Po szybkim zjedzeniu lodów czujesz nagły ból głowy? Tak zatrzymasz ten proces w sekundę

Dlaczego po lodach nagle boli cię głowa?

To nie twój mózg dosłownie zamarza, choć uczucie to potrafi być wyjątkowo realistyczne. Medycyna ma na to zjawisko bardzo poważną nazwę: neuralgia zwoju skrzydłowo-podniebiennego (ang. brain freeze lub ice-cream headache). Cały proces zaczyna się na twoim podniebieniu.

Kiedy połykasz coś bardzo zimnego – na przykład kęs lodów czy łyk lodowatego szejka – temperatura w tylnej części jamy ustnej gwałtownie spada. Twój organizm reaguje natychmiastowym alarmem obronnym. Chcąc chronić mózg przed wychłodzeniem, naczynia krwionośne w podniebieniu kurczą się w ułamku sekundy, by ograniczyć utratę ciepła.

Zaraz potem, gdy zimny bodziec znika, naczynia te gwałtownie się rozszerzają, a ciepła krew uderza z powrotem. Te ekstremalne i szybkie zmiany temperatury drażnią pobliskie nerwy, w tym potężny nerw trójdzielny. Przesyła on do mózgu sygnał, który ten błędnie interpretuje jako ból pochodzący z czoła lub skroni. To tak zwany ból rzutowany.

Jak zatrzymać "zamrożenie mózgu" w sekundę?

Kiedy poczujesz ten charakterystyczny, kłujący ucisk w głowie, nie musisz bezradnie czekać, aż ból sam minie. Możesz go zatrzymać za pomocą jednego, całkowicie darmowego i banalnie prostego triku, który wykonasz w ułamek sekundy.

Wszystko, co musisz zrobić, to mocno docisnąć płasko swój język do podniebienia. Staraj się pokryć nim jak największą powierzchnię górnej części jamy ustnej. Język jest naturalnie ciepły i mocno ukrwiony, dzięki czemu zadziała jak błyskawiczny kompres termiczny.

Dlaczego to działa tak skutecznie? Oddając swoje ciepło, język błyskawicznie ogrzewa schłodzone podniebienie. Naczynia krwionośne przestają gwałtownie reagować, a nerw trójdzielny natychmiast przestaje wysyłać sygnały alarmowe do Twojej głowy. Ból znika niemal natychmiast, a Ty możesz wrócić do jedzenia.

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Kto powinien szczególnie uważać na "brain freeze"?

Czy wiesz, że niektórzy z nas są znacznie bardziej podatni na lodowy ból głowy? Badania pokazują, że osoby cierpiące na migreny doświadczają „zamrożenia mózgu” znacznie częściej i intensywniej. Szok termiczny wywołany szybkim jedzeniem lodów może u nich nie tylko wywołać chwilowy ból, ale nawet zapoczątkować pełny, wielogodzinny atak migrenowy. Jeśli należysz do tej grupy, tym bardziej warto opanować trik z językiem i stosować go profilaktycznie przy każdym kęsie zimnego deseru.

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Inne proste sposoby na lodowy paraliż

Jeśli z jakiegoś powodu trik z językiem nie przyniesie Ci natychmiastowej ulgi, możesz wypróbować alternatywne metody oparte na tej samej zasadzie termicznej.

Ogrzanie kciukiem. Dociskaj czysty kciuk do podniebienia przez kilkanaście sekund. Ciepły napój. Napij się powoli wody o temperaturze pokojowej lub lekko ciepłej herbaty, aby wyrównać temperaturę w ustach. Maska z dłoni. Przykryj usta i nos dłońmi, tworząc „kopułę”, i zacznij szybko, głęboko oddychać. Ciepłe powietrze z Twoich płuc szybko ogrzeje wnętrze jamy ustnej.

Pamiętaj też o prostej profilaktyce. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego nieprzyjemnego stanu jest po prostu wolniejsze jedzenie lodów. Pozwól małym porcjom delikatnie rozpuścić się na przedzie języka, zanim dotkną wrażliwego podniebienia. Dzięki temu unikniesz szoku termicznego i będziesz cieszyć się letnimi przysmakami bez żadnych bolesnych niespodzianek.

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