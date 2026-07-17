Sezon na bób: czas na kulinarne eksperymenty

Czerwiec i lipiec to miesiące, w których bób niepodzielnie króluje w polskiej kuchni. Choć większość z nas najbardziej lubi go w najprostszej postaci, warto wykorzystać jego krótki sezon na przygotowanie czegoś wyjątkowego. Gołąbki z bobem i kaszą jęczmienną to propozycja, która zaskakuje strukturą i głębią smaku. Połączenie kremowego bobu z orzechową nutą kaszy i delikatną kapustą tworzy kompozycję, która zadowoli nie tylko wegetarian, ale każdego poszukiwacza nowych smaków.

Składniki na gołąbki z bobem (proporcje orientacyjne)

Poniżej znajduje się lista składników niezbędnych do przygotowania dania. Dokładne ilości składników [DO WERYFIKACJI] podczas testów kuchennych:

1 duża główka kapusty (włoskiej lub białej);

500-600 g świeżego bobu;

200 g kaszy jęczmiennej (np. pęczak lub wiejska);

2 średnie cebule;

2-3 ząbki czosnku;

Pęczek koperku i opcjonalnie natka pietruszki;

Olej lub masło klarowane do smażenia;

Sól, świeżo mielony pieprz, opcjonalnie odrobina majeranku;

500-700 ml bulionu warzywnego do podlania gołąbków.

Składniki na sos (opcjonalnie):

Świeże pomidory lub passata pomidorowa;

Śmietana 18% lub jogurt grecki;

Sól, cukier i pieprz do smaku.

Przygotowanie gołąbków z bobem krok po kroku

Krok 1: Przygotowanie kapusty

Z kapusty wycinamy głąb. W dużym garnku zagotowujemy wodę z solą i odrobiną cukru. Wkładamy kapustę i sukcesywnie zdejmujemy sparzone liście, gdy staną się elastyczne. Z każdego liścia ścinamy zgrubiały nerw środkowy, uważając, by nie przeciąć liścia na wylot.

Krok 2: Farsz z bobu i kaszy

Kaszę jęczmienną gotujemy w osolonej wodzie na sypko (najlepiej nieco krócej, niż wskazuje instrukcja na opakowaniu – dojdzie w trakcie duszenia). Bób gotujemy do miękkości (ok. 5-10 minut w zależności od młodości ziarna), odcedzamy i przelewamy zimną wodą. Następnie bób obieramy z łupinek. [DO WERYFIKACJI: Czy młody bób można zostawić w skórkach dla lepszej tekstury?].

Cebulę kroimy w drobną kostkę i szklimy na patelni z posiekanym czosnkiem. W misce łączymy ugotowaną kaszę, obrany bób (część można lekko rozgnieść widelcem, by lepiej wiązał farsz), podsmażoną cebulę oraz posiekane zioła. Całość doprawiamy solidnie solą i pieprzem.

Krok 3: Zawijanie i duszenie

Na środek każdego liścia kapusty nakładamy porcję farszu. Składamy boki do środka i ciasno zwijamy gołąbki. Na dnie żaroodpornego naczynia lub szerokiego garnka układamy kilka niewykorzystanych liści kapusty, a na nich ściśle układamy gołąbki (łączeniem do dołu).

Całość zalewamy gorącym bulionem warzywnym. Gołąbki dusimy pod przykryciem na małym ogniu przez około 45-60 minut lub pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza, aż kapusta będzie całkowicie miękka.

Z czym podawać gołąbki z bobem?

Gołąbki w tej wersji najlepiej smakują z lekkimi sosami. Najpopularniejszym wyborem będzie tradycyjny sos pomidorowy, przygotowany na bazie bulionu z duszenia gołąbków i przecieru. Równie dobrze sprawdzi się sos koperkowy na bazie śmietany, który podkreśli letni charakter dania.

Wskazówki i porady

Rodzaj kapusty: Kapusta włoska jest delikatniejsza i łatwiejsza do formowania, a jej karbowane liście pięknie trzymają sos. Biała kapusta wymaga dłuższego parzenia, ale daje bardziej tradycyjny efekt.

Kapusta włoska jest delikatniejsza i łatwiejsza do formowania, a jej karbowane liście pięknie trzymają sos. Biała kapusta wymaga dłuższego parzenia, ale daje bardziej tradycyjny efekt. Zamienniki kaszy: Jeśli nie przepadasz za kaszą jęczmienną, możesz użyć kaszy gryczanej niepalonej lub ryżu, choć to właśnie pęczak najlepiej komponuje się z maślanym smakiem bobu.

Jeśli nie przepadasz za kaszą jęczmienną, możesz użyć kaszy gryczanej niepalonej lub ryżu, choć to właśnie pęczak najlepiej komponuje się z maślanym smakiem bobu. Dodatki do farszu: Aby wzbogacić smak, do farszu można dodać podsmażone pieczarki lub odrobinę wędzonego twarogu, który nada gołąbkom unikalnego aromatu.

Aby wzbogacić smak, do farszu można dodać podsmażone pieczarki lub odrobinę wędzonego twarogu, który nada gołąbkom unikalnego aromatu. Mrożenie: Gołąbki z bobem świetnie nadają się do mrożenia po uprzednim wystudzeniu (najlepiej bez sosu).

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