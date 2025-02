Jak smażyć pączki idealne: złociste, puszyste i bez przypaleń?

14:27

W karnawale i przed tłustym czwartkiem warto poznać kilka sprawdzonych trików, dzięki którym pączki i faworki wyjdą idealne – złociste, puszyste i perfekcyjnie usmażone. To wcale nie jest trudna sztuka! Wystarczy znać kilka kluczowych zasad, by uniknąć przypaleń i cieszyć się wypiekami jak z najlepszej cukierni.

Autor: Shutterstock Pączki należy smażyć w temperaturze 180 st. C.

Spis treści

Jak przygotować ciasto, aby pączki się nie przypalały?

Nie podsypuj za dużo mąki podczas wałkowania ciasta, ciasto musi być luźne i dobrze napowietrzone, bo pączki po usmażeniu będą za twarde.

Ciasto uformowane w kule musi odpocząć i wyrosnąć. Odpowiednio lekkie pączki szybko wypływają na powierzchnię podczas smażenia i zatrzymują się w połowie pączka tworząc oponkę,

Ciasto na pączki nie powinno być za słodkie, im mniej cukru, tym lepiej. Zbyt słodkie ciasto spowoduje, że pączki się przypalą i będą gorzkie w smaku. Nie martw się, że ciasto będzie zbyt wytrawne - słodkości pączkom nada polewa lub cukier puder oraz nadzienie.

Jak smażyć pączki?

Do smażenia pączków najlepiej nadają się tłuszcze o wysokiej temperaturze dymienia. Mogą to być oleje rafinowane, do głębokiego smażenia: rzepakowy, ryżowy. palmowy (frytura), słonecznikowy lub tłuszcze zwierzęce takie jak łój wołowy lub smalec. Ważne, żeby były oczyszczone, czyli poddane procesowi rafinacji i miały wysoki udział kwasów nasyconych, to zapewni im wysoką temperaturę dymienia. Najlepiej się zaopatrzyć w sklepie dla gastronomii np. w Makro lub w internecie.

Domowe pączki powinny być zdrowe. Jeżeli tłuszcz zaczął dymić i nieprzyjemnie pachnieć - trzeba go wymienić. Nie powinno się w tym samym tłuszczu smażyć kolejnej partii pączków, jeśli tłuszcz nie jest specjalnie przeznaczony do wielokrotnego smażenia. A nawet gdy mamy taki tłuszcz, ważne, by przed smażeniem kolejnej partii oczyścić go z resztek spalonej mąki i ciasta, co bywa kłopotliwe, dlatego nie łudźmy się, lepiej się go pozbyć.

W czym smażyć? Najlepiej we frytkownicy albo głębszym rondlu lub garnku. Naczynie musi być na tyle wysokie, aby pączki wrzucone na tłuszcz zanurzały się nie dotykając dna i wypływały swobodnie.

Pączki (czy faworki) powinny być smażone w temp. 175ºC - 180º C. Jak sprawdzić czy temperatura jest odpowiednia? Należy wrzucić do rozgrzanego tłuszczu kawałek chleba lub ciasta. Jeśli szybko wypłynie i ładnie się przyrumieni - oznacza to, że można smażyć. Pączki smażone w zbyt niskiej temperaturze wchłoną zbyt dużo tłuszczu. W zbyt wysokiej temperaturze pączki przypalają się na zewnątrz, a w środku będą niedosmażone.

Pączki należy wrzucać na tłuszcz (ostrożnie) małymi partiami, aby gwałtownie nie obniżyć temperatury tłuszczu. Każdy pączek musi mieć dla siebie trochę miejsca, żeby mógł się swobodnie "poruszać".

Po zrumienieniu jednej strony, odwracamy je na drugą. Usmażone pączki wyjmujemy łyżką cedzakową lub jeśli to frytkownica - specjalną kratką. Pączki należy odsączyć na papierowym ręczniku. Pamiętaj: im więcej pączek wchłonie tłuszczu, tym więcej ty go wchłoniesz.

ZOBACZ WIDEO z poradami: jak smażyć pączki!

Jak smażyć pączki? To proste z Beszamel.pl Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz galerię z przepisami na pączki małe i duże

Sonda Najlepsze pączki są z... Różą Adwokatem Marmoladą Toffy Bitą Śmietaną Dżemem

Dorota Berezowska