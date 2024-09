Domowy FAST FOOD - najlepsze przepisy na hamburgery, kebaby i szybkie przekąski na ciepło

Kochamy fast foody, chociaż dietetycy mówią, że to najgorsze jedzenie pod słońcem. I to nie tylko dlatego, że szybko są gotowe, również za smak. A ten możemy uzyskać również w domu z produktów nienafaszerowanych chemią. Chcesz stać się mistrzem domowych dań typu fast food? Zajrzyj do naszej galerii, a przekonasz się że to nic trudnego.

Autor: Shutterstock Dania typu fast food to jedne z ulubionych przekąsek młodych ludzi.

Przygotowanie domowego kebaba, burgera czy skrzydełek z kurczaka nie jest zadaniem wybitnie trudnym. Wymaga jedynie dobrych chęci i pół godziny wolnego czasu. A przygotowany w domu hamburger czy falafel jest o niebo lepszy od tego z budki czy sieciówki. Poza tym dokładnie wiesz, co w nim jest. W galerii znajdziesz sprawdzone przez nas przepisy na domowego drwala, stripsy i falafela, ale także rzadziej spotykane u nas rodzaje ulicznego jedzenia, jak włoską piadinę czy meksykańskie elotes.

Galeria: Domowe dania typu fast food - przepisy na 11 szybkich specjałów

