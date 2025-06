Najlepsze dania z bobem – od klasyki po kulinarne perełki

11:11

Bób wraca na salony – i to w wielkim stylu! Te pożywne, zielone ziarna roślin strączkowych nie tylko sycą, ale też zachwycają smakiem i wszechstronnością. Dziś bób znów jest na topie – zyskał uznanie przemysłu spożywczego, który tworzy z niego wegańskie alternatywy dla mięsa i zdrowe przekąski. My jednak proponujemy coś bardziej klasycznego (i smaczniejszego!) – powrót do kuchennych korzeni i domowych dań z bobem w roli głównej. Oto przepisy, które sprawią, że pokochasz go na nowo – od pierwszego kęsa.

Autor: Shutterstock Bób to prawdziwa kulinarna perełka - doskonale sprawdza się w daniach ciepłych i na zimno

Spis treści

Bób można podawać na wiele sposobów

Fanom strączkowego giganta nie trzeba bobu przedstawiać. Kto nie próbował, musi uwierzyć, że od tych fasolek łatwo się uzależnić. Bób podawany z masłem i solą staje się wyśmienitą przekąską. Ugotowany z koperkiem może dodać smaku sałatkom i obiadowym daniom.

Bobu nie wolno jeść na surowo

Warto o bobie wiedzieć jedno – lepiej nie jeść go na surowo. By nie nabawić się problemów żołądkowych, bób trzeba najpierw ugotować.

Jak gotować bób?

Gotowanie bobu jest proste, ale w jak niemal każdym wypadku, zależy od preferencji gotującego. Bób wrzuca się do garnka i zalewa zimną wodą. Warto zadbać, by miał w czym pływać. Przy gotowaniu kilograma bobu powinno się użyć minimum 2 litrów wody. Gotujący się bób należy obficie posolić, co pozwoli wydobyć jego wyjątkowy smak. Potem wystarczy już tylko czekać, aż woda się zagotuje. Młody bób należy po 5-8 minutach od zagotowania spróbować. Wyjąć jedno ziarenko bobowe, by sprawdzić czy jest już miękki. Bób nieco starszy, bardziej mączysty gotuje się od 10-14 minut. Gdy bób osiągnie preferowany stopień miękkości należy go odcedzić, obrać i zjeść.

Więcej przepisów na bób

Szukasz inspiracji? Zobacz niżej nasze propozycje przygotowania bobu. Niektóre Cię zaskoczą, inne wzbudzą prawdziwe łaknienie.

Bób - Jak kupować, ugotować, co przyrządzić z bobu? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bób smażony na maśle

Bób ugotowany z koprem to klasyka. Jednak my zaczniemy naszą wyliczankę najlepszych przepisów od niebiańskiego bobu smażonego na maśle z limonką i chili. Pokochacie go od pierwszego gryza!

Prażony bób - przepis na przekąskę lepszą niż pop corn

Prażony młody bób to prawdziwy przysmak. Nie musicie mi wierzyć na słowo, po prostu kupcie paczkę bobu i uprażcie go sami. Oto przepis na przekąskę lepszą niż pop corn. Idealna do oglądania meczu, filmu lub po prostu zachodu słońca.

Bób z warzywami i boczkiem

Podajemy przepis na smaczne danie obiadowe - bób z warzywami i boczkiem. Bób to warzywo wielu możliwości. Idealnie komponuje się zwłaszcza z aromatycznym boczkiem. Bób z warzywami i boczkiem to znakomity pomysł na lunch, który można zabrać ze sobą do pracy czy na wycieczkę. Smakuje świetnie i na ciepło i na zimno.

Autor: Shutterstock.com, Shutterstock Pyszne kotlety z bobu z koprem Link: Kotlety z bobu

Kotlety z bobu

Kotlety z bobu jedzcie na zdrowie. Bób w sezonie jest najlepszy! Do tego zdrowy i pełen wartości odżywczych. Dlaczego więc nie zrobić z niego kotletów pachnących koperkiem? Do dzieła!

Autor: Shutterstock Makaron z pesto z bobu - przepis na obiad z bobem Link: Makaron z pesto z bobu

Makaron z pesto z bobu

Bób doskonale nadaje się do przyrządzenia pesto. Makaron z pesto z bobu to sezonowa - bardzo pyszna wersja klasycznego makaronu z pesto.

Piersi kurczaka nadziewane bobem

Przepisów na przyrządzenie bobu jest wiele. Można go po prostu ugotować z solą, doprawić masłem, czosnkiem, ziołami czy oliwą. Pyszny i zdrowy bób świetnie pasuje także jako farsz do roladek mięsnych. Proste w przygotowaniu i efektowne zawijasy z piersi z kurczaka to pomysł na lunch czy przekąskę.