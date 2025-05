Lemoniada z mlekiem skondensowanym – brazylijski hit na upały!

Zapomnij o klasycznej lemoniadzie – ta wersja prosto z Brazylii to prawdziwe orzeźwienie z nutą egzotyki! Kremowa, lekko słodka i cytrusowo świeża, doskonale gasi pragnienie i zaskakuje smakiem. Lemoniada z mlekiem skondensowanym to napój, który pokochasz od pierwszego łyku – idealny na gorące dni i letnie spotkania.

Autor: Shutterstock Ta brazylijska lemoniada przyniesie idealną ochłodę w ciepłe dni

Lemoniada z mlekiem skondensowanym – kremowe orzeźwienie prosto z Brazylii

Ten niezwykły napój, znany w Brazylii jako limonada suíça, to prawdziwe tropikalne orzeźwienie o zaskakująco aksamitnej konsystencji. Choć może się wydawać nietypowe połączenie soku z limonki i słodzonego mleka skondensowanego, to właśnie ono tworzy wyjątkowy smakowy balans – słodki, kremowy, a zarazem cytrusowo świeży. Napój ten zyskał popularność w latach 60. XX wieku, kiedy mleko skondensowane stało się powszechnie dostępne w Ameryce Południowej i zaczęto wykorzystywać je nie tylko do deserów, ale także do zimnych napojów.

Lemoniada po brazylijsku świetnie sprawdza się w upalne dni – podawana z lodem smakuje jak połączenie smoothie i klasycznej lemoniady. Dla tych, którzy chcą ograniczyć cukier, wystarczy sięgnąć po mleko skondensowane bez dodatku cukru (dostępne w wersji „light” lub „zero”) i dosłodzić napój ulubionym słodzikiem, np. erytrytolem, stewią lub ksylitolem.

Lemoniada z mlekiem skondensowanym jest bardzo prosta w przygotowaniu. Najlepiej przygotować ją w mikserze kielichowym, ale jeśli go nie macie, wystarczy zmiksować limony z wodą za pomocą blendera ręcznego.

Najlepiej smakuje serwowana w wysokiej szklance z kostkami lodu, plasterkiem limonki i odrobiną skórki cytrusowej na wierzchu – idealna na garden party, piknik albo po prostu leniwe popołudnie na balkonie.

Składniki na 6 porcji:

6 szklanek wody

6 łyżek skondensowanego mleka słodzonego

4 limony

1 szklanka cukru

Limony pokroić na ćwiartki lub ósemki.

Do miksera kielichowego wlać połowę wody, dodać połowę limonek i szklankę cukru. Zmiksować.

Zawartość miksera przecedzić do dzbanka.

Dodać mleko skondensowanego i zamieszać.

Na koniec dodać pozostałe limonki i wstawić do lodówki na 1 godzinę.

Podawać w wysokich szklankach ze słomką.

