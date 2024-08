Od leerdammera do gorgonzoli. Jaki ser do jakiej potrawy?

Ser, będący jednym z najstarszych produktów spożywczych, nie tylko doskonale komponuje się z wieloma daniami, ale również jest bogatym źródłem białka i wapnia. Dzięki swojej różnorodności smakowej sery są ważnym elementem diety wielu ludzi. Kawałek sera jest w stanie wzbogacić smak całej potrawy, bez względu na to, czy lubisz delikatne serki pleśniowe czy intensywne sery dojrzewające. Podpowiadamy, kiedy najlepiej sprawdzi się parmezan, do czego użyć mascarpone i jak podawać burratę.

Sery mogą być podstawą dania lub „tylko” urozmaicać jego smak. Od prostych przekąsek po wykwintne potrawy gourmet. Mają ogromny wpływ na nasze doświadczenia kulinarne. W ofercie firmy North Coast znajdujemy bogaty wybór różnych gatunków serów. Są to oryginalne produkty najwyższej jakości wytwarzane w zgodzie z lokalną tradycją.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych gatunków sera, który pochodzi z Holandii. To półtwardy ser żółty, wyróżniający się charakterystycznymi dużymi dziurami. Jego smak jest delikatny, lekko orzechowy i maślany, co czyni go doskonałym wyborem dla osób, które preferują łagodniejsze sery. Leerdammer ma kremową, ale jednocześnie sprężystą konsystencję, dzięki czemu dobrze się kroi i topi. Ser ten doskonale smakuje na kanapkach, zarówno w połączeniu z wędlinami, jak i warzywami. Pokrojony w kostkę lub starty, dodaje sałatkom kremowej konsystencji i łagodnego smaku. Świetnie się topi, dlatego sprawdzi się jako dodatek do zapiekanek, pizzy, tostów czy fondue. Leerdammer jest też idealnym dodatkiem do deski serów.

To jeden z najbardziej znanych i cenionych serów na świecie. Jego charakterystyczny smak, historia i tradycyjne metody produkcji sprawiają, że znajduje swoje miejsce w kuchniach na całym świecie. Parmezan jest bogatym źródłem białka, wapnia oraz innych składników odżywczych, takich jak fosfor, witaminy A i B. Dzięki procesowi dojrzewania, jest również łatwostrawny i odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy, ponieważ zawiera jej bardzo mało. Do jakich potraw dodawać parmezan? Ten rodzaj sera świetnie nadaje się do zapiekania potraw, dodając im wyjątkowego smaku i chrupiącej skorupki. Starty Parmigiano Reggiano to klasyczny dodatek do past, risotto, zup czy sałatek. Może być podawany jako przekąska, samodzielnie lub w połączeniu z orzechami, owocami i wędlinami. Stanowi też doskonały dodatek do deski serów, gdzie można docenić jego wyjątkowy smak i teksturę.

To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych serów włoskich. Ten twardy, dojrzewający ser, znany z intensywnego smaku i wszechstronności zastosowań. Ma ziarnistą teksturę i lekko pikantny smak, z nutami orzechów i masła. Z wiekiem cechy te przybierają na sile. Doskonały do zapiekania potraw. W połączeniu z winem, orzechami i suszonymi owocami stanowi idealną przekąskę lub element deski serów, gdzie można cieszyć się jego bogatym smakiem.

To twardy ser produkowany z mleka owczego, ceniony za swoje wyjątkowe walory smakowe. Jest intensywny, pikantny, z nutami orzechowymi i owocowymi. To ser o twardej, kruszące się, ziarnistej konsystencji - idealny do posypywania potraw przed pieczeniem. Tarty można dodawać do past, risotto, zup i sałatek. Może być podawany jako przekąska i element deski serów, w połączeniu z winem, suszonymi owocami i wędlinami.

Jest jedną z najbardziej znanych i cenionych odmian sera na świecie. Charakteryzuje się delikatną, elastyczną teksturą i łagodnym smakiem. Początkowo produkowana była z mleka bawolego, ale obecnie najczęściej spotyka się mozzarellę produkowaną z mleka krowiego. Mozzarella wyróżnia się delikatną, jedwabistą, elastyczną teksturą i łagodnym, mlecznym smakiem. Jest serem, który najlepiej smakuje, gdy jest świeży i niedługo po produkcji. Mozzarella jest kluczowym składnikiem pizzy Margherita, ale również dodawana do wielu innych rodzajów pizzy. Doskonale komponuje się z pomidorami, bazylią i oliwą z oliwek, tworząc klasyczną włoską sałatkę Caprese. Może być dodawana do gorących makaronów, gdzie jej delikatna konsystencja rozpływa się, tworząc kremowy sos. Mozzarella jest często używana w kanapkach, panini, sałatkach i przystawkach.

