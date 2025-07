Śniadanie kontynentalne. Co się jada na śniadanie w różnych krajach?

Śniadanie kontynentalne oznacza lekki posiłek podawany do stołu lub do pokoju przez kelnera. Jednak w praktyce turystycznej pojęcie to dotyczy raczej składu pierwszego posiłku. W każdym kraju śniadanie kontynentalne wygląda inaczej, a hotele starają się dogodzić swoim gościom.

Autor: Shutterstock Sprawdź, co można zjeść na śniadanie kontynentalne w różnych krajach.

Czym jest śniadanie kontynentalne?

Śniadanie kontynentalne to lekki posiłek podawany rano w hotelach i pensjonatach. Popularne jest zwłaszcza w Europie. Jest to szybki i łatwy do przygotowania posiłek, idealny dla osób, które nie mają zbyt dużo czasu rano. Wystarczy wybrać ulubione produkty i samodzielnie skomponować pyszne danie. W śniadaniu kontynentalnym zazwyczaj nie serwuje się jajek, bekonu, kiełbasek, fasolki w sosie pomidorowym, ani innych dań na ciepło, które są typowe dla w Anglii i USA.

Typowe elementy śniadania kontynentalnego to:

pieczywo – rogaliki, bułki, tosty, słodkie bułeczki

– rogaliki, bułki, tosty, słodkie bułeczki dodatki – masło, dżem, miód, serki, jogurty, owoce

– masło, dżem, miód, serki, jogurty, owoce płatki – owsiane lub kukurydziane

– owsiane lub kukurydziane napoje – kawa, herbata, sok owocowy, mleko

Śniadanie kontynentalne na wakacjach

Często w opisie oferty hotelu podawana jest informacja, że serwowane jest śniadanie kontynentalne. W praktyce hotele serwują ten rodzaj posiłku w ramach szwedzkiego stołu. Z hotelowych śniadań kontynentalnych korzystają turyści prawie z całego świata, dlatego każdy znajdzie tam coś smacznego i zgodnego ze swoim gustem oraz przyzwyczajeniami.

Co więc można zjeść na śniadanie kontynentalne w hotelu? Do podstawowego zestawu śniadania kontynentalnego należą jogurty (naturalne lub smakowe) i mleko, do których dodatkami są różnego rodzaju płatki i musli oraz owoce.

Pieczywo jest zazwyczaj regionalne (wypiekane często w hotelach lub dostarczane przez miejscowe piekarnie) albo tostowe, które można samodzielnie upiec w opiekaczu. Podaje się różnego rodzaju bułeczki, przy czym najpopularniejsze są croissanty. Zdarza się również ciemne pieczywo, ale w niczym ono nie przypomina naszego razowego. Nie brakuje różnego rodzaju słodkich bułeczek.

Na śniadanie kontynentalne serwuje się jeszcze parówki lub kiełbaski (dla Anglików często przyrządzane z fasolką w sosie). Jajka zazwyczaj dostępne są na twardo, w formie jajecznicy lub omletów robionych "na żywo" podczas cooking show. Na śniadania w tym stylu podaje się również białe sery w postaci twarogu lub w plastrach (w Grecji twarożki robione są z tradycyjnego sera feta). Dostępne są lokalne wędliny typu mortadela i szynka konserwowa. Hotelowe śniadania kontynentalne obfitują także w sery żółte, kilka rodzajów dżemów i miód.

Co się pije do śniadania kontynentalnego? Dostępna jest kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe i woda.

W każdym kraju dokładane są jakieś lokalne smakołyki. W Grecji na przykład króluje ser feta, w Hiszpanii dojrzewająca szynka i wspaniały smażony boczek, we Włoszech mogą to być małe pizzerinki, a w Egipcie arabskie słodkie i nasączone syropami ciasta i ciasteczka.

Gdzie skromne, a gdzie obfite śniadania kontynentalne?

Bogate śniadanie kontynentalne znajdziemy w Egipcie. W Hiszpanii będą bardziej wykwintne, we Francji najskromniejsze, a w Turcji i Grecji z niewielkim wyborem.

Ze śniadaniami kontynentalnymi serwowanymi turystom w hotelach jest tylko jeden problem. W restauracji codziennie jest to samo. Jednak szeroki wybór pieczywa, produktów mlecznych, dań z jajek, świeżych warzyw i owoców pozwala stworzyć urozmaicone posiłki.

