Nie wyrzucam ugotowanych ziemniaków. Robię z nich pyszne i puszyste muffinki cynamonowe

Co zrobić z wczorajszych gotowanych ziemniaków? Na pewno nie warto ich wyrzucać. Można je wykorzystać do pysznych i pachnących cynamonem muffinek, które zachwycą każdego, kto ich spróbuje. Zobaczcie, jak zrobić znakomite muffinki ziemniaczane z cynamonem i orzechami, w których można się zakochać.

Autor: Shutterstock Weź ugotowane ziemniaki i dodaj te składniki. Tym cynamonowym muffinkom nie można się oprzeć.

Spis treści

Z czego zrobić ziemniaczane muffiny?

Pełne smaku i aromatu domowe muffiny przygotowane według tego przepisu robi się z łatwo dostępnych składników. Można je kupić przez cały rok w prawie każdym sklepie spożywczym. Przepis można zaliczyć do receptur zero waste. Dzięki temu, że do muffinek wykorzystuje się ugotowane ziemniaki, które zostaną z poprzedniego dnia, nic się nie zmarnuje.

Oprócz ugotowanych ziemniaków ciasto na muffinki robi się z mąki pszennej, płatków owsianych, jajek, cukru trzcinowego, masła oraz sera twarogowego i mascarpone. Pięknie wyrastają dzięki dodatkowi proszku do pieczenia, a przepyszny smak i aromat zawdzięczają dodatkowi cynamonu i orzechów.

Ugotowane ziemniaki w muffinach to dość nietypowy dodatek, który ma kilka ciekawych zalet, wpływa na konsystencję i smak wypieku.

Ugotowane ziemniaki dodają muffinkom wilgoci. Są bardziej miękkie, dłużej zachowują świeżość i nie wysychają.

Ziemniaki sprawiają, że muffinki stają się bardziej puszyste. Skrobia zawarta w ziemniakach pomaga związać składniki i tworzy delikatną strukturę.

Muffinki z ziemniaków mają głęboki i złożony smak.

Dodanie ziemniaków zwiększa zawartość błonnika i niektórych witamin w muffinkach, czyniąc je bardziej odżywczymi.

Jak zrobić ziemniaczane muffiny?

Przepis na znakomite domowe muffiny przygotowane z ugotowanych ziemniaków z dodatkiem cynamonu nie jest trudny. To łatwa i w miarę szybka receptura na coś słodkiego. Najlepiej piec je w formie na muffinki wyłożonej papilotkami.

Jak więc zrobić ziemniaczane muffiny z cynamonem? Z tym przepisem jest to naprawdę proste i nie wymaga długiego czasu w kuchni. Większość pracy wykona piekarnik. Pierwszym krokiem jest wymieszanie składników suchych, a następnie mokrych. Po połączeniu ciasto przekłada się do formy, wstawia się do pieca i po 45 minutach cynamonowy smakołyk jest gotowy.

Jak podawać ziemniaczane muffiny?

Cynamonowe muffiny z ugotowanych ziemniaków są pyszne, a ich aromat nęci kubki smakowe już w czasie pieczenia. To pomysł na znakomity deser po rodzinnym obiedzie. Świetnie smakują jako słodka przekąską między posiłkami. Muffinki ziemniaczane można też zapakować do śniadaniówki i zabrać ze sobą do pracy lub dać dzieciom na drugie śniadanie do szkoły.

Ziemniaczane muffiny z cynamonem – przepis krok po kroku

Składniki:

250 g mąki pszennej

250 g ugotowanych ziemniaków

250 g sera twarogowego półtłustego

100 g cukru trzcinowego + 2 łyżki do posypania

100 g roztopionego masła

50 g posiekanych orzechów

50 g serka mascarpone

3 jajka

5 łyżek płatków owsianych

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu

szczypta soli

Przygotowanie:

1. Do miski przesypać mąkę, cukier trzcinowy, płatki owsiane, proszek do pieczenia, orzechy, cynamon i sól. Wymieszać.

2. Do drugiej miski przełożyć rozgniecione praską ziemniaki, roztopione masło, twaróg i mascarpone. Wbić jajka. Składniki dokładnie wymieszać, aż połączą się w jednolitą masę.

3. Do składników mokrych stopniowo wsypywać suche i mieszać, aż się połączą.

4. Ciasto przełożyć do formy na muffinki wyłożonej papilotkami do około 2/3 ich wysokości. Wierzch posypać cukrem trzcinowym.

5. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 45 minut.

6. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

7. Podawać na deser i jako słodką przekąskę.

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków?