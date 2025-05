Jak mrozić szparagi, żeby po rozmrożeniu były jak świeże? Sprawdź, co zrobić, by nie straciły jędrności ani smaku!

Szparagi w dobrej cenie kuszą, ale co zrobić, gdy kupisz ich za dużo? Zamiast patrzeć, jak więdną w lodówce, zamroź je i ciesz się ich smakiem nawet poza sezonem! To naprawdę proste – wystarczy znać kilka trików, by po rozmrożeniu były jędrne, zielone i pełne aromatu.

Autor: Shutterstock Mrożone szparagi zachowują wartości odżywcze, więc warto je zachować na zimę.

Spis treści

Czy można mrozić szparagi?

Warto się postarać umiejętnie zamrozić to warzywo, bo szparagi to prawdziwa skarbnica zdrowia – są niskokaloryczne, bogate w błonnik, kwas foliowy, witaminy z grupy B, C i K oraz antyoksydanty. Wspierają pracę nerek i wątroby, pomagają w trawieniu i mają działanie przeciwzapalne. Idealne warzywo, które dobrze mieć pod ręką przez cały rok!

Jak się już domyślasz ze wstępu, szparagi można mrozić. Przygotowanie ich do mrożenia nie jest trudne.

Jak przygotować szparagi do mrożenia?

Szparagi należy umyć i osuszyć. Następnie odciąć lub odłamać około 1/3 końcówki pędu. Białe szparagi należy również cienko obrać nożykiem szczelinowym.

Jak mrozić szparagi?

Szparagi umieszczamy w szczelnym opakowaniu. Dobrym rozwiązaniem jest torebka strunowa. Najlepiej jest mrozić szparagi porcjami. Opakowane szparagi wkładamy do zamrażarki. W ten sposób możemy je przechować do 3 miesięcy.

Jak gotować mrożone szparagi?

Mrożone szparagi bez rozmrażania wrzucamy na osolony i lekko osłodzony wrzątek. Zielone szparagi gotujemy około 12 minut, a białe szparagi 18 minut. Mrożone szparagi po ugotowaniu są jędrne i soczyste, jak świeże.

Jak gotować szparagi? Najważniejszy czas gotowania