. Może się też kojarzyć z orzechami lub kawą zbożową.

Jak zrobić kawę daktylową?

Przepis na pełną zdrowia kawę z daktyli jest łatwy, ale wymaga nieco więcej czasu i cierpliwości. Do jej przygotowania potrzebny jest tylko jeden składnik, czyli suszone daktyle bez pestek. Można je kupić w wielu sklepach bez względu na porę roku, a ich cena nie jest wygórowana.

Jak więc przygotować kawę daktylową? Z tym przepisem nie jest to trudne i nie wymaga skomplikowanych czynności. Wystarczy postępować według kolejnych kroków, a napój uda się za pierwszym razem.

1. krok – suszone daktyle pokroić na mniejsze kawałki i ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia

2. krok – blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 100 stopni C i piec godzinę

3. krok – wyjąć i odstawić do ostygnięcia

4. krok – upieczone daktyle zmielić na proszek i zaparzać jak kawę

Jak zaparzyć kawę daktylową?

Przygotowanie filiżanki smakowitej i pełnej prozdrowotnych składników kawy z suszonych daktyli nie jest trudne. Jedną lub góra dwie łyżeczki zmielonych pieczonych daktyli należy zalać około 200 ml gorącej wody. Tak przygotowany napar należy odstawić na około 6 minut. Po tym czasie napój przecedza się przez drobne sitko prosto do kubka lub szklanki. Kawę daktylową można przygotować także w zaparzaczu.

Fani białej kawy mogą wzbogacić daktylowy napój mlekiem krowim lub roślinnym. Smak kawy daktylowej podkręcą korzenne przyprawy jak cynamon czy kardamon. Ostudzoną kawę z daktyli można wykorzystać do przygotowania owocowego smoothie.

