Rośnie na Twoim podwórku, a może być nadzieją? Przełomowe badania o mniszku i raku płuc

Mniszek lekarski - właściwości

Mniszek należy do roślin oczyszczających organizm i wzmacniających jego odporność – zapobiega awitaminozie i alergii, obniża poziom cholesterolu. Najwięcej substancji biologicznie aktywnych znajduje się w korzeniach. I właśnie z korzeni oraz z liści przyrządza się herbatkę.

Korzenie mniszka działają żółciopędnie, żółciotwórczo, moczopędnie, poprawiają pracę układu pokarmowego, obniżają poziom cukru i poziom cholesterolu we krwi. Zaleca się je przy dolegliwościach wątroby, ale pod warunkiem, że drogi żółciowe są drożne, bowiem przy kamicy pęcherzyka żółciowego mogą się nasilić związane z nią dolegliwości. Dobrze jest natomiast stosować mniszek lekarski po przebytej żółtaczce i przy marskości wątroby.

Zarówno korzenie, jak i liście oraz łodygi mniszka wspomagają wszelkie kuracje oczyszczające organizm z toksyn i złogów oraz wzmacniają organizm – dlatego warto po nie sięgnąć przed zimą, jeszcze przed sezonem przeziębieniowo-grypowym. Z powodu działania oczyszczającego herbata z mniszka polecana jest również osobom z problemami skórnymi. A poprzez działanie moczopędne napar z liści i korzenia mlecza pomaga pozbyć się z organizmu zbędnych płynów, dlatego stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Mniszek lekarski – przeciwwskazania i możliwe interakcje

Chociaż mniszek lekarski jest ogólnie uznawany za bezpieczny, istnieją pewne sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim powinny go unikać osoby uczulone na rośliny z rodziny astrowatych (stokrotek), do której należą również ambrozja czy rumianek, ponieważ może wywołać reakcje alergiczne. Z uwagi na jego właściwości, nie jest również zalecany dla osób zmagających się z poważnymi problemami z nerkami.

Warto również pamiętać, że mniszek lekarski może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Ze względu na jego silne działanie moczopędne, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli przyjmujemy inne leki o takim charakterze, aby uniknąć nadmiernej utraty wody i elektrolitów. Zawsze w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków na stałe, rozpoczęcie kuracji ziołowej powinno być poprzedzone rozmową ze specjalistą.

Mniszek lekarski a mlecz – uwaga na pomyłki

W języku potocznym terminy "mniszek lekarski" i "mlecz" są często używane zamiennie. Należy jednak podkreślić, że z botanicznego punktu widzenia są to dwie różne rośliny. Prawdziwe właściwości lecznicze, opisane w artykule, dotyczą wyłącznie mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale). Mlecz polny (Sonchus arvensis), choć na pierwszy rzut oka podobny, jest innym gatunkiem.

Pomyłka w identyfikacji może sprawić, że przygotowane przetwory nie przyniosą oczekiwanych korzyści zdrowotnych. Dlatego podczas zbiorów kluczowe jest, aby upewnić się, że sięgamy po właściwą roślinę. Charakterystyczną cechą mniszka jest to, że z jednej łodygi wyrasta tylko jeden kwiat, a jego liście tworzą przyziemną rozetę.

Bogactwo witamin i minerałów w mniszku

Mniszek lekarski to prawdziwa skarbnica cennych składników odżywczych, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jest on przede wszystkim bogatym źródłem witamin, w tym witaminy K i E, a także witaminy C i A w postaci łatwo przyswajalnego beta-karotenu. Ta kombinacja sprawia, że mniszek skutecznie wzmacnia odporność i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Oprócz witamin, roślina ta dostarcza również ważnych minerałów. W jej składzie znajdziemy między innymi potas, który odgrywa istotną rolę w regulacji ciśnienia krwi, a także magnez, krzem oraz siarkę. Te pierwiastki są niezbędne dla zdrowia kości, skóry, włosów i paznokci, co czyni mniszek cennym elementem diety oczyszczającej i wzmacniającej.

Mniszek lekarski: nowe światło na potencjał w terapii nowotworów

Nasz artykuł poświęcony właściwościom mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) skupia się na jego tradycyjnym zastosowaniu wspierającym trawienie, detoksykację i odporność organizmu. Najnowsze badania naukowe idą o krok dalej, eksplorując bardziej specyficzne mechanizmy działania tej rośliny, zwłaszcza w kontekście walki z poważnymi chorobami. Jedno z fascynujących opracowań opublikowanych w serwisie PubMed rzuca nowe światło na mniszek lekarski jako składnik tradycyjnej chińskiej receptury ziołowej, nazwanej Sophora alopecuroide - Taraxacum Decoction (STD), w kontekście terapii raka płuca.

Wspomniane badanie wykazało, że wyciąg STD, zawierający między innymi mniszek lekarski, efektywnie hamuje wzrost i rozprzestrzenianie się komórek niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC). Kluczowym odkryciem jest to, że STD indukuje specyficzny rodzaj programowanej śmierci komórkowej, zwanej ferroptozą – procesu zależnego od żelaza i prowadzącego do zniszczenia komórek nowotworowych. Ponadto, naukowcy zaobserwowali, że STD wpływa korzystnie na mikrośrodowisko immunologiczne guza, zwiększając liczbę komórek odpornościowych (takich jak limfocyty T CD8+ i komórki NK) zdolnych do niszczenia nowotworu oraz zmniejszając komórki o działaniu immunosupresyjnym. Co ważne, badania na modelach zwierzęcych potwierdziły wysoką skuteczność STD w hamowaniu wzrostu guza, przy jednoczesnym braku znaczących działań toksycznych dla organizmu. Te obiecujące wyniki sugerują, że mniszek lekarski, w połączeniu z innymi składnikami, może stanowić podstawę dla innowacyjnych strategii leczenia raka płuc, oferując nadzieję na nowe, skuteczne terapie o niskiej toksyczności.

Mniszek - zbiory

Kwiatostany mleczu zbieramy po całkowitym rozwinięciu. Korzenie wykopujemy jesienią. Suszymy w przewiewnym, ocienionym miejscu.

Mniszek - zastosowanie

Odwar: 1 łyżeczkę rozdrobnionych korzeni zalewamy szklanką wody, gotujemy 5 - 10 minut. Po odcedzeniu pijemy 2 -3 razy dziennie po 1/2 szklanki przed jedzeniem.

Herbatka z mniszka: 1 łyżkę kwiatów zalewamy 2 szklankami wody, gotujemy 20 minut. Po odcedzeniu pijemy 2 razy dziennie po szklance.

Okłady: posiekane liście i kwiaty zalewamy niewielką ilością wody, zagotowujemy, ciepłą papkę nakładamy na gazę i okładamy nią chore miejsca.

Sok: świeże liście i łodygi przepuszczamy przez sokowirówkę, zażywamy 2 - 4 łyżki stołowe soku dziennie.

W kuchni: świeże liście mlecza dodajemy do sałatek. Wysuszony, sproszkowany korzeń stosować można jako substytut kawy, a z liści i kwiatów mlecza można zrobić wino mniszkowe.

