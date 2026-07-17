Fibermaxxing – co to za nowy trend i dlaczego podbija świat?

W ostatnich miesiącach w zagranicznych serwisach takich jak NPR czy FoodNavigator coraz częściej pojawia się termin „fibermaxxing”. To trend, który narodził się z rosnącej świadomości na temat mikrobiomu jelitowego. W przeciwieństwie do restrykcyjnych diet eliminacyjnych, fibermaxxing skupia się na dodawaniu – a konkretnie na maksymalizacji spożycia błonnika pokarmowego. Eksperci z USA i UK wskazują, że odpowiednia podaż tego składnika to klucz do lepszego samopoczucia, stabilnego poziomu cukru we krwi i sprawnej pracy układu trawiennego.

Choć w Polsce nazwa ta nie jest jeszcze szeroko znana, same zasady diety wysokobłonnikowej są doskonale znane dietetykom. Fibermaxxing nadaje im po prostu nowoczesną formę, zachęcając młodsze pokolenia do sięgania po produkty pełnoziarniste i warzywa strączkowe, które przez lata bywały niedoceniane.

Czym jest błonnik i dlaczego go potrzebujesz?

Błonnik pokarmowy, zwany również włóknem pokarmowym, to grupa substancji pochodzenia roślinnego, których nasz organizm nie jest w stanie w pełni strawić ani przyswoić. Może się to wydawać wadą, ale to właśnie ta cecha sprawia, że błonnik pełni w naszym ciele funkcję „miotły” i paliwa dla dobrych bakterii jelitowych.

Wyróżniamy dwa główne rodzaje błonnika, z których każdy pełni nieco inną rolę:

Błonnik rozpuszczalny: w kontakcie z wodą tworzy w jelitach rodzaj żelu. Może on pomagać w regulacji poziomu cholesterolu oraz spowalniać wchłanianie cukrów, co jest istotne dla utrzymania stabilnej energii w ciągu dnia.

w kontakcie z wodą tworzy w jelitach rodzaj żelu. Może on pomagać w regulacji poziomu cholesterolu oraz spowalniać wchłanianie cukrów, co jest istotne dla utrzymania stabilnej energii w ciągu dnia. Błonnik nierozpuszczalny: nie rozpuszcza się w wodzie i przechodzi przez układ pokarmowy w niemal niezmienionej formie. Wspiera on regularną pracę jelit i daje uczucie sytości na dłużej, co jest pomocne w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Gdzie szukać błonnika? Lista TOP produktów

Zwiększenie ilości błonnika w diecie wcale nie musi oznaczać jedzenia niesmacznych „trocin”. Polskie rynki i sklepy są pełne produktów, które idealnie wpisują się w trend fibermaxxing. Oto kategorie, na które warto zwrócić uwagę:

Warzywa i owoce

Maliny i owoce jagodowe: Jedne z najbardziej zasobnych w błonnik owoców.

Jedne z najbardziej zasobnych w błonnik owoców. Jabłka i gruszki: Najlepiej spożywać je ze skórką, gdzie znajduje się najwięcej cennych składników.

Najlepiej spożywać je ze skórką, gdzie znajduje się najwięcej cennych składników. Brokuły i brukselka: Klasyki, które warto wprowadzić do obiadów.

Produkty pełnoziarniste

Kasza gryczana i pęczak: Polska podstawa diety bogatej w błonnik.

Polska podstawa diety bogatej w błonnik. Płatki owsiane: Idealna baza do śniadań w stylu fibermaxxing.

Idealna baza do śniadań w stylu fibermaxxing. Pieczywo żytnie na zakwasie: Znacznie bogatsze w błonnik niż jasne bułki.

Nasiona, orzechy i strączki

Soczewica, ciecierzyca i fasola: To prawdziwe „bomby” błonnikowe, które mogą zastąpić mięso w wielu potrawach.

To prawdziwe „bomby” błonnikowe, które mogą zastąpić mięso w wielu potrawach. Nasiona chia i siemię lniane: Świetny dodatek do jogurtów czy sałatek.

Świetny dodatek do jogurtów czy sałatek. Migdały i orzechy włoskie: Zdrowa przekąska o wysokiej zawartości włókna.

Jak bezpiecznie wprowadzić więcej błonnika do diety? Krok po kroku

Podstawową zasadą fibermaxxingu, o której przypominają eksperci, jest umiar i stopniowanie zmian. Nagłe przerzucenie się z diety ubogiej w błonnik na menu wysokobłonnikowe może skończyć się wzdęciami i bólem brzucha.

1. Metoda małych kroków: Jeśli do tej pory jadłeś głównie białe pieczywo, zacznij od wymiany jednej kromki na pełnoziarnistą lub dodania jednej porcji warzyw do obiadu.

2. Pij dużo wody: To absolutnie kluczowe! Błonnik potrzebuje wody, aby sprawnie przechodzić przez układ pokarmowy. Bez odpowiedniego nawodnienia może dojść do zaparć.

3. Obserwuj swój organizm: Każdy z nas ma inną tolerancję. Jeśli czujesz dyskomfort, zwolnij tempo wprowadzania zmian i skonsultuj się z dietetykiem.

Proste przepisy w stylu „fibermaxxing”

Nocna owsianka z nasionami chia i malinami

To śniadanie, które robi się samo w nocy. Wymieszaj 4 łyżki płatków owsianych górskich, łyżkę nasion chia i szklankę mleka (lub napoju roślinnego). Odstaw do lodówki. Rano dodaj garść malin i kilka posiekanych migdałów. To posiłek sycący na wiele godzin.

Szybka sałatka z ciecierzycą

Wymieszaj odsączoną ciecierzycę z puszki (lub słoika) z pokrojonym ogórkiem, pomidorkami koktajlowymi i dużą ilością natki pietruszki. Całość skrop oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Ciecierzyca to jedno z najlepszych źródeł błonnika, które nie wymaga długiego gotowania.

Zielony koktajl z siemieniem lnianym

Zmiksuj garść jarmużu lub szpinaku, jedno jabłko, pół banana i łyżkę zmielonego siemienia lnianego z wodą lub sokiem jabłkowym. To szybki sposób na „przemycenie” dodatkowej porcji błonnika w płynnej formie.

Podsumowanie

Fibermaxxing to trend, który promuje zdrowy rozsądek i powrót do naturalnych, nieprzetworzonych produktów. Pamiętaj jednak, że każda drastyczna zmiana w sposobie odżywiania powinna być przemyślana. W przypadku problemów zdrowotnych z układem pokarmowym, przed zwiększeniem ilości błonnika koniecznie skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem klinicznym.

W formie: Płatki owsiane