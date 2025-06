Sałatki z bobu – 9 najlepszych przepisów na letnią sałatkę z bobem

Bób to jeden z ulubionych smaków lata – sycący, zdrowy i pełen charakteru. W sałatkach smakuje wyjątkowo dobrze, a jego kremowa konsystencja świetnie komponuje się z sezonowymi warzywami, serem feta, jajkami czy świeżymi ziołami. Poznaj 9 najlepszych przepisów na sałatki z bobu – idealnych na lekki obiad, lunch do pracy albo grillowe spotkanie.

Bób to król wczesnego lata. Jeśli tak jak ja, nie możecie się oprzeć urokowi zielonych ziarenek i w sezonie na bób moglibyście jeść go na okrągło, zapewne brakuje wam pomysłów na inne potrawy niż tradycyjny bób gotowany. Nie zapominajcie, że bób to doskonały składnik sycących, ale też lekkich sałatek - idealnych na lunch albo obiad w upalny dzień. Bób do sałatki można ugotować i obrać dzień wcześniej, a potem wystarczy kilka składników i parę chwil i pyszne danie gotowe.

Bób na surowo? Ależ tak

Bób, w przeciwieństwie do fasolki szparagowej, można jeść na surowo. Choć większość z nas woli bób ugotowany, to podczas procesu gotowania traci sporo wartości odżywczych - jest to aż 40%.

Surowy bób nadaje się na przekąskę między posiłkami. Można też dodawać go do sałatek albo zblendować na warzywną pastę do pieczywa. Jest też idealnym składnikiem zdrowych koktajli i smoothie. Do spożycia na surowo warto jednak wybierać bardzo młode, jędrne nasiona bobu.

Zobacz przepisy na letnie sałatki z bobu, które zachwycają smakiem

