Jeden z najpopularniejszych polskich przysmaków na 1. miejscu rankingu. Jest się z czego cieszyć

11:15

Taste Atlas, czyli internetowy atlas kulinarny cieszy się ogromną popularnością. W ostatnim czasie opublikowali oni ranking najlepszych słodkich wypieków w Europie Środkowej. Polacy mają być, z czego dumni, ponieważ jeden z naszych przysmaków uplasował się na pierwszym miejscu.

Autor: Shutterstock.com Jeden z najpopularniejszych polskich przysmaków na 1. miejscu rankingu. Jest się z czego cieszyć

Polskie słodkości z pewnością należą do jednych z najlepszych, przynajmniej tak będą twierdzili mieszkańcy naszego kraju. Teraz jednak mamy ranking, który będzie potwierdzeniem tych słów. Na portalu Taste Atlas pojawił się ranking 60 najlepszych słodkich wypieków z Europy Środkowej. Aż 6 przysmaków z Polski uplasowało się w górnej 25, z czego dwa w pierwszej dziesiątce. Co więcej, do nas należy również pierwsze miejsce.

Zwycięzca rankingu Taste Atlas

Na pierwszym miejscu znalazł się znany chyba każdemu w naszym kraju pączek. Ten słodki wypiek został doceniony w głównej mierze za chrupiące z wierzchu drożdżowe ciasto i miękki środek. Uwadze nie uciekło jednak również słodkie nadzienie, które znajdziemy w większości pączków.

Pączki są czymś więcej niż tylko smacznym przysmakiem; mają znaczenie kulturowe w Polsce i wśród Polonii na całym świecie

- możemy przeczytać na stronie przewodnika. Pączki zajęły również 6. miejsce w rankingu 100 najlepszych słodkich wypieków na świecie.

Na drugim miejscu uplanował się tradycyjny wypiek z holenderskiej prowincji Limburgia. Chodzi mianowicie o Nonnevot. Jest to słodki rogalik wiązany w kształcie pętelki. Podobnie jak pączek, jest to drożdżowe ciasto smażone na głębokim tłuszczu, jednak bez nadzienia. Zamiast tego obtacza się go w cynamonowym cukrze. Ostatnie miejsce na podium zajął austriacki strudel jabłkowy.

Pączki na Tłusty Czwartek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak w całości wygląda najlepsza 25. rankingu?

Pączki (Polska) Nonnevot (Holandia) Apfelstrudel (Austria) Franzbrötchen (Niemcy) Krapfen (Austria) Vdolky (Czechy) Zeeuwse bolus (Holandia) Rugelach (Polska) Koláče (Czechy) Pogácsa (Węgry) Topfenstrudel (Austria) Magdeburger Schmalzkuchen (Niemcy) Róża karnawałowa (Polska) Kürtoskalács (Węgry) Skalický trdelník (Słowacja) Millirahmstrudel (Austria) Mohnzelten (Austria) Appelflap (Holandia) Oliebol (Holandia) Lekváros bukta (Węgry) Faworki (Polska) Rurki (Polska) Fritule (Chorwacja) Bratislavský rožok (Słowacja) Rogal świętomarciński (Polska)

Jak możemy łatwo zobaczyć, w najlepszej 10 na 8. miejscy znalazły się rugelach, czyli słodki wypiek z gmin żydowskich w Polsce. Jest to rogalik z pysznym, orzechowym nadzieniem, który tradycyjnie wypiekano na Chanukę.