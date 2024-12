Jak sprawnie wypatroszyć karpia? Praktyczny poradnik krok po kroku!

14:50

Świeży karp to gwarancja najlepszego smaku, ale patroszenie może być wyzwaniem. Jak zrobić to szybko, skutecznie i bez problemu? Przedstawiamy prosty poradnik krok po kroku, który ułatwi Ci przygotowanie ryby!

Autor: Shutterstock Świeży karp wymaga starannego wypatroszenia. Radzimy, jak to poprawnie zrobić.

Świeży karp to lepszy smak, ale i problemy. Przede wszystkim rybę należy wypatroszyć przed przyrządzeniem. Jak najłatwiej i najszybciej wypatroszyć karpia? Skorzystaj z naszych wskazówek krok po kroku. Karp z łuską czy królewski? Czy jest różnica w smaku?

Jak wypatroszyć karpia krok po kroku?

Jeśli kupujemy żywego karpia - na przykład od hodowcy, najlepiej poprosić, by wykwalifikowany sprzedawca od razu go uśmiercił. Własnoręczne, rzekome "humanitarne" zabijanie ryb w domu - mimo popularyzacji wiedzy o tym, jak to robić - często kończy się prawdziwą udręką dla karpia. Po pierwsze, zwierzęta cierpią w trakcie transportu do domu, po drugie, ogłuszanie ryby wykonane nieodpowiednio sprawia, że w trakcie odkrajania głowy karp nadal jest świadomy.

Kiedy mamy pewność, że ryba jest już martwa, bądź skutecznie ogłuszona, należy sięgnąć po papierowy ręcznik lub ściereczkę i owinąć nimi tułów ryby. Świeży karp ma dużo śluzu, przez co staje się bardzo śliski. Warto zatem zadbać, by ryba w trakcie krojenia nie wyślizgnęła nam się spod ostrza.

Patroszenie karpia rozpoczynamy od nacięcia tuż za linią głowy w brzuchu. Uwaga, ryba dzięki niemu zacznie tracić krew, dlatego warto użyć dużej deski do krojenia.

Nóż przeciągamy w kierunku ogona i robimy szeroki otwór w brzuchu ryby.

Następnie delikatnie wyjmujemy wnętrzności. Wnętrzności karpia najlepiej wyjmować ostrożnie łyżką.

Trzeba szczególnie uważać na woreczek żółciowy. Jeśli go uszkodzimy, a jego zawartość dostanie się do wnętrza ryby - mięso będzie gorzkie i nie będzie się nadawało do jedzenia.

Następnie bardzo ostrym (najlepiej gładkim) nożem odcinamy łeb tuż za pokrywami skrzeli.

Tak przygotowany korpus należy teraz dokładnie umyć pod bieżącą wodą, pozbywając się resztek krwi.

Można także odciąć nożyczkami płetwy, jednak nie jest to konieczne.

Tak przygotowanego karpia można pociąć na dzwonka lub wyfiletować. Jak pozbawić karpia ości i wyciąć filety?

Na końcu artykułu znajdziesz galerię z przepisami na pysznego karpia

Zawrotna kariera karpia. Czyli skąd karp na polskim stole Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.