Lekko, orzeźwiająco i z klasą – 9 drinków z bąbelkami, które musisz wypróbować

Szukasz pomysłu na elegancki, a jednocześnie orzeźwiający koktajl? Drinki z bąbelkami to strzał w dziesiątkę – lekkie, efektowne i idealne na każdą okazję. Niezależnie od tego, czy wybierasz szampana, prosecco czy inne wino musujące, te koktajle zawsze robią wrażenie. Mamy dla ciebie 9 sprawdzonych przepisów – od klasycznych po te z twistem. Każdy z nich doda twojej imprezie (albo zwykłemu wieczorowi) odrobinę blasku.

Autor: Shutterstock Jeśli nie przepadasz za szampanem, na sylwestrowy toast przygoruj z niego pyszne drinki

Jeśli kieliszek szampana co roku w sylwestra traktujesz jak obowiązkowy łyk tradycji, a reszta musującego wina ląduje w zlewie — czas to zmienić. Nie każdy lubi bąbelki solo, ale nie oznacza to, że musisz się męczyć. Wina musujące i szampany świetnie sprawdzają się jako baza do koktajli: z dodatkiem świeżych owoców, soków, syropów czy ziół zyskują zupełnie nowe oblicze. W takiej formie potrafią oczarować nawet największych sceptyków.

Niektóre koktajle z bąbelkami są orzeźwiające i lekkie, inne — bardziej wytrawne i eleganckie. Wszystkie łączy jedno: są wyjątkowo proste do przygotowania, a potrzebne składniki znajdziesz bez trudu w najbliższym sklepie. Wystarczy spróbować jednego drinka z dodatkiem prosecco czy cava, by przekonać się, że wino musujące może być czymś więcej niż tylko sylwestrowym symbolem. Gotowy? Czas odkryć 9 przepisów, które mogą zmienić twoje podejście do bąbelków raz na zawsze.

Zobacz naszą galerię z przepisami na szampańskie drinki nie tylko na sylwestra!