To delikatny i wyjątkowo kremowy ser z Włoch, wytwarzany z mozzarelli i śmietany. Nazwa „burrata” pochodzi od włoskiego słowa „burro”, co oznacza masło, co odnosi się do kremowej, maślanej konsystencji wnętrza sera. W smaku bardzo łagodna, śmietankowa, lekko słodkawa. Jest miękka na zewnątrz, z kremowym, płynnym wnętrzem. Doskonała do sałatek, szczególnie z pomidorami, bazylią i oliwą z oliwek, z którymi tworzy klasyczne połączenie smaków. Może być dodawana na świeżo upieczoną pizzę i ciepłe makarony, gdzie jej kremowe wnętrze rozpływa się, tworząc bogaty sos. Podawana jest z pieczywem, wędlinami, oliwkami i świeżymi warzywami jako elegancka przekąska. Może być używana w kreatywnych deserach, w połączeniu z owocami i... miodem.

Wyróżnia się swoją niezwykle gładką, kremową teksturą i delikatnym, łagodnym smakiem. Jest serem, który ma wysoką zawartość tłuszczu i jest bardziej kaloryczny niż wiele innych serów. Dodawany do ciast, tortów i serników, aby nadać im kremową konsystencję i łagodny smak. Jest kluczowym składnikiem tradycyjnego włoskiego deseru tiramisu, w którym jego kremowa konsystencja łączy się z espresso i kakao. Może być dodawany do gorących sosów i kremów, aby uzyskać bogatszą teksturę i smak. Często dodawany do kawy i napojów, aby nadawać im kremowy charakter.

To włoski ser serwatkowy, szeroko stosowany w kuchni włoskiej, gdzie jest używany zarówno w słonych, jak i słodkich daniach. Ricotta wyróżnia się delikatną, ziarnistą teksturą i łagodnym, słodkawym smakiem z lekko orzechową nutą. Jest dodawana do makaronów, gdzie jej delikatna konsystencja i łagodny smak uzupełnia sosy. To także kluczowy składnik wielu włoskich deserów, takich jak cannoli, serniki i ciasta. Może być dodawana do sałatek, szczególnie tych z warzywami i owocami.

To jeden z najsłynniejszych włoskich serów pleśniowych, ceniony za intensywny smak i unikalne właściwości. Ten półmiękki ser z niebieską pleśnią pochodzi z północnych Włoch, ale ceniony jest na całym świecie. Smak i konsystencja gorgonzoli różnią się w zależności od gatunku. Odmiana Dolce ma łagodniejszy, słodszy smak i kremową, miękką konsystencję, podczas gdy Gorgonzola Piccante charakteryzuje się ostrym, bardziej wyrazistym smakiem i jest bardziej sucha, krusząca się. Gorgonzola świetnie sprawdza się w sałatkach, gdzie jej intensywny smak kontrastuje z delikatnymi składnikami. Można ją wykorzystać do przygotowywania kremowych sosów do makaronów, mięs i warzyw. To także popularny dodatek do pizzy, szczególnie w połączeniu z orzechami włoskimi i miodem. Często podawana jest jako element deski serów, obok owoców, orzechów i pieczywa.

Ekspresowy makaron z sosem pomidorowym z dodatkiem mozzarelli

Składniki:

300 g makaronu spaghetti lub linguine Agnesi

1 puszka pomidorów krojonych z czosnkiem Cirio

1 kulka mozzarelli w zalewie

2 łyżeczki tartego parmezanu lub innego twardego sera

2 łyżeczki oliwy z oliwek

listki bazylii

sól

Przygotowanie:

Makaron ugotuj al dente.

Pomidory przełóż z puszki na skropioną oliwą patelnię i podgrzewaj na małym ogniu kilka minut, by nieco odparowały.

Ciepłe pomidory przełóż do blendera, dodaj odcedzoną z zalewy (zostaw nieco płynu) i porwaną na kawałki mozzarellę. Zmiksuj na gładki i kremowy sos.

Połącz ciepły makaron z sosem. Podawaj posypany tartym twardym serem i udekorowany listkami bazylii.

