Dutch baby pancake - pieczony naleśnik z sosem z nutelli. Po nim tradycyjny naleśnik pójdzie w odstawkę

13:04

Dutch baby pancake, czyli pieczony naleśnik holenderski, to godny zastępca tradycyjnych naleśników. Zrobisz jeden i naje się nim cała rodzina. Efektowny i łatwy do przygotowania, a gdy na dodatek podasz go z sosem z nutelli, zrobisz furorę.

Autor: Shutterstock/ Shutterstock Pieczony naleśnik holenderski, czyli dutch baby pancake, to cudowne połączenie naleśników i omletów

Dutch baby pancake, znany też jako pieczony naleśnik z piekarnika, to prawdziwy hit wśród śniadaniowych i deserowych dań. Choć pochodzi z kuchni amerykańskiej, inspirowanej niemieckimi recepturami, zdobył popularność na całym świecie dzięki efektownemu wyglądowi i niezwykle delikatnej konsystencji. W trakcie pieczenia spektakularnie wyrasta, tworząc złocistą, chrupiącą miseczkę, którą można wypełnić ulubionymi dodatkami – od świeżych owoców, przez jogurt, po słodkie sosy. Dutch baby to świetna alternatywa dla tradycyjnych naleśników – mniej pracy, więcej efektu i ten sam poziom słodkiej satysfakcji. Idealny na weekendowe śniadanie, brunch czy wyjątkowy deser!

Składniki

4 duże jajka

3 łyżki cukru

1 szklanka mąki

1 szklanka mleka

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

1/4 łyżeczki soli

3 łyżki masła, pokrojonego w kostkę

150 g owoców jagodowych

Syrop Nutella:

1/4 szklanki mleko

1/2 szklanki Nutelli

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.

W pojemniku blendera połącz jajka, cukier, mąkę, mleko, ekstrakt waniliowy i sól. Miksuj na niskich obrotach przez około 30-45 sekund, aż uzyskasz bardzo gładką konsystencję.

Blaszkę lub naczynie do pieczenia umieść w piekarniku i rozgrzej przez 20 minut, podczas gdy ciasto będzie odpoczywać.

Zakładając rękawice kuchenne ostrożnie wyjmij gorącą blachę do pieczenia z piekarnika. Posmaruj masłem dno formy.

Natychmiast wlej ciasto i posyp je połową owoców (resztę zachowaj na później). Piecz przez 18-20 minut, aż będą wyrośnięte i złociste.

W czasie gdy naleśnik się piecze, przygotuj sos nutella: Umieść mleko i nutellę w małej misce. Wstaw do mikrofalówki na 20 sekund, aż będą ciepłe. Mieszaj, aż mleko i nutella dobrze się połączą. Odstaw na bok.

Gdy naleśnik holenderski będzie gotowy, wyjmij go z piekarnika. Szybko oprósz cukrem, udekoruj pozostałymi owocami i skrop sosem nutella. Podawaj natychmiast

Jak zrobić NALEŚNIKI idealne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz nasze inne przepisy na naleśniki