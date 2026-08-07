Śliwka lubaszka wraca na stragany. Na powidła jest lepsza niż wielkie deserowe odmiany

Anna Śmiałek
Anna Śmiałek
2026-08-07 5:07

Lubaszka nie prezentuje się tak imponująco jak duże śliwki deserowe. Jest mniejsza, ciemnogranatowa, często pokryta mocnym niebieskim nalotem, a jej miąższ jest wyraźnie kwaskowy. Warto jej szukać pod koniec lata, bo to śliwka idealna do powideł, suszenia i gęstych sosów do mięsa. Choć mniej efektowna, jej smak po długim smażeniu staje się głęboki i śliwkowy, przewyższając wiele dużych, wodnistych odmian.

Śliwka lubaszka wraca na stragany. Na powidła jest lepsza niż wielkie deserowe odmiany
Autor: Wygenerowane przez AI Śliwki lubaszki doskonale sprawdzają się w przetworach, warto po nie sięgać na targu
nutella ze śliwek
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śliwki