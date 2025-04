Wyborne ciasteczka biedaka oczarują smakiem. To luksus, na który stać każdego

Niech ta skromna nazwa ciasteczek was nie zwiedzie. Ciasteczka biedaka to pyszny słodki wypiek z kilku prostych produktów, których koszt nie jest zbyt wygórowany. To luksus, na który każdy może sobie pozwolić. Smakują wybornie i są bardzo łatwe do przygotowania w domowych warunkach. Poznajcie łatwy i szybki przepis na czarujące ciasteczka biedaka.

Autor: Shutterstock Znakomite ciasteczka biedaka to najlepszy słodki wypiek. Kosztują grosze i smakują pysznie.

Z czego zrobić ciasteczka biedaka?

Pełne smaku i aromatu domowe ciasteczka są delikatne i idealnie kruche. Rozpływają się w ustach i są w sam raz słodkie. Ich przygotowanie jest łatwe i szybkie, a lista składników jest krótka. Wystarczy pięć prostych produktów, które są łatwo dostępne bez względu na porę roku. Aby upiec w domu kruche ciasteczka biedaka, potrzebna jest mąka pszenna, masło, jajko, cukier i soda oczyszczona, dzięki której wypiek pięknie wyrośnie.

Jak zrobić ciasteczka biedaka?

Idealnie kruche i słodkie ciasteczka biedaka są przepyszne. Najlepiej się o tym przekonać, wybierając ten sprawdzony przepis. Przygotowanie jest błyskawiczne, a efekt końcowy przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Jak więc upiec w domu wyborne ciasteczka biedaka? Z tym przepisem jest to naprawdę łatwe i nie zajmuje tak dużo czasu. Wystarczy wymieszać suche składniki, a masło utrzeć z cukrem i jajkiem. Kiedy składniki połączą się w jednolite ciasto, należy schłodzić je w zamrażarce przez 10 minut, a następnie uformować ciasteczka i ułożyć na blasze. Pozostaje już tylko upieczenie ciasteczek biedaka w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Trwa to tylko kwadrans.

Jak podawać ciasteczka biedaka?

Wyśmienite kruche ciasteczka biedaka smakują zawsze i każdemu. To idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie klasykę i szukają w deserach tradycyjnych smaków. Sprawdzą się też jako słodka przekąska między posiłkami, którą można zabrać ze sobą do pracy lub zapakować dzieciom do śniadaniówki. Ciasteczka biedaka pysznie komponują z aromatyczną kawą, owocową herbatą czy mlekiem. Zawsze smakują wyjątkowo.

Ciasteczka biedaka – przepis krok po kroku

Składniki:

300 g mąki pszennej

150 g miękkiego masła

150 g cukru

1 jajko

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

Przygotowanie:

1. Do miski przesiać mąkę z sodą oczyszczoną. Wymieszać.

2. Masło utrzeć z cukrem na puch. Wbić jajko i miksować do połączenia.

3. Stopniowo wsypywać suche składniki i miksować, aż połączą się w jednolite ciasto.

4. Z ciasta uformować kulę, owinąć folią spożywczą i wstawić do zamrażarki na 10 minut.

5. Zimne ciasto podzielić na równe kulki wielkości orzecha włoskiego i lekko rozpłaszczyć w dłoniach. Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

6. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 15 minut.

7. Wyjąć i odstawić do całkowitego ostygnięcia, a następnie przełożyć do słoika lub szczelnie zamykanego pojemnika.

8. Podawać na deser i jako słodką przekąskę.

Zobacz galerię i poznaj inne przepis na pyszne domowe ciasteczka. Poniżej znajdziesz szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o najróżniejszych ciastkach i ciasteczkach.

