QUIZ. Co można było kupić w Pewexie? Jeżeli masz mniej niż 40 lat, zapomnij o 10/10!

Pewexy były namiastką luksusu w szarym PRL-u. Czasy świetności mają już dawno za sobą, a ostatni sklep zamknięto w 2003 roku. Pewexy oferowały produkty, o których wtedy można było jedynie pomarzyć. Co sprzedawano w Pewexach? Jeżeli pamiętacie PRL, sprawdźcie się w naszym szybkim quizie i odpowiedzcie na pytania dotyczące Pewexów. Uważajcie, ponieważ są naprawdę trudne. Powodzenia!

Czym był Pewex?

Pewexy, czyli Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego, były siecią sklepów w epoce PRL-u. Były to jedyne sklepy w ówczesnej Polsce, w których można było kupować towary luksusowe i importowane z krajów zachodnich. Tylko w Pewexie można było kupić oryginalne jeansy, których zapach nęcił już od samych drzwi. Oprócz ubrań Pewexy miały w sprzedaży luksusowe kosmetyki, artykuły AGD i elektronikę. Największą popularnością cieszyły się jednak produkty spożywcze. To właśnie w Pewexie można było kupić prawdziwą mleczną czekoladę, najróżniejsze alkohole, gumy do żucia i aromatyczną kawę.

Quiz o produktach z Pewexu

Tylko w Pewexie można było kupić coca-colę w puszce czy gumy do żucia Donald. Jeżeli pamiętacie Pewexy ze swojej młodości, na pewno bez trudu rozwiążecie ten szybki quiz. Odpowiedzcie na 10 pytań i zgarnijcie max punktów.

Quiz. Co można było kupić w Pewexie? Masz mniej niż 40 lat? Zapomnij o 10/10 Pytanie 1 z 10 Jakie jest rozwinięcie nazwy Pewex? Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego Przemysł w eksporcie Przedsiębiorstwo Ekskluzywne z Warszawy Następne pytanie

