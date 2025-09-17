Minikiwi – polski superfood, który podbija świat. Jak działa na zdrowie?

2025-09-17 11:52

Minikiwi to mały owoc o wielkiej mocy – nazywany polskim superfood, pełnym witaminy C i antyoksydantów. Wygląda jak miniaturowe kiwi, smakuje jak połączenie agrestu i kiwi, a przy tym kryje mnóstwo zalet dla zdrowia. Sprawdź, dlaczego warto jeść minikiwi i jak działa na organizm.

Minikiwi – polski superfood, który podbija świat. Jak działa na zdrowie?
Autor: Shutterstock Minikiwi to doskonałe źródło witamin i minerałów, a także pysznego smaku

Czym jest minikiwi?

Minikiwi (zapisy: "mini kiwi" i "mini-kiwi" są niepoprawne) są owocami pnącej rośliny o nazwie aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta).

Minikiwi to superfood hodowany w Polsce. Jest wygodną przekąską, którą można zabrać ze sobą do pracy czy na spacer.  Owoc mini kiwi charakteryzuje lekko kwaśny, ale przyjemny smak, który jest połączeniem tradycyjnego kiwi i agrestu. 

Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyhodowali kilka własnych odmian aktinidii. Najlepsze z nich pojawiają się już w sklepach. Z badań wynika, że owoce te mają atrakcyjny smak i są dobrze odbierane przez polskich konsumentów. 

– Prace nad wdrożeniem nowego owocu trwały blisko 20 lat. Jako jednostka badawcza SGGW współpracuje z gospodarstwem sadowniczym Renaty i Jacka Kostrzewów z okolic Grójca, będącym członkiem organizacji zrzeszającej producentów owoców Rajpol, by wypracować najlepsze metody uprawy tej rośliny. Mini kiwi śmiało można nazwać superfood gdyż jest owocem bardzo bogatym w składniki bioaktywne: zawiera między innymi dużo antyoksydantów, wit. C, B i E, luteinę, oraz minerały, głównie potas, wapń i fosfor. Rośliny są wolne od chorób i szkodników i nie wymagają ochrony chemicznej, co również nie jest bez znaczenia dla dzisiejszych konsumentów – mówi dr hab. inż. Piotr Latocha, prof. SGGW, pracownik naukowy Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Owoce akinidii ostrolistnej przypominające owoce kiwi, są od nich mniejsze i mają delikatną, jadalną skórkę. A więc mogą być spożywane w całości i nie wymagają obierania. Owoce minikiwi są najsmaczniejsze wtedy, gdy są w pełni dojrzałe (miękkie, a nawet pomarszczone).

 

Wartość odżywcza minikiwi

To bogate źródło luteiny, minerałów, witaminy C, E i tych z grupy B oraz antyoksydantów. Doskonale reguluje pracę układu pokarmowego i chroni układ sercowo-naczyniowy. Co więcej owoce minikiwi wspierają nas w utrzymywaniu właściwego poziomu tzw. dobrego cholesterolu (HDL), jednocześnie pomagając obniżyć poziom tego złego (LDL).

Te małe i smaczne owoce zawierają dużo składników mineralnych: potas, wapń, fosfor, żelazo i magnez. Zawartość witaminy C jest w nich wyższa nawet niż w kiwi i wynosi 70-400 mg na 100 g masy miąższu. W skład owoców wchodzi także błonnik, pektyny i związki aktywne biologicznie, mające silne właściwości przeciwutleniające. 

- Mamy oto kolejny świeży, sezonowy, polski superowoc. Bogate źródło witamin, minerałów i antyoksydantów. Od maja, już w tym momencie do października, możemy codziennie konsumować świeże, sezonowe, polskie superowoce. Gorąco polecam. Przecież 80% chorób fundujemy sobie sami, dokonując złych wyborów żywieniowych, a to warzywa i owoce powinny być podstawą naszej diety. Powinniśmy je jeść co najmniej 5 razy dziennie. Trzyma kciuki za polskie minikiwi. Na zdrowie! – mówi prof. Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Krajowy konsultant ds. Zdrowia i wielki orędownik polskiego minikiwi. 

Świeże owoce doskonale regulują pracę układu pokarmowego. Działają także korzystnie na system odpornościowy, regulują ciśnienie krwi i pracę serca. Ponadto chronią przed infekcjami. Jedzenie owoców minikiwi zaleca się szczególnie przy przeziębieniu i grypie.

 

Jeść dojrzałe, miękkie i schłodzone

Owoc, który pojawił się parę pat temu, jest już dostępny w popularnych sieciach handlowych i dyskontach. Owoce mogą mieć różny kształt (okrągłe i wydłużone) oraz barwę skórki (zielona lub z rumieńcem, bywa też całkiem czerwona) oraz miąższu (zielony lub czerwony). Owoc dojrzały musi być miękki. Owoce są wielkości dużego winogrona i inaczej niż kiwi mają jadalną skórkę - mogą być jedzone w całości, bez obierania. Można je mrozić i suszyć. Dojrzały można przechowywać w lodówce 2 tygodnie.

Po przechowaniu i dostarczeniu do sklepów minikiwi smakują dokładnie tak jak zebrane z krzewów. To zasadnicza różnica pomiędzy minikiwi, a innymi owcami jagodowymi. Minikiwi najlepiej jeść gdy miękkie i schłodzone. Wtedy osiągają pełnię smaku.

Wykorzystanie kulinarne

Minikiwi mają smak podobny nieco do kiwi, ale są bardziej aromatyczne, zbliżone nieco do mieszaniny smaków owoców tropikalnych. Miąższ słodki i kwaskowata skórka dostarczają zharmonizowanych wrażeń smakowych. 

Najlepsze są do jedzenia jako przekąska i zastosowane w sałatkach owocowych. Doskonale nadają się także do przygotowania dżemów, ciast i deserów. Można z nich przygotować smaczne soki i smoothies. 

Likier z minikiwi również ma wielu zwolenników. 

Anna Śmiałek
Anna Śmiałek

To Cię Zainteresuje

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?