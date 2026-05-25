Co ugotować na Dzień Matki? Sprawdzone pomysły na obiad, ciasto i kolację

Dzień Matki, czyli 26 maja, aż prosi się o coś domowego, ale nieprzesadnie skomplikowanego. Zamiast ciężkiego, wielodaniowego obiadu lepiej wybrać potrawy, które smakują świeżo, wiosennie i naprawdę sprawiają przyjemność. Jeśli zastanawiasz się, co ugotować na Dzień Matki, dobrym tropem będą sezonowe warzywa, lekkie wypieki i kolacja, którą można podać zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Co ugotować na Dzień Matki? Postaw na wiosenne i lekkie menu

Najlepsze menu na Dzień Matki nie musi być wystawne w restauracyjnym stylu. Wystarczy, że będzie przemyślane: lekki obiad, ciasto do kawy i coś pysznego na wieczór. Taki zestaw pozwala świętować bez pośpiechu, a przy okazji dobrze wpisuje się w majowe smaki.

Pomysł na obiad: szparagi pieczone z warzywami

Jeśli chcesz przygotować obiad, który wygląda kolorowo i elegancko, a przy tym nie wymaga wielkiej wprawy, świetnym wyborem będą szparagi pieczone z warzywami. To danie bardzo wiosenne, lekkie i wdzięczne, zwłaszcza na koniec maja, kiedy szparagi są w najlepszym momencie sezonu. W naszej proozycji obok szparagów pojawiają się m.in. cukinia, pomidory, młoda marchewka, cebula i papryka, a całość doprawia oliwa, tymianek i ocet balsamiczny. Efekt jest prosty, ale naprawdę odświętny.

Przepis: Szparagi pieczone z warzywami - miks warzyw idealny na letni obiad

To dobry wybór wtedy, gdy chcesz podać coś jarskiego albo zaserwować warzywa jako główny punkt obiadu. Jeśli wolisz bardziej sycącą opcję, obok możesz postawić pieczywo, pieczone ziemniaki albo grillowany ser. Alternatywa: równie dobrym pomysłem na Dzień Matki będzie ratatouille, czyli aromatyczny warzywny gulasz z cukinii, bakłażana, pomidorów i papryki. Smakuje lekko, ale wcale nie banalnie.

Zobacz też: Kremowa burrata i zielone szparagi pod chrupiącą kruszonką z pieczywa. To proste trio gra idealnie

Pomysł na ciasto: boskie ciasto truskawkowe

Maj bez truskawek właściwie się nie liczy, dlatego do świętowania Dnia Matki idealnie pasuje ciasto z tymi owocami. Bardzo dobrym wyborem będzie boskie ciasto truskawkowe z Beszamel.pl. To połączenie kruchego ciasta, budyniowego środka i dużej ilości truskawek, które daje efekt domowy, ale bardzo efektowny.

To właśnie taki deser, który dobrze wygląda na stole i od razu kojarzy się z rodzinnym świętowaniem. Jest bardziej odświętny niż zwykłe ciasto ucierane, ale nadal pozostaje w zasięgu nawet mniej doświadczonych osób. Jeśli zależy ci na czymś lżejszym, dobrym zamiennikiem będzie też sernik na zimno z malinami.

Pomysł na kolację: tarta z cukinią i serem ricotta

Wieczorem warto postawić na coś, co nie przytłacza, ale nadal daje poczucie wyjątkowej okazji. Tarta z cukinią i serem ricotta sprawdzi się tu znakomicie. Ma kruchy spód, delikatny farsz z ricotty i jajek oraz cienkie plastry cukinii, a dzięki dodatkowi oregano smakuje świeżo i bardzo letnio. Duży plus jest taki, że taka tarta dobrze smakuje zarówno chwilę po upieczeniu, jak i po przestudzeniu. Można więc przygotować ją wcześniej i spokojnie podać na kolację bez nerwowego dopiekania wszystkiego na ostatnią chwilę. To jedna z tych propozycji, które wyglądają elegancko, a w praktyce są po prostu wygodne.

Jak skomponować całe menu na Dzień Matki?

Jeśli chcesz, żeby wszystko było spójne, wybierz jeden motyw: lekkość, sezonowość i prostotę. Szparagi albo ratatouille na obiad, truskawkowe ciasto do kawy i wytrawna tarta na kolację tworzą zestaw, który nie jest ciężki, a jednocześnie daje wrażenie dopracowanego. To dobra odpowiedź na pytanie, co ugotować na Dzień Matki, kiedy chcesz zrobić coś miłego, ale bez kulinarnego maratonu.

Na skróty:

Co ugotować na Dzień Matki, jeśli ma być lekko i sezonowo?

Najlepiej postawić na dania z majowych składników, na przykład szparagi, młode warzywa i truskawki. Dzięki temu menu będzie świeże, kolorowe i bardziej odświętne.

Jaki obiad na Dzień Matki sprawdzi się najlepiej?

Dobrym wyborem będzie obiad warzywny, który wygląda elegancko i nie jest ciężki. Szparagi pieczone z warzywami albo ratatouille z Beszamel pasują tu idealnie.

Jakie ciasto upiec na Dzień Matki?

Świetnie sprawdzają się ciasta z truskawkami, bo są sezonowe i bardzo lubiane. Boskie ciasto truskawkowe z Beszamel to propozycja efektowna, ale domowa w charakterze.

Co podać na kolację w Dzień Matki?

Na wieczór warto wybrać coś lekkiego, ale apetycznego, na przykład wytrawną tartę. Tarta z cukinią i ricottą dobrze smakuje na ciepło i na zimno, więc jest też wygodna w przygotowaniu.

Czy menu na Dzień Matki musi być skomplikowane?

Nie. Najlepsze menu to takie, które smakuje domowo i pozwala spędzić czas razem, zamiast całego dnia stać w kuchni.

Po więcej przepisów zapraszamy do galerii!

6