Znajdziesz ja w produktach dietetycznych. Czy sukraloza jest dobra dla zdrowia?

Na rynku można znaleźć całą masę niskokalorycznych zamienników cukru. Erytrytol, ksylitol czy stewia należą do najpopularniejszych. W ostatnim czasie popularność zdobywa również sukraloza. Jest to bezkaloryczny, sztuczny słodzić o smaku zbliżonym do cukru. Czy jednak na pewno powinniśmy go rozważać w swojej diecie?

Autor: Civil/ Shutterstock

Sukraloza Jest to sztuczny, bezkaloryczny słodzik, którego smak bardzo przypomina cukier. Jak można się dowiedzieć, słodzik ten jest kilkaset razy słodszy od sacharozy. Powstaje on z cukru w procesie chemicznym. A co to oznacza? Ano, że jest ona odporna na wysoką temperaturę oraz nie jest metabolizowane przez organizm - czyli nie dostarcza kalorii ani nie wpływa na poziom cukru we krwi.

Sukralozę możemy znaleźć w całej masie produktów, które oznaczone są "light" lub "zero". Zazwyczaj pojawia się w napojach, jogurtach, deserach, słodyczach i produktach dla diabetyków. Jeśli chodzi o jej symbol, to w składzie możemy ją znaleźć pod nazwą E955. Produkty z tego typu zamiennikami często reklamowane są jako "zdrowsze" czy też "lepsze" dla organizmu. A jak jest naprawdę?

Czy sukraloza jest bezpieczna? Opinie są sprzeczne

Poznaliśmy już korzyści, jakie mogą płynąć z tego słodzika. Pozostaje jednak pytanie, czy sukraloza rzeczywiście jest zdrowa. Otóż tu pojawia się sporo kontrowersji. Organizacje takie jak Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznały ten słodzik za bezpieczny.

Pojawiają się jednak raporty, które miałyby sugerować potencjalne skutki uboczne spożycia sukralozy. Wśród nich wymienia się:

bóle głowy

problemy żołądkowo-jelitowe

zmęczenie

reakcje alergiczne

Podkreślamy jednak, że większość z tych doniesień nie została na tą chwilę poparta żadnym badaniami naukowymi. W większości przypadków skutki uboczne pojawiały się po spożyciu tego słodzika w nadmiarze.

Słodzik - dobry czy nie? Różne teorie

Pojawiają się badania, które wskazują na bezpośredni wpływ tego słodzika na zwiększenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu II. Jak się okazuje, częste spożywanie go może zwiększać ryzyko tej choroby nawet o 67 procent. Badania są jednak sprzeczne w tym aspekcie.

Badanie z 2010 roku wykazało, że podgrzewanie sukralozy z glicerolem może prowadzić do powstawania szkodliwych substancji, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Nowsze badania, jednak wykazało, że jest ona bezpieczna do podgrzewania - to badanie zostało jednak sfinansowane przez producenta tego słodziku, o czym warto pamiętać.

WHO wydało ostrzeżenie. Czy jest to bezpieczne?

W 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała globalne ostrzeżenie dotyczącego tego składnika i jego potencjalnych skutków ubocznych. Jak możemy jednak zobaczyć pojawia się dużo sprzecznych sobie badan, które nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi jeśli chodzi o pytanie "Bezpieczna do spożywania czy nie?".

Warto zachować umiar i nie spożywać tego słodzika w nadmiarze. Jeśli chodzi o całą resztę, konieczne będą dodatkowe badania, które rzucą nam więcej światła na możliwe skutku uboczne spożywania tego słodzika.