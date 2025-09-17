Minikiwi – polski superfood, który podbija świat. Jak działa na zdrowie?

11:52

Minikiwi to mały owoc o wielkiej mocy – nazywany polskim superfood, pełnym witaminy C i antyoksydantów. Wygląda jak miniaturowe kiwi, smakuje jak połączenie agrestu i kiwi, a przy tym kryje mnóstwo zalet dla zdrowia. Sprawdź, dlaczego warto jeść minikiwi i jak działa na organizm.

Autor: Shutterstock Minikiwi to doskonałe źródło witamin i minerałów, a także pysznego smaku

Czym jest minikiwi?

Minikiwi (zapisy: "mini kiwi" i "mini-kiwi" są niepoprawne) są owocami pnącej rośliny o nazwie aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta).

Minikiwi to superfood hodowany w Polsce. Jest wygodną przekąską, którą można zabrać ze sobą do pracy czy na spacer. Owoc mini kiwi charakteryzuje lekko kwaśny, ale przyjemny smak, który jest połączeniem tradycyjnego kiwi i agrestu.

Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyhodowali kilka własnych odmian aktinidii. Najlepsze z nich pojawiają się już w sklepach. Z badań wynika, że owoce te mają atrakcyjny smak i są dobrze odbierane przez polskich konsumentów.

– Prace nad wdrożeniem nowego owocu trwały blisko 20 lat. Jako jednostka badawcza SGGW współpracuje z gospodarstwem sadowniczym Renaty i Jacka Kostrzewów z okolic Grójca, będącym członkiem organizacji zrzeszającej producentów owoców Rajpol, by wypracować najlepsze metody uprawy tej rośliny. Mini kiwi śmiało można nazwać superfood gdyż jest owocem bardzo bogatym w składniki bioaktywne: zawiera między innymi dużo antyoksydantów, wit. C, B i E, luteinę, oraz minerały, głównie potas, wapń i fosfor. Rośliny są wolne od chorób i szkodników i nie wymagają ochrony chemicznej, co również nie jest bez znaczenia dla dzisiejszych konsumentów – mówi dr hab. inż. Piotr Latocha, prof. SGGW, pracownik naukowy Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Owoce akinidii ostrolistnej przypominające owoce kiwi, są od nich mniejsze i mają delikatną, jadalną skórkę. A więc mogą być spożywane w całości i nie wymagają obierania. Owoce minikiwi są najsmaczniejsze wtedy, gdy są w pełni dojrzałe (miękkie, a nawet pomarszczone).

Wartość odżywcza minikiwi

To bogate źródło luteiny, minerałów, witaminy C, E i tych z grupy B oraz antyoksydantów. Doskonale reguluje pracę układu pokarmowego i chroni układ sercowo-naczyniowy. Co więcej owoce minikiwi wspierają nas w utrzymywaniu właściwego poziomu tzw. dobrego cholesterolu (HDL), jednocześnie pomagając obniżyć poziom tego złego (LDL).

Te małe i smaczne owoce zawierają dużo składników mineralnych: potas, wapń, fosfor, żelazo i magnez. Zawartość witaminy C jest w nich wyższa nawet niż w kiwi i wynosi 70-400 mg na 100 g masy miąższu. W skład owoców wchodzi także błonnik, pektyny i związki aktywne biologicznie, mające silne właściwości przeciwutleniające.

- Mamy oto kolejny świeży, sezonowy, polski superowoc. Bogate źródło witamin, minerałów i antyoksydantów. Od maja, już w tym momencie do października, możemy codziennie konsumować świeże, sezonowe, polskie superowoce. Gorąco polecam. Przecież 80% chorób fundujemy sobie sami, dokonując złych wyborów żywieniowych, a to warzywa i owoce powinny być podstawą naszej diety. Powinniśmy je jeść co najmniej 5 razy dziennie. Trzyma kciuki za polskie minikiwi. Na zdrowie! – mówi prof. Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Krajowy konsultant ds. Zdrowia i wielki orędownik polskiego minikiwi.

Świeże owoce doskonale regulują pracę układu pokarmowego. Działają także korzystnie na system odpornościowy, regulują ciśnienie krwi i pracę serca. Ponadto chronią przed infekcjami. Jedzenie owoców minikiwi zaleca się szczególnie przy przeziębieniu i grypie.

Jeść dojrzałe, miękkie i schłodzone

Owoc, który pojawił się parę pat temu, jest już dostępny w popularnych sieciach handlowych i dyskontach. Owoce mogą mieć różny kształt (okrągłe i wydłużone) oraz barwę skórki (zielona lub z rumieńcem, bywa też całkiem czerwona) oraz miąższu (zielony lub czerwony). Owoc dojrzały musi być miękki. Owoce są wielkości dużego winogrona i inaczej niż kiwi mają jadalną skórkę - mogą być jedzone w całości, bez obierania. Można je mrozić i suszyć. Dojrzały można przechowywać w lodówce 2 tygodnie.

Po przechowaniu i dostarczeniu do sklepów minikiwi smakują dokładnie tak jak zebrane z krzewów. To zasadnicza różnica pomiędzy minikiwi, a innymi owcami jagodowymi. Minikiwi najlepiej jeść gdy miękkie i schłodzone. Wtedy osiągają pełnię smaku.

Wykorzystanie kulinarne

Minikiwi mają smak podobny nieco do kiwi, ale są bardziej aromatyczne, zbliżone nieco do mieszaniny smaków owoców tropikalnych. Miąższ słodki i kwaskowata skórka dostarczają zharmonizowanych wrażeń smakowych.

Najlepsze są do jedzenia jako przekąska i zastosowane w sałatkach owocowych. Doskonale nadają się także do przygotowania dżemów, ciast i deserów. Można z nich przygotować smaczne soki i smoothies.

Likier z minikiwi również ma wielu zwolenników.