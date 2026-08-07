Śliwka lubaszka wraca na stragany. Na powidła jest lepsza niż wielkie deserowe odmiany

Lubaszka nie prezentuje się tak imponująco jak duże śliwki deserowe. Jest mniejsza, ciemnogranatowa, często pokryta mocnym niebieskim nalotem, a jej miąższ jest wyraźnie kwaskowy. Warto jej szukać pod koniec lata, bo to śliwka idealna do powideł, suszenia i gęstych sosów do mięsa. Choć mniej efektowna, jej smak po długim smażeniu staje się głęboki i śliwkowy, przewyższając wiele dużych, wodnistych odmian.

Autor: Wygenerowane przez AI Śliwki lubaszki doskonale sprawdzają się w przetworach, warto po nie sięgać na targu