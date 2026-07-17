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Sezon na bób: czas na kulinarne eksperymenty
Czerwiec i lipiec to miesiące, w których bób niepodzielnie króluje w polskiej kuchni. Choć większość z nas najbardziej lubi go w najprostszej postaci, warto wykorzystać jego krótki sezon na przygotowanie czegoś wyjątkowego. Gołąbki z bobem i kaszą jęczmienną to propozycja, która zaskakuje strukturą i głębią smaku. Połączenie kremowego bobu z orzechową nutą kaszy i delikatną kapustą tworzy kompozycję, która zadowoli nie tylko wegetarian, ale każdego poszukiwacza nowych smaków.
Składniki na gołąbki z bobem (proporcje orientacyjne)
Poniżej znajduje się lista składników niezbędnych do przygotowania dania. Dokładne ilości składników [DO WERYFIKACJI] podczas testów kuchennych:
- 1 duża główka kapusty (włoskiej lub białej);
- 500-600 g świeżego bobu;
- 200 g kaszy jęczmiennej (np. pęczak lub wiejska);
- 2 średnie cebule;
- 2-3 ząbki czosnku;
- Pęczek koperku i opcjonalnie natka pietruszki;
- Olej lub masło klarowane do smażenia;
- Sól, świeżo mielony pieprz, opcjonalnie odrobina majeranku;
- 500-700 ml bulionu warzywnego do podlania gołąbków.
Składniki na sos (opcjonalnie):
- Świeże pomidory lub passata pomidorowa;
- Śmietana 18% lub jogurt grecki;
- Sól, cukier i pieprz do smaku.
Przygotowanie gołąbków z bobem krok po kroku
Krok 1: Przygotowanie kapusty
Z kapusty wycinamy głąb. W dużym garnku zagotowujemy wodę z solą i odrobiną cukru. Wkładamy kapustę i sukcesywnie zdejmujemy sparzone liście, gdy staną się elastyczne. Z każdego liścia ścinamy zgrubiały nerw środkowy, uważając, by nie przeciąć liścia na wylot.
Krok 2: Farsz z bobu i kaszy
Kaszę jęczmienną gotujemy w osolonej wodzie na sypko (najlepiej nieco krócej, niż wskazuje instrukcja na opakowaniu – dojdzie w trakcie duszenia). Bób gotujemy do miękkości (ok. 5-10 minut w zależności od młodości ziarna), odcedzamy i przelewamy zimną wodą. Następnie bób obieramy z łupinek. [DO WERYFIKACJI: Czy młody bób można zostawić w skórkach dla lepszej tekstury?].
Cebulę kroimy w drobną kostkę i szklimy na patelni z posiekanym czosnkiem. W misce łączymy ugotowaną kaszę, obrany bób (część można lekko rozgnieść widelcem, by lepiej wiązał farsz), podsmażoną cebulę oraz posiekane zioła. Całość doprawiamy solidnie solą i pieprzem.
Krok 3: Zawijanie i duszenie
Na środek każdego liścia kapusty nakładamy porcję farszu. Składamy boki do środka i ciasno zwijamy gołąbki. Na dnie żaroodpornego naczynia lub szerokiego garnka układamy kilka niewykorzystanych liści kapusty, a na nich ściśle układamy gołąbki (łączeniem do dołu).
Całość zalewamy gorącym bulionem warzywnym. Gołąbki dusimy pod przykryciem na małym ogniu przez około 45-60 minut lub pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza, aż kapusta będzie całkowicie miękka.
Z czym podawać gołąbki z bobem?
Gołąbki w tej wersji najlepiej smakują z lekkimi sosami. Najpopularniejszym wyborem będzie tradycyjny sos pomidorowy, przygotowany na bazie bulionu z duszenia gołąbków i przecieru. Równie dobrze sprawdzi się sos koperkowy na bazie śmietany, który podkreśli letni charakter dania.
Wskazówki i porady
- Rodzaj kapusty: Kapusta włoska jest delikatniejsza i łatwiejsza do formowania, a jej karbowane liście pięknie trzymają sos. Biała kapusta wymaga dłuższego parzenia, ale daje bardziej tradycyjny efekt.
- Zamienniki kaszy: Jeśli nie przepadasz za kaszą jęczmienną, możesz użyć kaszy gryczanej niepalonej lub ryżu, choć to właśnie pęczak najlepiej komponuje się z maślanym smakiem bobu.
- Dodatki do farszu: Aby wzbogacić smak, do farszu można dodać podsmażone pieczarki lub odrobinę wędzonego twarogu, który nada gołąbkom unikalnego aromatu.
- Mrożenie: Gołąbki z bobem świetnie nadają się do mrożenia po uprzednim wystudzeniu (najlepiej bez sosu).
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